Три медведя из Челябинска полетят к тигру Жорику в Хабаровский край

Неделю назад зооволонтеры доставили из Ханты-Мансийска трех медвежат-малышей. Мать, вероятно, убили браконьеры. Истощенных детенышей подобрали местные жители, передали в добрые руки. Спустя 12 часов и почти 500 км пути медвежишки оказались в Челябинске, в зооприюте «Спаси меня!».

НОВОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ТОПТЫГИНЫХ

Но в большом городе медвежата могли жить ограниченное время. Место им – на раздолье глухих лесов. Потому параллельно с доставкой малышей Карену зооволонтеры «пробивали» крупные центры для хищников.

– Ребята связались с центром реабилитации диких животных «Утес», где живет наш тигр Жорик, - говорит Карен Даллакян. – Мне позвонил директор «Утеса»: «Карен, ты-то с мишками приедешь?». И у меня сердце екнуло: я же шесть лет Жорика не видел!

За долгие годы «Утес» выкормил и выпустил в дикую природу более 300 медведей-сирот. Живут они в дальневосточной тайге.

Три медведя перед путешествием отъедаются у Карена в приюте. Питание – четырехразовое: два раза – козье молоко с медом, два раза – каша на козьем молоке. Молоко это – гипоаллергенное, диетическое, богатое кальцием. От каши на воде привереды воротят черные носы. Текущая задача – наладить работу пострадавшего от истощения кишечника малышей.

УСПЕТЬ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Пока медвежишки подрастают, помощники Карена занимаются билетами. Директор туристической компании «SO TRAVEL» Юлия Агаева, которая много помогает зооприюту, оформляет билеты, в том числе, грузовые, на вольер с мишками.

– Рейс Екатеринбург – Хабаровск назначен на 29 апреля. А 1 мая у Жорика – день рождения, ему исполняется 11 лет, – говорит Карен. – Выходит, мишки привезут меня к любимому питомцу. Я волнуюсь: вдруг, он меня не узнает? Последний раз мы виделись на его пятилетие. Тогда тигр меня учуял издалека: бил хвостом, поскуливал.

Жорику скоро стукнет 11 лет! Фото: Архив КП.

На день рождения дарят подарки. Что повезет Карен Жорику?

- В прошлом году, на 10-летний юбилей Жорика, мы проводили творческий конкурс «Тигриная тропа». Поедем не с пустыми руками, повезем рисунки, рассказы, стихи, посвященные спасению амурского тигра.

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