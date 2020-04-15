2020-04-15T05:56:09+03:00
Общество

Доставка куличей в Челябинске в период коронавируса: где можно купить и сколько стоят

Куличи в Челябинске можно заказать на любой вкус: и традиционные, и по модному заграничному рецепту
Ирина КАРЕЛИНА
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Доставка куличей в Челябинске в период коронавируса: где можно купить и сколько стоятДоставка куличей в Челябинске в период коронавируса: где можно купить и сколько стоятФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Устали все от самоизоляции, душа требует праздника — доброго, светлого. И вкусностей. Пора готовиться к Пасхе. Кто сам не печет, может заказать традиционные угощения. Разбираемся, как работает доставка куличей в Челябинске в период коронавируса и сколько стоит такое удовольствие.

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Дешевле всего куличи стоят в обычных продуктовых магазинах. Но одну штучку за 40 рублей вам, конечно, не повезут. Из-за всеобщей самоизоляции популярность услуги доставки продуктов выросла. «Сбермаркет» — партнер по доставке гипермаркетов «Ленты» и «Метро» — увеличил минимальную сумму заказа и сроки доставки. По телефону консультант сказал, что смогут привезти мой заказ от 1 тыс руб. на следующий день. Цена услуги — 98 руб. для новых клиентов и 158 руб. для всех остальных.

Если вы хотите что-нибудь более изысканное, чем кулич производства хлебокомбината, можно обратиться в кулинарию или к частным пекарям. Таких в Челябинске очень много. В период всеобщей самоизоляции многие из них позаботились о доставке. Поэтому искать тех, кто привезет вам кулич, не надо, а только выбрать. Вот несколько примеров кондитерских с доставкой.

Самоизоляция не помешает отведать вкусного кулича. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самоизоляция не помешает отведать вкусного кулича.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Здоровая столовая BioФерма» предлагает куличи в традиционном исполнении. Ничего лишнего: мука пшеничная, яйцо, маргарин, молоко, дрожжи, изюм и сахар. Цены от 75 руб. за малышей весом 150 г. до 190 руб. за 400-граммовые. А еще здесь обещали приготовить безглютеновые и безлактозные куличи. Но с ценой пока не определились.

Заказы развозят при помощи Яндекс.Доставки. Стоимость рассчитывается по тарифу компании. Производство находится на ул. Танкистов. Если сделаете заказ заранее, то могут отправить из точек продаж с ул. Линейной и Рылеева — кому где ближе. Но получить свой заказ прямо к двери не удастся. Нужно выйти на улицу к машине.

Семейный ресторан «Скетч» доставит куличи и пасхи от 1 тыс. руб. бесплатно. Если ваш заказ будет меньше этой суммы, нужно будет заплатить по тарифу службы такси. Цена на авторские куличи — от 180 до 660 руб., в зависимости от их размера. Творожная пасха стоит 660 — 750 руб.

Частные кондитеры в этом году все пекут паннетоне. Его еще называют итальянский кулич. На самом деле это традиционный миланский десерт, связанный с рождественскими традициями. Но почему бы его не отведать на Пасху? Название «паннетоне» переводится как «хлеб роскоши». И это абсолютно оправданно — по вкусу это почти что торт.

Кулинарные шедевр от кондитерской "Тесто".

Кулинарные шедевр от кондитерской "Тесто".

Кондитерская студия «Тесто» готовит панеттоне с миндальной крошкой и натуральными цукатами. Заказы принимают только до 16 апреля. Ведь панеттоне готовится несколько дней. А еще его остужают, подвесив в воздухе: чтобы нежная сдоба не осела под собственным весом и не помялась.

Кондитерская Konfetten предлагает паннетоне с апельсиновыми цукатами, изюмом и ванилью, щедро вымоченными во французском ликере Куантро. Сверху — ореховая глазурь с миндальными лепестками и жемчужным сахаром. И все это великолепие — в красивой упаковке. Цена — 1 тыс. руб. Подешевле — кексовые куличи с шапкой из швейцарской меренги. Они по 800 руб. Доставка по Челябинску — бесплатно.

Корреспондент "Комсомолки" печет куличи сама. Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Корреспондент "Комсомолки" печет куличи сама.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

В кулинарии Cakebomb предлагают паннетоне по 1 тыс. руб. за штуку и небольшие лимонные кексовые куличи с цукатами и меренгой по 500 руб. Все по предзакказу. Получение: бесконтактный самовывоз на Тополинке или доставка.

Цена — 600 руб. Еще есть куличики попроще с декором из меренги и макарон — от 200 руб. и прянички с пасхальной тематикой от 60 руб. Заказы от 1 тыс. руб. доставят бесплатно, в другом случае привезут за 100 — 200 руб.

Увы, куличи по какому-нибудь старинному русскому рецепту никто не предлагает. Значит, придется готовить самими или сходить до ближайшего магазина.

А вы уже заказывали доставку куличей в Челябинске в период коронавируса? Делитесь опытом в комментариях.

Кстати, освятить куличи можно также в домашних условиях. Рассказываем, как это сделать, ЗДЕСЬ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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