2020-04-16T11:47:28+03:00
На дом в ЧЕ

Жителей Челябинской области приглашают на онлайн-концерт с известными музыкантами страны

На одной волне с вами и хорошей музыкой мы одолеем все напасти!
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Челябинские рокеры и джазмены — группа «Братья Енотовы», Святослав Хазов, Гарри Ананасов, Эдуард Риккер и солисты «Уральского диксиленда» — при поддержке правительства Челябинской области и «КП-Челябинск» устраивают концерт, чтобы жителям Южного Урала было веселее перенести самоизоляцию вечером в пятницу 17 апреля. Специально для вас в рамках проекта «На дом в Че» музыканты будут играть в пустой студии AleksSounD, а вы сможете насладиться концертом, не вставая с любимого дивана.

Когда мы вынуждены сидеть в своих квартирах под замком, остается лишь одно — не унывать и провести время с пользой под хорошую музыку! Включайте хорошее настроение и настраивайтесь на нашу волну в эту пятницу, 17 апреля, в 17.00!

Онлайн-трансляция музыкального марафона «Концерт с доставкой на дом» пройдет на радио «КП-Челябинск» (95,3 FM — в Челябинске. 89,8 FM — в Миассе. 89,3 FM — в Златоусте), а также в наших социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Youtube.

Мы работаем для вас. Оставайтесь дома!

«КП-Челябинск» заботится о вас. Загляните в наш проект «На дом в Че», закажите еду и напитки, товары и корм для животных, а также воспользуйтесь полезными сервисами, не выходя из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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