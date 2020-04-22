2020-04-22T09:14:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Ждали в боевой готовности: встреча челябинских туристов, вернувшихся из Турции, попала на видео

Смотрим, что происходило в аэропорту
Юлия РЕУТОВА
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На борту были туристы из Свердловской и Челябинской областей. Фото: правительство Челябинской областиНа борту были туристы из Свердловской и Челябинской областей. Фото: правительство Челябинской области
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Власти Челябинской области показали, как встречали туристов из Турции, прибывших вечером 21 апреля. Самолет приземлился в аэропорту Кольцово. Оттуда южноуральцев доставили автобусами в обсерватор на берегу Шершней.

На месте их ждали врачи и сотрудники Роспотребнадзора. Фото: правительство Челябинской области

На месте их ждали врачи и сотрудники Роспотребнадзора. Фото: правительство Челябинской области

Из Турции вернулись 34 жителя области. Возле самолета их ждали сотрудники Роспотребнадзора, которые сразу же измеряли температуру и вручали постановления. 14 дней туристы должны провести на карантине.

Как туристов из Турции встретили в аэропорту.Видео: правительство Челябинской области! другой источник

На автобусе челябинцев доставили в санаторий «Изумруд». Там за ними будут наблюдать врачи. Пока прибывшие довольны условиями, претензий не прозвучало.

Туристов отправили в Челябинск на автобусах. Фото: правительство Челябинской области

Туристов отправили в Челябинск на автобусах. Фото: правительство Челябинской области

Все контактировавшие с туристами были в спецодежде. Фото: правительство Челябинской области

Все контактировавшие с туристами были в спецодежде. Фото: правительство Челябинской области

Среди туристов оказались и дети. Фото: правительство Челябинской области

Среди туристов оказались и дети. Фото: правительство Челябинской области

Две недели люди проведут на карантине. Фото: правительство Челябинской области

Две недели люди проведут на карантине. Фото: правительство Челябинской области

Туристов поселили в санатории на берегу Шершней. Фото: правительство Челябинской области

Туристов поселили в санатории на берегу Шершней. Фото: правительство Челябинской области

Пока условиями они довольны. Фото: правительство Челябинской области

Пока условиями они довольны. Фото: правительство Челябинской области

Претензии высказывали туристы, вернувшиеся 19 апреля из Таиланда. 49 человек, включая детей, разместили в реабилитационном центре на берегу озера Смолино. Южноуральцы начали возмущаться, что им не предоставили теплой одежды, а мебель в комнатах старая. После встречи с вице-губернатором Ириной Гехт и омбудсменом Юлией Сударенко часть вопросов была решена. Родственникам туристов разрешили приносить пакеты с одеждой и продуктами питания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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