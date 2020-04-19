2020-04-19T11:15:50+03:00
Общество

Южноуральцы, вывезенные из Таиланда спецрейсом, оказались недовольны поездкой домой

Пассажиров без теплой одежды несколько часов держали в холоде
Андрей МОСКВИЧЕВ
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На специальном рейсе вывозили жителей Екатеринбурга, Челябинска, Свердловской и Челябинской областей. Фото: Виктория Братченко, InstagramНа специальном рейсе вывозили жителей Екатеринбурга, Челябинска, Свердловской и Челябинской областей. Фото: Виктория Братченко, Instagram
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Южноуральские туристы, которых вывозили спецрейсом из королевства Таиланд, остались недовольны организацией перелета и условиями в обсерваторе на берегу озера Смолино. Как рассказала одна из пассажирок, челябинка Виктория Братченко, людей вывозили в холоде, не предоставив одежду.

— Мы прилетели в час ночи. В девять утра нас только привезли. Нас вывели из самолета в холодный автобус, хотя некоторые из пассажиров были в кроссовках и шортах. Ни воды, ни еды нам не выдали, — рассказала туристка в своем Instagram-аккаунте.

Туристы также остались недовольны условиями в обсерваторе, где предстоит провести 14 дней. Люди жаловались на отсутствие нормального постельного белья, а также на плохую и старую мебель в реабилитационном центре на озере Смолино. На некоторые претензии еще до прилета туристов ответила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Наверное, забудутся и три дня усилий для отправки наших товарищей из Таиланда. Они, кстати, уже в эти минуты движутся домой. Но уже сегодня многие из них будут звонить и рассказывать как жестока власть, поместившая их в обсерватор. Это жизнь. И это наша работа. Которую мы делаем честно, — написала вице-губернатор на своей странице в Facebook.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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