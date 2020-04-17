Биозащита от РМК и изолированные палаты: смотрим новую госпитальную базу для больных коронавирусом в Челябинске

В областной клинической больнице №3 готовится госпитальная база для больных с коронавирусом. Сейчас здесь лечат пациентов с пневмонией, но, если вдруг число заболевших COVID-19 возрастет, больница готова принять их. КП-Челябинск проверила, как готовятся к борьбе с инфекцией, поглотившей весь мир.

К ВСТРЕЧЕ КОРОНАВИРУСА ГОТОВЫ

Для больных с пневмонией в «тройке» отведено два этажа. Палаты четырехместные, оснащены концентраторами кислорода, бактерицидным облучателем, который круглосуточно обеззараживает помещение. Есть туалет, душ. Выходить из палаты больным нельзя, еду им будет приносить медперсонал.

Отделения полностью оснащены необходимым оборудованием, медикаментами и кадрами. По словам главного врача Михаила Вербитского, больница готова принять 100 пациентов легкой и средней тяжести, сможет разместить до 48 реанимационных больных. А в случае вспышки заболевания, есть возможность развернуть еще 100 коек.

Также организованы комнаты отдыха для медработников. В них есть вся необходимая мебель и даже телевизор. Сотрудники смогут буквально жить на рабочем месте, чтобы изолироваться от своих близких. Пока подготовлено два десятка спальных мест, но можно развернуть и больше. Питанием медиков обеспечат.

ОБЕСПЕЧИЛИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ НА ВСЮ ЭПИДЕМИЮ

Однако при всей готовности больницы к «бою» с коронавирусом, руководству нужно было думать о постоянном пополнении резерва средств индивидуальной защиты. Из-за большого наплыва больных запасы таяли на глазах. Но на днях проблема решилась. В Челябинскую область поступила гуманитарная помощь от Русской медной компании: медицинские маски, перчатки, очки, защитные костюмы — всего более 20 тонн изделий. Чтобы медперсонал мог спокойно выполнять свой долг, не боясь заразиться самим или принести вирус в семьи.

— Защитные средства предоставили как никогда вовремя, чтобы мы смогли обезопасить медперсонал и без проблем оказывать помощь всем заболевшим, — отметил главный врач ОКБ№3 Михаил Вербитский. — Объема масок, перчаток, костюмов и прочего хватит нам на время вспышки, если это произойдет, и после нее. То есть, на полтора-два месяца — при разумном использовании. Насколько я знаю, Русская медная компания на этом не останавливается, они готовы в случае необходимости еще предоставить защитные средства. Идут также переговоры о закупке оборудования, которое необходимо для оказания как обычной помощи больным, так и реанимационной.

Михаил Григорьевич отметил, что примеру РМК последовали и другие компании. Одна компания безвозмездно предоставила больнице 20 раций, чтобы работники приемного покоя, пульмонологических отделений и реанимации смогли оперативно связываться друг с другом.

НА УРАЛ ПРИДЕТ 100 ТОНН МЕДИЦИНСКИХ «ДОСПЕХОВ»

Средства индивидуальной защиты получат более 150 больниц Челябинской области, в том числе Челябинска, Магнитогорска, Златоуста и Миасса. Средства на приобретение и доставку медицинских изделий выделил председатель Совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин.

— К сожалению, распространение коронавируса набирает обороты. Мы считаем, что на сегодня главная задача — минимизировать последствия. А это напрямую зависит от защищенности врачей, от готовности и оснащенности системы здравоохранения. Средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование, приобретенные Игорем Алексеевичем Алтушкиным, пойдут, прежде всего, на решение этой задачи. А также это дополнительная возможность не только сказать, но и доказать на деле, что мы искренне ценим и уважаем труд врачей и всех тех людей, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом, — говорит директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин.

Помощь начала поступать в Челябинскую область 13 апреля. В общей сложности это будет около 4,5 миллионов медицинских масок, 500 тысяч перчаток, 45 тысяч респираторов, 1400 защитных очков и других средств индивидуальной защиты. В общей сложности в Челябинскую и Свердловскую области от РМК поступит около 100 тонн медицинских «доспехов».

Пока в областной клинической больнице нет больных коронавирусом. Но, по рекомендации Минздрава, теперь каждый больной пневмонией проходит обследование на COVID-19. Сейчас в ОКБ№3 пациентам делают рентген и компьютерную томографию. Если медики вдруг выявят изменения в легких, пациентов отправят в созданные для борьбы с коронавирусом больницы. Так, накануне было проведено 42 обследования, у шестерых пациентов снимки вызвали подозрение на новый вирус.

«СКОРАЯ» ТОЖЕ ЗАЩИЩЕНА

Гуманитарная помощь от РМК также поступила в городскую станцию скорой медицинской помощи.

— Когда звучит слово «контакт», принимаются все меры для защиты наших медицинских работников. Это не пафосная фраза. Наша бригада на самом деле работает на переднем крае, и они первыми сталкиваются, так же, как и работники амбулаторно-клинического звена, с больными, у которых либо подозрение на коронавирус, либо с контактными, либо с уже подтвержденными, — комментирует главный врач станции скорой медицинской помощи Васильев Александр.

Доктор отмечает, что защитить бригады — первостепенная задача.

— Для этого необходимо обеспечить всех сотрудников средствами индивидуальной защиты. Это противочумный одноразовый халат, комбинезон, респиратор, маски, очки, шапочки, бахилы, перчатки. Все эти средства в настоящее время на станции скорой помощи есть в необходимом количестве.