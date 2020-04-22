Ждали в боевой готовности: встреча челябинских туристов, вернувшихся из Турции, попала на видео
Власти Челябинской области показали, как встречали туристов из Турции, прибывших вечером 21 апреля. Самолет приземлился в аэропорту Кольцово. Оттуда южноуральцев доставили автобусами в обсерватор на берегу Шершней.
На месте их ждали врачи и сотрудники Роспотребнадзора. Фото: правительство Челябинской области
Из Турции вернулись 34 жителя области. Возле самолета их ждали сотрудники Роспотребнадзора, которые сразу же измеряли температуру и вручали постановления. 14 дней туристы должны провести на карантине.
Как туристов из Турции встретили в аэропорту.Видео: правительство Челябинской области! другой источник
На автобусе челябинцев доставили в санаторий «Изумруд». Там за ними будут наблюдать врачи. Пока прибывшие довольны условиями, претензий не прозвучало.
Туристов отправили в Челябинск на автобусах. Фото: правительство Челябинской области
Все контактировавшие с туристами были в спецодежде. Фото: правительство Челябинской области
Среди туристов оказались и дети. Фото: правительство Челябинской области
Две недели люди проведут на карантине. Фото: правительство Челябинской области
Туристов поселили в санатории на берегу Шершней. Фото: правительство Челябинской области
Пока условиями они довольны. Фото: правительство Челябинской области
Претензии высказывали туристы, вернувшиеся 19 апреля из Таиланда. 49 человек, включая детей, разместили в реабилитационном центре на берегу озера Смолино. Южноуральцы начали возмущаться, что им не предоставили теплой одежды, а мебель в комнатах старая. После встречи с вице-губернатором Ириной Гехт и омбудсменом Юлией Сударенко часть вопросов была решена. Родственникам туристов разрешили приносить пакеты с одеждой и продуктами питания.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»