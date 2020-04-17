2020-04-17T16:12:36+03:00
На дом в ЧЕ

Концерт с доставкой на дом: оставайтесь дома и наслаждайтесь хорошей музыкой

Популярные российские исполнители поддерживают южноуральцев на самоизоляции
Поделиться:
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:

Прямо сейчас в студии AleksSounD начнется «Концерт с доставкой на дом». Музыканты уже прибыли и настраивают инструмент.

Наша трансляция идет в прямом эфире на сайте и радио «КП-Челябинск» (95,3 FM — в Челябинске. 89,8 FM — в Миассе. 89,3 FM — в Златоусте). Также на нашем сайте вы можете почитать текстовую трансляцию с комментариями музыкантов. Музыкальный марафон проходит при поддержке правительства Челябинской области.

17.05. Первый у микрофона - легендарный Гарри Ананасов и Ко.

- Дорогие друзья, время сейчас неспокойное, интересное, и мы все вынуждены оставаться дома. И я точно так же как и вы, нахожусь на самоизоляции. Но всегда найдутся полезные занятия. Например, мы записываем новые песни, шерстим архивы и собираемся с мыслями, - говорит Гарри Ананасов. - Я знаю, что свои квартиры вы, наверняка уже на десять раз перемыли, поэтому читайте книжки! Сейчас хорошее время для философских размышлений. Находите позитивные занятия. И самое главное, всем нам нужно понимать, что это рано или поздно закончится, что мы все равно победим, и человечество выживет. А я вам дам позитивный посыл: послушайте мои песни, постучитесь ко мне в друзья, мы сможем с вами пообщаться. Потому что общение в данном случае — это очень важный момент, и мы обязаны друг друга поддерживать. Будьте здоровы, берегите себя и слушайте хорошую музыку. А когда карантин закончится, мы выйдем на улицу и улыбнемся друг другу.

17.30. Свой музыкальный привет передали кавер-группа NaBiS и участница шоу «Ну-ка, все вместе!» Азалия Гайнетдинова.

17.35. Музыкальный марафон продолжает группа TramWay.

— Занимайтесь собой, не грустите, развивайте себя и слушайте хорошую музыку! — советует солист группы Вадим Рева.

— Онлайн-концерты сейчас проходят у нас 3-4 раза в неделю. Идея запустить их была давно, а сейчас этот формат стал наиболее актуальным, — говорит руководитель студии AleksSounD Александр Косарев. — Следить за расписанием концертов и посмотреть записи выступлений можно в официальной группе AleksSounD. Кстати, мы принимаем ваши пожелания. Пишите нам, выступления каких артистов вы хотели бы видеть.

17.55. Видеопривет от группы «Братья Енотовы» с песней ко Дню Победы.

Прямая трансляция концерта с доставкой на дом завершена. Но вы всегда можете насладиться хорошей музыкой в записи.

Главное, оставайтесь дома и берегите себя!

Запись концерта "С доставкой на дом".Оставайтесь дома!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Челябинске показали новую госпитальную базу для больных коронавирусом
Перемены в челябинском «Тракторе»: подписан новый контракт, другие на грани разрыва
Закрытие Курганской области на въезд и выезд из-за коронавируса: кому разрешен въезд и кому положены спецпропуска
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту
«С нас трясут деньги»: челябинцы пожаловались на охранную компанию
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
Жителей Челябинской области приглашают на онлайн-концерт с известными музыкантами
На трубопрокатном заводе в Челябинске опровергли слухи о массовом сокращении рабочих
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы
В Челябинске журналистов повторно проверят на коронавирус
Алексей Текслер о ночной облаве в Челябинске: «Некоторые не понимают по-другому»
Девять детей и нет работы: как челябинские волонтеры помогают пострадавшим из-за коронавируса
Получат ли в Челябинске безработные пособие, если не встанут на учет до конца апреля
В Челябинск из Таиланда могут вернуться 73 путешественника
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
Губернатор Челябинской области выйдет из самоизоляции: «Зюсь выписан»
Алексей Текслер о продлении режима самоизоляции в Челябинской области: «Главный ориентир — количество заболевших»
Заболел ли экипаж космического корабля «Союз МС-16» коронавирусом
В Челябинской области 64 случая COVID-19: четыре новых пациента ко вчерашнему дню
Когда вернутся в Челябинск путешественники, застрявшие в Таиланде
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
Финалисты экологического конкурса «Мечела» воплощают в жизнь свои проекты