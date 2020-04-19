Скорлупки в медицинских масках и черные цвета: как челябинцы украшают яйца на Пасху в изоляции
Несмотря на эпидемию коронавируса, Пасха в Челябинске проходит ярко и очень творчески. Горожане не могут приглашать друг друга в гости из-за режима самоизоляции, поэтому делятся своими произведениями в соцсетях. Некоторым пришлось даже придумывать необычные способы окрашивания яиц, потому что в доме не оказалось специальных красителей. Смотрим, что получилось.
Некоторые выстраивали композиции. Фото: Александра Яшина, vk.com
Кто-то использовал не только обычные яйца, но и перепелиные.Фото: Ольга Волкова
Еще один классический атрибут Пасхи — кулич. Некоторые граждане закупились лакомством перед праздником, а некоторые пекут сами. Фото: Татьяна Арефьева, vk.com
Пасха не повод не зарабатывать на бесконтактной продаже куличей. Фото: Екатерина Зубкова, vk.com
Были как традиционные праздничные фотографии, так и некоторые совсем необычные.
Некоторые челябинцы посчитали, что обычные пищевые красители это слишком скучно для яиц. Здесь «сливовый» цвет дает чай каркаде.
Несмотря на огромное застолье, челябинка отмечает, что это еще минимальный набор для самоизояции. Обычно куличей и яиц еще больше.
Другие пользователи социальных сетей рисовали актуальные карикатуры на яйцах.
При чем не только с масками.
Некоторые устраивали настоящую выставку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пасхальная ночь в Челябинске: фоторепортаж в период самоизоляции. Несмотря на онлайн-службу, некоторые граждане решили прочувствовать атмосферу храма (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»