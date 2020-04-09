2020-04-08T20:37:38+03:00
Коронавирус Covid-19

«Искалечил сам себя»: в Челябинской области пациенту психбольницы отказали в госпитализации из-за коронавируса

Сестре больного сказали, что в клинике лежит человек с подозрением на COVID-19
Ирина КАРЕЛИНА
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«Голоса в голове, искалечил сам себя»: в Челябинской области пациенту психбольницы отказали в госпитализации из-за коронавируса. Фото: кадры из видео, предоставленных общественной организацией "Гражданский патруль" в Златоусте«Голоса в голове, искалечил сам себя»: в Челябинской области пациенту психбольницы отказали в госпитализации из-за коронавируса. Фото: кадры из видео, предоставленных общественной организацией "Гражданский патруль" в Златоусте
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У Роберта из Златоуста раз в год случается обострение шизофрении. Он инвалид с детства и регулярно наблюдается в психиатрической больнице. В этом году весна вновь повлияла на самочувствие мужчины. Но на этот раз врачи отказались его госпитализировать из-за...коронавируса. Корреспондент КП разбиралась в ситуации.

— У нас карантин. В больнице лежит пациент с подозрением на коронавирус, — огорошил сестру Роберта дежурный врач.

Почему потенциально опасный больной находится не в специализированном инфекционном учреждении? Неужели пациенты с обострением психических расстройств теперь остались без медицинской помощи?

КАРАНТИН

— У Роберта голоса в голове, мания преследования и страх смерти. Болезнь проявляется и физически: у него сковывает все мышцы, стучат зубы. Он уже сломал себе один зуб, искалечил весь рот. Раньше его госпитализировали с такими показаниями. В этот раз мы также приехали с ним в больницу, но нам отказали, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск сестра Роберта Олеся.

Она пригласила общественников, чтобы привлечь внимание к проблеме, и вызвала скорую. Есть видеозапись, на которой видно, что мужчине становится плохо: из-за напряжения мышц он не может закрыть рот. Приехавшие медики решили везти его в больницу. Но у них так же отказались принимать пациента.

— Карантин. Принимаем только острых больных.

— А он разве не острый больной? Он не может находиться дома один. Я считаю, что человек нуждается в госпитализации. Куда мне его теперь везти? — врач скорой вместе с сестрой Роберта пытался убедить специалистов психиатрической клиники принять мужчину.

Представители общественной организации «Гражданский патруль» сделали запись, на которой дежурный врач психиатрической больницы рассказывает, что к ним поступил больной из Санкт-Петербурга, у которого заподозрили коронавирус. Он лежит в отдельном боксе. Анализы проверяются.

Психиатрическая больница отказалась госпитализировать пациента. Фото: ЯндексКарты

Психиатрическая больница отказалась госпитализировать пациента. Фото: ЯндексКарты

«СОСТОЯНИЕ ВСЕ ХУЖЕ»

Роберт с сестрой уже четыре дня штурмуют психиатрическую больницу. Олеся утверждает, что с каждым днем брату становится все хуже.

— Я не специалист и не могу судить, насколько опасно нахождение Роберта в одиночестве или рядом с беременной сестрой. Но очевидно, что помощь нужна ему сейчас. Я своими глазами видел, как его беспрерывно трясет. Он уже разбил себе руки о стены, — говорит активист «Гражданского патруля» Андрей Королев.

Общественная организация обратилась в Минздрав Челябинской области с просьбой провести проверку в отношении врачей, отказавших пациенту в госпитализации, и срочно поместить Роберта в психоневрологический стационар.

ОТВЕТ БОЛЬНИЦЫ

— Действительно, из-за пандемии коронавируса принято решение о госпитализации только по неотложным показаниям, — комментирует корреспонденту КП-Челябинск главный врач областной психиатрической больницы №7 Юрий Анохин. — Данного пациента несколько раз осматривали четыре специалиста. Все они приняли решение, что он не нуждается в госпитализации. Мы дали ему таблетки и выписали рецепт на лекарство.

— Говорят, у вас в больнице лежит пациент с подозрением на коронавирус.

— Конечно, нет! Речь идет про одного больного, который 21 марта приехал из Санкт-Петербурга в Златоуст в гости к тете. Он наблюдался по месту жительства, а здесь у него случилось обострение. Мы его госпитализировали. Учитывая, что Санкт-Петербург — неблагополучный город по ситуации с коронавирусом, мы на всякий случай положили пациента в отдельную палату и взяли у него анализ на коронавирус. Хотя никаких симптомов у него не было. Решили подстраховаться. В понедельник пришел ответ: анализ на коронавирус отрицательный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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