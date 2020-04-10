Карантин с пользой: жителей Челябинской области приглашают присоединиться к флешмобу и получить призы

Сидим дома — эту фразу уже знает даже школьник. Чтобы предотвратить распространение эпидемии коронавируса, южноуральцы должны соблюдать режим самоизоляции. Но оставаться в домашних стенах — это не значит скучать и маяться от безделья. Карантин надо воспринимать как еще одну возможность раскрыть в себе новые таланты, научиться чему-то полезному и продуктивно провести время.

— Присоединяйтесь к флешмобу! Учеба онлайн, просмотр семейных фильмов, зарядка перед экраном телевизора или компьютера — покажите всем, как вы проводите эти дни! — предлагает МегаФон. — Продемонстрируйте на собственном примере, как провести время с пользой!

Как принять участие во флешмобе?

Выкладывайте свои фото и видео на собственных страницах в соцсетях с обязательными хэштегами #BudDomasMegaFon или #БудьДомасМегаФон. Самые интересные и креативные мы опубликуем на сайте chel.kp.ru и в соцсетях «КП-Челябинск».

Итоги флешмоба подведем 20 апреля.

Что получат победители?

Конечно же, всенародную славу. Но не только!

Еще будут классные подарки от МегаФона и «Комсомольской правды». И да! Мы-то знаем, какие будут призы, поэтому призываем всех присоединиться к флешмобу.

Как увеличить шансы на победу?

Так и быть. Раскроем вам секрет, где почерпнуть интересные идеи и как на самом деле провести время с пользой.

Для тех, кто любит учиться, МегаФон открыл бесплатное посещение собственной платформы «МегаФон Образование». Вы можете получить новые знания по четырем направлениям: IT, менеджмент, маркетинг и финансы. По окончании курсов получите сертификат и даже возможность пройти стажировку у компаний-партнеров.

Пока родители сходят с ума, пытаясь обучать своих чад на удаленке, специально для школьников МегаФон запустил курсы подготовки к ЕГЭ. С вашими детьми будут заниматься виртуальные профессиональные преподаватели. Но получить высокие баллы по ЕГЭ после такой подготовки вполне реально.

Хочешь встретиться с любимыми героями из фильмов или мультиков? Включай МегаФон ТВ! Кино, сериалы, мультики, развивающие программы, интересные телеканалы — все это вы можете смотреть бесплатно до конца месяца, если воспользуетесь пакетом «Максимальный». Чтобы получить свободный доступ к пакетам МегаФон ТВ, необходимо зарегистрироваться в любом интерфейсе услуги — на сайте, в мобильном приложении или приложении для Smart.TV.

Ну а чтобы просмотр телевизора чередовался с пользой для здоровья, МегаФон подготовил бесплатные фитнес-уроки. Зарядка, силовые интенсивные тренировки на различные группы мышц, пилатес, растяжка или медитация — выбирайте тренировки по настроению и готовьте свое тело к летнему сезону.

Карантин когда-нибудь закончится, а вот знания и умения, которые вы получите сейчас, останутся с вами на всю жизнь.

Проводи время с пользой! Расскажи о себе всем! И не забывай ставить хэштеги #BudDomasMegaFon или #БудьДомасМегаФон.

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