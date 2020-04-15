2020-04-15T04:53:44+03:00
Общество

Как освятить куличи в период коронавируса в Челябинске

Благословить куличи, пасхи и яйца можно в домашних условиях
Ирина КАРЕЛИНА
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Самоизоляция не помешает благословить куличи.Самоизоляция не помешает благословить куличи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Многим захочется освятить куличи перед Пасхой в Челябинске. Но можно ли это сделать в нынешней ситуации с коронавирусом?

Как удалось узнать нашему корреспонденту, освящать пасхальную снедь в храмах Челябинска все же будут.

Например, в субботу, перед праздником Пасхи, в храме великомученика Георгия Победоносца в Металлургическом районе священники будут выходить для освящения куличей на улицу с 12 до 20 ч. При этом столы расставят так, чтобы народ мог соблюдать социальную дистанцию. А на время самого пасхального богослужения здесь решили установить уличные колонки: чтобы за ходом праздничной службы можно было следить, не заходя в храм. Об этом рассказали в Челябинской Епархии Русской Православной Церкви.

Однако, в условиях распространения коронавирусной инфекции Челябинская Епархия просит всех прихожан старше 65 лет не выходить из дома. И учитывая, что у многих не будет возможности лично посетить храмы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей, пасх и яиц самостоятельно.

— Это можно сделать следующим образом: перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь», — говорится на сайте Челябинской Епархии.

Кстати, купить куличи можно также, не выходя из дома. Магазины и кондитеры доставят их по адресу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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