2020-04-21T16:04:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Скорлупки в медицинских масках и черные цвета: как челябинцы украшают яйца на Пасху в изоляции

Смотрим самые необычные работы
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Отмечают праздник и журналисты КП-ЧелябинскОтмечают праздник и журналисты КП-ЧелябинскФото: Ирина КАРЕЛИНА
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Несмотря на эпидемию коронавируса, Пасха в Челябинске проходит ярко и очень творчески. Горожане не могут приглашать друг друга в гости из-за режима самоизоляции, поэтому делятся своими произведениями в соцсетях. Некоторым пришлось даже придумывать необычные способы окрашивания яиц, потому что в доме не оказалось специальных красителей. Смотрим, что получилось.

Некоторые выстраивали композиции. Фото: Александра Яшина, vk.com

Некоторые выстраивали композиции. Фото: Александра Яшина, vk.com

Кто-то использовал не только обычные яйца, но и перепелиные.Фото: Ольга Волкова

Кто-то использовал не только обычные яйца, но и перепелиные.Фото: Ольга Волкова

Еще один классический атрибут Пасхи — кулич. Некоторые граждане закупились лакомством перед праздником, а некоторые пекут сами. Фото: Татьяна Арефьева, vk.com

Еще один классический атрибут Пасхи — кулич. Некоторые граждане закупились лакомством перед праздником, а некоторые пекут сами. Фото: Татьяна Арефьева, vk.com

Пасха не повод не зарабатывать на бесконтактной продаже куличей. Фото: Екатерина Зубкова, vk.com

Пасха не повод не зарабатывать на бесконтактной продаже куличей. Фото: Екатерина Зубкова, vk.com

Были как традиционные праздничные фотографии, так и некоторые совсем необычные.

shakhmatova.annashakhmatova.anna
Со Светлой Пасхой! . #пасха2020 #мирвашемудому #спраздником #христосвоскресе
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Некоторые челябинцы посчитали, что обычные пищевые красители это слишком скучно для яиц. Здесь «сливовый» цвет дает чай каркаде.

koko.lovakoko.lova
Это мои вторые синие яйца, в прошлом году получились не так как мне хотелось. В этот раз идеально Всё просто, пожила яйца в заваренный чай Каркаде и оставила их на всю ночь
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Несмотря на огромное застолье, челябинка отмечает, что это еще минимальный набор для самоизояции. Обычно куличей и яиц еще больше.

marusya174marusya174
Ну всё, к светлому празднику готовы! Скорее бы завтра... не терпится съесть эту красоту
27 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Другие пользователи социальных сетей рисовали актуальные карикатуры на яйцах.

tanyacolors_74tanyacolors_74
Дорогие мои!!!! Христос Воскресенье
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При чем не только с масками.

lukoshkovanatalialukoshkovanatalia
СО СВЕТЛОЙ ПАСХОЙ Радости, любви и новых надежд! #пасха #светлыйпраздник #всебудетхорошо
52 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Некоторые устраивали настоящую выставку.

elenabegicheva4elenabegicheva4
Вот и настал момент долгожданного праздника!!! И наконец я могу использовать свой подарок на 8 марта по назначению.... Спасибо @creed.wood за прекрасное украшение стола, запах дерева и качество
41 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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