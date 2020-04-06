У пресс-секретаря губернатора Челябинской области заподозрили коронавирус

«Привет! Чувствую себя хорошо!», — написал в соцсетях пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь.

В субботу, 4 апреля, Сергей сдавал тест на COVID-19, который показал сомнительный результат. Все сотрудники аппарата правительства сдают периодически тесты — это нормальная практика.

В понедельник пришел результат: пограничная зона. Сергей сразу самоизолировался, а пресс-конференции первого лица региона с журналистами по ситуации с коронавирусной инфекцией теперь проходят в режиме видеоконференцсвязи.

— Самочувствие нормальное, никаких признаков болезни. Нигде, кроме работы, я не бываю. Самому странно. Сейчас жду уточненного результата.

В последний месяц Сергей не покидал пределов региона и страны, не имел контактов с гражданами, вернувшимися из-за рубежа. Результат анализа пока предварительный. Необходим дополнительный анализ, который уже у сотрудника взят. Остальные отобранные анализы сотрудников — отрицательные.

Кстати, в конце прошлой недели губернатор ответил на вопрос корреспондента КП-Челябинск о сдаче теста на коронавирус:

— Да, сдавал. Все в порядке.

Поинтересовались журналисты, как себя чувствуют первый заместитель губернатора Виктор Мамин и заместитель губернатора Егор Ковальчук: они в понедельник, 6 апреля, давали брифинг в формате видеоконференцсвязи по мерам поддержки бизнеса в условиях нынешнего экономического кризиса.

— Ну, вы же видите, мы перед вами — розовощекие и бодрые. Все хорошо, — сказал Мамин.

О конечных результатах анализа на коронавирус пресс-секретаря губернатора в пресс-службе главы региона обещают сообщить открыто.

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