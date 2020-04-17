Концерт с доставкой на дом: оставайтесь дома и наслаждайтесь хорошей музыкой

Прямо сейчас в студии AleksSounD начнется «Концерт с доставкой на дом». Музыканты уже прибыли и настраивают инструмент.

Наша трансляция идет в прямом эфире на сайте и радио «КП-Челябинск» (95,3 FM — в Челябинске. 89,8 FM — в Миассе. 89,3 FM — в Златоусте). Также на нашем сайте вы можете почитать текстовую трансляцию с комментариями музыкантов. Музыкальный марафон проходит при поддержке правительства Челябинской области.

17.05. Первый у микрофона - легендарный Гарри Ананасов и Ко.

- Дорогие друзья, время сейчас неспокойное, интересное, и мы все вынуждены оставаться дома. И я точно так же как и вы, нахожусь на самоизоляции. Но всегда найдутся полезные занятия. Например, мы записываем новые песни, шерстим архивы и собираемся с мыслями, - говорит Гарри Ананасов. - Я знаю, что свои квартиры вы, наверняка уже на десять раз перемыли, поэтому читайте книжки! Сейчас хорошее время для философских размышлений. Находите позитивные занятия. И самое главное, всем нам нужно понимать, что это рано или поздно закончится, что мы все равно победим, и человечество выживет. А я вам дам позитивный посыл: послушайте мои песни, постучитесь ко мне в друзья, мы сможем с вами пообщаться. Потому что общение в данном случае — это очень важный момент, и мы обязаны друг друга поддерживать. Будьте здоровы, берегите себя и слушайте хорошую музыку. А когда карантин закончится, мы выйдем на улицу и улыбнемся друг другу.

17.30. Свой музыкальный привет передали кавер-группа NaBiS и участница шоу «Ну-ка, все вместе!» Азалия Гайнетдинова.

17.35. Музыкальный марафон продолжает группа TramWay.

— Занимайтесь собой, не грустите, развивайте себя и слушайте хорошую музыку! — советует солист группы Вадим Рева.

— Онлайн-концерты сейчас проходят у нас 3-4 раза в неделю. Идея запустить их была давно, а сейчас этот формат стал наиболее актуальным, — говорит руководитель студии AleksSounD Александр Косарев. — Следить за расписанием концертов и посмотреть записи выступлений можно в официальной группе AleksSounD. Кстати, мы принимаем ваши пожелания. Пишите нам, выступления каких артистов вы хотели бы видеть.

17.55. Видеопривет от группы «Братья Енотовы» с песней ко Дню Победы.

Прямая трансляция концерта с доставкой на дом завершена. Но вы всегда можете насладиться хорошей музыкой в записи.

Главное, оставайтесь дома и берегите себя!