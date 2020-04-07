2020-04-07T13:08:31+03:00
Общество

Когда жизнь бьет ключом. В детском технопарке «Кванториум» состоялся SmartWeek

Это серия заданий и викторин, направленных на проверку творческих способностей, смекалки и знаний
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С 30 марта по 3 апреля в магнитогорском технопарке «Кванториум» прошел SmartWeek— серия интересных заданий и викторин, направленных на проверку творческих способностей, смекалки и знаний.

В то время пока одни школьники скучают дома, сидя в планшетах и телефонах, другие прокачивают свои скилы, участвуя в различных онлайн активностях. Целую неделю воспитанники магнитогорского технопарка принимали участие в SmartWeek, получая от наставников интересные задания, которые нужно выполнить за ограниченное время. Каждый день — новое направление.

Рассказывает Денис Полушкин, руководитель детского технопарка «Кванториум» в Магнитогосрке:

— Мы подобрали семь разных тематик, в которых ребята смогли бы продемонстрировать свои способности и научиться новому. Понедельник — промышленная робототехника, вторник — IT, среда — виртуальные технологии, четверг — хайтек, пятница — английский язык, суббота — математика, воскресенье — шахматы.

75 магнитогорских школьников, среди которых не только воспитанники технопарка, присоединились к проекту: не пропадать же из-за карантина учебе! Интерес поддерживался тем, что за каждое выполненное задание ребята получали баллы. Организаторы специально не ограничили участников в использовании дополнительной литературы. Ведь главное — не победа(сертификаты получит каждый), а возможность вызвать интерес к приобретению новых знаний.

По словам организаторов, идею восприняли «на ура» не только сами участники, но их родные и близкие. Одни решали задачи, другие — креативили, третьи — следили за временем, которое было ограничено! А подумать было над чем. Необходимо было «оцифровать» (то есть изобразить при помощи цифр) персонажей из книги «Волшебник изумрудного города», ответить на вопросы викторины «Знаток мостов», сделать в программе «Tinkercad» модели машины, интерьеров или животных, написать сценарий «Лучшая VR-игра» или эссе на тему «Как приложения виртуальной и дополненной реальности могут помочь в условиях карантина» и многое другое.

— SmartWeek — еще одна возможность дистанционного обучения, которая не требует вовлечения большого числа технических и людских ресурсов. Все, что нужно для проведения умной недели — это компьютер или ноутбук, выход в интернет и желание учиться! Возможно, эта задумка магнитогорского технопарка будет интересна другим регионам. Возможно, в следующем году к ней подключатся школы, учреждения дополнительного образования и это станет большой, общегородской «битвой умов», — комментирует Владислав Халамов, руководитель Регионального центра технического творчества (координатор сети детских технопарков «Кванториум» в Челябинской области — прим.ред.).

Справка

«Кванториум» — новый формат дополнительного образования, школа мышления абсолютно нового типа, а также уникальная среда, предназначенная для ускоренного развития ребенка по различным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Площадки оснащены высокотехнологичным оборудованием и нацелены на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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