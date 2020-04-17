Пока мы дома: как железнодорожный транспорт продолжает работать в условиях пандемии

Холодный туман в вагонах и разметка на вокзалах, дистанционные сервисы для клиентов и швейные машинки для работников дворца культуры, непрерывный поток вагонов с продовольствием и бесконечная отзывчивость сотрудников-волонтеров – так Южно-Уральская железная дорога справляется с задачами в этот непростой период.

О беспрецедентных мерах, которые применяют железнодорожники, в нашем материале.

ПРОДУКТЫ ИДУТ ВАГОНАМИ

Своевременная доставка товаров первой необходимости во время пандемии приобретает огромное значение. Особенно важно вовремя подвозить продовольствие. Чтобы в магазинах всегда были гречка и макароны, выстроены целые логистические цепочки, круглосуточно трудятся тысячи работников «транспортного цеха».

Большая работа здесь ложится на плечи железнодорожников. Основные пищевые грузы, которые перевозит Южно-Уральская магистраль, это зерно, мука и другое продовольствие. Для решения вопросов по вывозу продукции взаимодействие с производителями было организовано в особом, оперативном режиме. И пока граждане массово запасались продуктами, железная дорога наращивала объемы перевозок, что внесло немалый вклад в восстановление ассортимента на полках.В результате отгрузка муки в марте возросла по сравнению с февралем на 42% – дополнительно поезда перевезли 10 тысяч тонн. А погрузка зерна увеличилась на 16% – плюс 19 тысяч тонн.

В апреле компания «РЖД» начала предоставлять предприятиям скидки на перевозки социально значимых грузов, в том числе зерновых культур и семян, муки и круп, макаронных и кондитерских изделий, сахара, соли, овощей, фруктов и соков, а также изделий текстильной и бумажной промышленности. Так железнодорожники уменьшают транспортную составляющую в цене перевозимых товаров и со своей стороны помогают обеспечить наличие нужных продуктов в наших холодильниках, чтобы мы спокойно сидели дома.

Грузоотправители тоже могут лишний раз никуда не ходить, чтобы оформить перевозочные документы: больше 98% работы с клиентами на ЮУЖД сейчас происходит дистанционно.

Меры на ЮУЖД в период пандемии:

- 1,5 метра – дистанция на вокзалах

- 2 билета в купе вместо 4-х для соблюдения дистанции в поездах. В плацкарте продадут по 2 места в купейную часть и 1 нижнее боковое (вместо 4-х и 2-х соответственно). Исключение – для семей;

- Более 6 тысяч сотрудников переведены на удаленную работу;

- 32 тысячи железнодорожников продолжают обеспечивать перевозки на своих рабочих местах;

- от 13% до 42% – скидки предприятиям на транспортировку социально значимых грузов.

Разметка для соблюдения дистанции

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ

Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом внутри России продолжаются, хотя люди сейчас отправляются в поездки значительно реже. В марте 2020 года на ЮУЖД перевозки снизились на 16% по сравнению с мартом прошлого года – было отправлено 595 тысяч пассажиров. Ряд маршрутов из-за низкого спроса отменяют. Но отмены происходят только при наличии «дублирующих» поездов. Причем изменения в расписании – временная мера. При улучшении ситуации маршруты восстановят, а при резком росте числа пассажиров – оперативно увеличат количество поездов или вагонов.

Железные дороги идут навстречу всем, кто был вынужден отказаться от запланированного путешествия. Сдавая билеты на поезда отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года, пассажиры могут вернуть всю сумму. «РЖД» не будет удерживать традиционный сбор за возврат неиспользованных проездных документов – 210 рублей 60 копеек. Вернуть билет можно не только в кассе, но и электронно.

Отдельное внимание – представителям старшего поколения. Пожилые люди нечасто пользуются интернетом, а посещать общественные места им не рекомендуется. Теперь пассажиры старше 65 лет могут зафиксировать отмену поездки по телефону: 8 (800) 775-00-00 и вернуть деньги позже в кассе. Или вообще не ходить на вокзал, а попросить сдать билет кого-то из близких на основании простой письменной доверенности.

Дезинфекция на вокзалах

ПОЕЗДА И ВОКЗАЛЫ ПРОХОДЯТ ОБРАБОТКУ

Люди в защитных костюмах, похожие на охотников за привидениями, обрабатывают вагоны электричек холодным туманом. Пар от мобильных генераторов проникает в самые труднодоступные места, помогая производить санобработку с большей скоростью и эффективностью.Так проходит дезинфекция поездов: раз в четыре дня с помощью тумана и ежедневно – вручную.

Поезда проходят серьезную дезинфекцию

Вагоны поездов дальнего следования после каждого рейса проходят в депо обработку обеззараживающими моющими средствами, активными в отношении вирусов. Ежедневно в Челябинске, Оренбурге и Орске так обрабатывают порядка 40-50 вагонов. Особое внимание – зонам, с которыми контактируют пассажиры: двери, ручки, поручни, столики, поверхности стен. А во время поездки проводники делают уборку не реже четырех раз в сутки.

На вокзалах ЮУЖД помещения тоже регулярно дезинфицируют, медицинские пункты укомплектованы противоэпидемическими средствами и бесконтактными термометрами. В кассовых залах, у информационных табло и информационно-справочных стоек, на входном контроле и в переходах нанесена специальная разметка – полосы с интервалом в полтора метра.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

• Информация о расписании поездов – на сайте «РЖД» в разделе «Коронавирус. Информация для наших клиентов».

• Телефоны для справок о движении поездов, порядке возврата денежных средств за билеты: 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также по номеру +7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).

• Некоторые города и регионы вводят особые правила для прибывающих граждан. Перед поездкой лучше зайти на официальные сайты администраций.

• Для грузоотправителей действует горячая линия 8-800-755-00-00, электронная торговая площадка «Грузовые перевозки».

Волонтеры ЮУЖД обеспечиваются средствами индивидуальной защиты

ВОЛОНТЕРЫ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

Сотрудники Южно-Уральской железной дороги присоединились ко Всероссийской акции #мывместе. На магистрали действуют собственные волонтерские отряды, которые помогают пенсионерам-железнодорожникам. Активисты занимаются доставкой продуктов и лекарств на дом, помогают в оплате услуг ЖКХ и других бытовых вопросах.

Сегодня в волонтерской деятельности задействованы больше 100 южноуральских железнодорожников, и их количество растет. К движению уже присоединились работники из Челябинска, Оренбурга, Орска, Златоуста, Магнитогорска, Петропавловска и Кургана.

Сотрудники ДК ЖД шьют маски для железнодорожников

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ОСТАЮТСЯ С НАМИ

Нерабочие дни на железные дороги не распространяются. На Южно-Уральской магистрали сейчас как раз горячее время: действует режим «Повышенная готовность», работает дорожный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Тщательно следят за тем, чтобы на работу выходили только здоровые люди. Магистраль обеспечивает сотрудников средствами индивидуальной защиты, в том числе, своими силами. Поэтому даже в период отмены праздников и концертов Дворец культуры железнодорожников в Челябинске не остался без дела. В костюмерном цехе вместо нарядов для артистов начали изготавливать гигиенические многоразовые маски для работников. Ежедневно здесь шьют порядка 500 масок.

Тех сотрудников, которые могут выполнять свои обязанности вне офиса, переводят на удаленный режим. Но многие останутся на рабочих местах. Это дежурные по станциям и переездам, диспетчеры, монтеры пути, машинисты, проводники, врачи железнодорожных больниц и многие другие. Познакомиться с теми, от кого зависит транспортное сообщение нашей страны, можно в социальных сетях по хештегам #РЖД и #ВсегдасВами.