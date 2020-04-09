Минздрав объяснил, почему отказали в госпитализации пациенту психбольницы в Челябинской области, и причем тут коронавирус

9 Апр 2020 2020-04-09T12:46:21+03:00

В больнице отказались госпитализировать пациента, так как определили его состояние как не острое. Фото: кадры из видео, соцсети.

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Коронавирус вмешался во все сферы общества, в том числе, в работу больниц. На сайте Областной психиатрической больницы № 7 висит объявление о том, что сейчас возможна госпитализация только по неотложным показаниям. Напомним, специалисты клиники отказали в госпитализации одному из пациентов. Из-за этого между медперсоналом и родственниками больного произошел конфликт.

В Министерстве здравоохранения Челябинской области прокомментировали ситуацию:

— Со слов главного врача ГБУЗ «Областная психиатрическая больница № 7» Юрия Анохина, ночью 7 апреля пациент был доставлен к ним психиатрической бригадой скорой помощи. Его сопровождала гражданка, которая представилась его сестрой. Она требовала немедленно госпитализировать гражданина. Мотивировала это тем, что «неудобно, чтобы он проживал с ее семьей». В результате осмотра дежурным врачом-психиатром не было выявлено острой симптоматики, следовательно, показаний для госпитализации в психиатрический стационар не было.

Днем пациент был осмотрен в больнице еще раз комиссией врачей психиатров, в составе главного врача, заместителя главного врача по медицинской части, заведующего и участкового врача-психиатра. Просил назначить дополнительные препараты.

В беседе на вопросы отвечал избирательно, пытался сам задавать провокационные вопросы врачам. При целенаправленном расспросе сообщил, что сестра проживает в его квартире, а сам пациент в настоящее время не работает (ранее работал грузчиком по трудовому договору). В результате проведенного осмотра острой психопатологической симптоматики выявлено не было, — отметили в региональном Минздраве.

Однако, сестра пациента отрицает, что она жила в его квартире. Женщина рассказала корреспонденту КП-Челябинск, что она с мужем и ребенком проживает в своей квартире, а брат — в своей. Но сейчас она забрала его к себе домой ввиду его состояния.

В настоящее время мужчина продолжает получать лечение и наблюдается амбулаторно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU