«Зооаптека74»: и вкусняшки, и лекарства каждый день с доставкой на дом

Качественное питание, лекарства для животных и специальные средства по уходу, одобренные ветеринарами — первый в Челябинске государственный интернет-магазин зоотоваров «Зооаптека в каждый дом» рад окружить заботой и уходом ваших четвероногих друзей.

На сайте интернет-магазина «Зооаптека74» представлен широкий выбор кормов и ветеринарных диет для кошек и собак от таких ведущих мировых брендов: Royal Canin, Purina Pro Plan, Hills, Farmina. Эти корма разработаны специалистами с учетом индивидуальных потребностей питомцев и рекомендованы ветврачами в качестве сбалансированного ежедневного рациона.

В отличие от многих виртуальных зоомагазинов «Зооаптека в каждый дом» располагает собственным складом. Это позволяет привозить заказы на дом клиентам семь дней в неделю. Ежедневная доставка осуществляется с 10.00 до 21.00. А при покупке свыше 699 рублей доставка будет бесплатной.

— Наш интернет-магазин «Зооаптека74» работает в обычном режиме. В целях снижения контакта с курьером рекомендуем воспользоваться безналичной оплатой на сайте, — комментируют в компании. — Для безопасности потребителей курьеры при доставке товара используют средства индивидуальной защиты (маски и перчатки).

Чтобы не оказаться в ситуации, когда корм закончился, а новый заказать не успели, воспользуйтесь удобным сервисом «Покорми питомца». Зарегистрируйтесь в личном кабинете, выберите необходимые товары и нужные акции и нажмите на зеленую лапку вверху страницы. Там же рядом с зеленой лапкой вы увидите фразу «Покорми питомца». Установите периодичность заказа. Перед назначенной датой менеджер интернет-магазина позвонит вам и напомнит о необходимости следующей покупки, расскажет об акциях на данный товар и подготовит заказ.

Если питомцу потребуются лекарства, в интернет-магазине «Зооаптека74» можно забронировать необходимые препараты и купить их по цене значительно ниже розничной. Забрать заказ можно в одной из ветеринарных лечебниц в Челябинске по адресам: Свердловский тракт, 18 А; ул. Марченко, 7 В; ул. Пржевальского, 2.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/772298" frameborder="0"></iframe> «Зооаптека74»: и вкусняшки, и лекарства каждый день с доставкой на дом.Все для домашних питомцев в первом государственном интернет-магазине

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