2020-04-10T15:42:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксклюзив КП. Дочь умершего магнитогорца рассказала новые подробности после закрытия на карантин всего подъезда

Семью, попавшую в больницу с подозрением на коронавирус, обвинили в замалчивании
Ирина КАРЕЛИНА
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«Клянусь, я умоляла сделать тест на коронавирус!»: дочь умершего от пневмонии жителя Магнитогорска рассказала «Комсомолке» свою версию случившегося. Фото: страница Амалии Оганисян в ВК.«Клянусь, я умоляла сделать тест на коронавирус!»: дочь умершего от пневмонии жителя Магнитогорска рассказала «Комсомолке» свою версию случившегося. Фото: страница Амалии Оганисян в ВК.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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История мужчины, скончавшегося от пневмонии в Магнитогорске, напугала многих. Вся его семья сейчас в больнице с подозрением на коронавирус, а подъезд, в котором они живут, закрыт на карантин вместе с соседями.

У сына погибшего и снохи анализ показал условно положительный результат. Еще у двоих членов семьи — отрицательный. И один ответ на подходе. 45 соседей семьи сдали анализы на коронавирус и подписали постановление о самоизоляции. В подъезде многоэтажки на улице Жукова провели дезинфекцию. Полицейские следят, чтобы никто из него не выходил. А организации Магнитогорска рассылают своим сотрудникам письма с просьбой не приходить на работу тех, кто был недавно в гостях по адресам ул. Жукова, 3 и ул. Труда, 51, где живет семья скончавшегося мужчины.

— Я нахожусь в больнице вместе с семьей, — написала дочь погибшего Амалия Оганисян. — Меня всю трясет от страха. У меня маленькая дочь, а я даже не знаю, какой у меня диагноз. Я уже 10 дней в больнице. Мы даже попрощаться не можем с папочкой.

«ПРИШЛОСЬ ПРИДУМАТЬ ПРО ГОСТЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ»

Публикуем также скрин полного текста ее поста. Опубликованная в СМИ ранее информация о самолечении мужчины вызвала много вопросов. Пользователи соцсети также обвинили девушку в замалчивании информации об иностранном госте и поездке за границу. Амалия в телефонном разговоре рассказала журналисту «КП-Челябинск» свою версию того, что случилось.

Скрин сообщения Амалии в соцсети. https://vk.com/magnitkacity

Скрин сообщения Амалии в соцсети. https://vk.com/magnitkacity

— Я вернулась из Египта еще 8 февраля, а отец с мамой прилетели 27 февраля. Никто не брал у нас анализы, не приходили к нам ни медики, ни сотрудники Роспотребнадзора, — рассказывает Амалия журналисту КП-Челябинск. — Первой стало плохо маме. 10 марта ее положили в больницу с болезнью почек. 15 марта заболел папа. Температура поднялась резко — 39,5. Врачи скорой сказали, что это обычное ОРВИ. Папа сразу подумал на коронавирус. И мы, конечно же, сказали, что были за границей, так как хотели сдать анализ. Но нам отказали, так как уже прошло больше двух недель со дня возвращения.

Дочь умершего от пневмонии умоляла врачей проверить его на коронавирус. Эксклюзив КП-Челябинск

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Мы самоизолировались. Я отправила детей к родственникам. Ночью у папы снова поднялась высокая температура. Вызвали участкового врача. Она с первого дня говорила, что нам нужно ложиться в больницу и сдавать анализы. Но другие врачи нам в этом отказывали. Мы обследовали папу в частной клинике. Флюорография показали изменения в легких. На следующий день мы снова вызвали скорую. Папу опять отказались забирать. Сказали, что есть приказ с обычным ОРВИ не госпитализировать.

Я клянусь: я умоляла сделать тест на коронавирус. Ну как я могла замалчивать о загранице и гостях из Армении? Ради теста я даже обманула, что папа встречался с гостями из-за границы. Хотя на самом деле они самоизолировались в другой квартире, и папа в это время уже болел и с ними не контактировал.

В домах, где у кого-нибудь выявляют коронавирус, проводят дезинфекцию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В домах, где у кого-нибудь выявляют коронавирус, проводят дезинфекцию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НА БОЛЬНОГО ЖАЛОВАЛАСЬ СОСЕДКА ПО ПОДЪЕЗДУ

— Папа сильно переживал, и из-за этого ему становилось только хуже. Он повторял: «У меня коронавирус. Я умру, и заберу вас всех». Скорая приезжала к нам подряд друг за другом. Из-за этого даже обеспокоенная соседка написала на нас заявление участковому. А сейчас мне говорят, что мы замалчивали и занимались самолечением! — плачет в трубку Амалия.

Уже на четвертый день участковый врач сама вызвала скорую и сказала, чтобы мужчину госпитализировали. Тогда уже почувствовала себя плохо и Амалия. Их положили в одну палату.

Амалия утверждает, что отцу многократно оказывали в проведении анализа на коронавирус и в госпитализации. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Амалия утверждает, что отцу многократно оказывали в проведении анализа на коронавирус и в госпитализации.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Нам по-прежнему отказывали в тесте на коронавирус. Потом отцу стало хуже. Сказали, что его нужно реанимировать. Но инфекционист отказал: «Нельзя везти в реанимацию. У него нет анализа на коронавирус». Якобы, если он заразен, то нельзя подвергать опасности других. Я была в состоянии шока. Сначала нам отказывали в тесте, а теперь отказали в реанимации, потому что не сделали тест. Я звонила в страховую компанию и слезно умоляла. Только тогда папу забрали в реанимацию, и там он скончался. Отца не вернуть, но в этом вина многих. Его можно было спасти! — уверена Амалия.

Мужчине все же сделали тест на коронавирус, и результат оказался отрицательным.

— Но у брата и снохи условно положительный диагноз на коронавирус, хотя они никуда не выезжали. А мы же все вместе были. И у нас у всех одинаково протекает пневмония, — говорит девушка.

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КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА

Официальная информация по этой ситуации отличается от того, что рассказала Амалия.

— Пациент обращался в платные медицинские центры, там же делал обследования, получал рецепты, — комментируют в Министерстве здравоохранения Челябинской области. — 26 и 27 марта вызывал скорую медицинскую помощь по поводу повышения температуры. Помощь оказывала фельдшерская бригада в соответствии с клиническими проявлениями. При сборе анамнеза пациент не рассказал о контакте с родственником, приехавшим из-за границы.

30 марта при осмотре бригаде скорой помощи были предоставлены результаты обследований в платном медицинском центре. Тогда мужчину с его согласия госпитализировали сначала в первую городскую больницу по месту жительства. Врачи его осмотрели, оказали необходимую помощь и после этого перенаправили во вторую городскую больницу.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Учитывая тяжесть состояния пациента, а также последующее поступление других членов семьи и выявление факта контакта с родственником из-за границы, были взяты анализы на наличие коронавируса.

Стоит учесть тяжесть течения заболевания пациента и последующие проявления, наличие тяжелой патологии. Также у пациента дважды брали анализы на короновирусной инфекцию. Оба — отрицательные. Ежедневно проводились телемедицинские консультации с областным и федеральным центрами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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