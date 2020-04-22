Как на изоляции подготовиться к свадьбе: пять дельных советов

Самоизоляция стала проверкой на прочность отношений, особенно между влюбленными. Пары, которые живут вместе, сейчас постигают тонкости семейного быта. Ну а те, кто еще не успел съехаться, ходят на виртуальные свидания и засыпают в обнимку с гаджетами. Как провести время на карантине, чтобы к его окончанию быть готовыми к семейной жизни? Ловите пять полезных советов от «КП-Челябинск».

Обсудите, для чего вам нужна семья

Бывает так, что для одних штамп в паспорте — это возможность всегда рядом быть с любимым человеком, а для других — выгодная и перспективная сделка. Обсудите за чашечкой вечернего чая сценарий вашей семейной жизни. Поделитесь планами, проговорите о ваших опасениях, расскажите о мечтах. Важно быть открытым перед близким человеком и показывать свой внутренний мир, что называется, без прикрас.

Обсудите ваши привычки и то, как они будут уживаться с правилами поведения в семье. Если ваш супруг любит поиграть в компьютерные стрелялки, а вы — продемонстрировать свои вокальные данные в караоке с подружками, установите тот день и время, когда вы оба сможете посвятить себя любимому хобби.

Не стесняйтесь говорить о деньгах

Не секрет, что во время конфетно-букетного периода парни зачастую тратят львиную долю своих финансов, чтобы преподнести любимой дорогой подарок. Привыкшая к роскошным букетам, будущая жена может оторопеть, узнав, сколько денег уходит на эти «милые прелести». Поэтому еще до свадьбы обсудите денежный вопрос.

Еще немаловажно — поговорите о семейном бюджете: будет ли он совместным, либо каждый супруг будет распоряжаться собственным кошельком.

Юристы рекомендуют: составьте брачный договор. По мнению правозащитников, это один из самых важных документов молодой семьи. За помощью рекомендуется обратиться к адвокатам — они могут оказать юридическую помощь даже в период карантина.

Договоритесь о фамилии в семье

Бывает так: жених находится в полной уверенности, что невеста берет его фамилию (традиция же!), но на пороге ЗАГСа любимая заявляет об обратном. А потом — ссоры и обиды. Поэтому пока у вас есть свободное время на самоизоляции, обсудите, какую фамилию будут носить будущие супруги. Есть три варианта: остаться каждому при своей фамилии, взять общую (кстати, супруг может взять фамилию жены), либо создать двойную (по семейному кодексу РФ, фамилия жены присоединяется к фамилии мужа).

Помните: смена фамилии влечет бюрократические хлопоты — придется менять множество документов и банковские карты. Хорошо, что сейчас заявления на смену документов можно подать через онлайн-сервисы.

Подайте заявление на регистрацию, оставаясь дома

Заявление о регистрации брака подается через сайт Госуслуг. И жених, и невеста, заполняют анкеты. Далее один из будущих супругов отправляет запрос на регистрацию, указывая данные второго. Второму требуется перейти по ссылке, которая придет на электронную почту, и дать согласие. После этого вы можете выбрать дату и время бракосочетания, отдел ЗАГС, а также указать фамилии, которую будут носить члены молодой семьи.

Сэкономьте на свадьбе и заберите крутые подарки

Ну а раз вы планируете пожениться в этом году, то обязательно примите участие в свадебном проекте «Горько! с КП». Заявки принимаются до 30 мая включительно.

Также уже сейчас вы можете проголосовать за понравившиеся пары и увеличить их шансы на победу.

Десятка лучших пар определится по количеству лайков на странице голосования. Финалисты попадут на Кастинг Любви, где будут доказывать членам жюри, что именно они достойны главного приза.

Подать заявку можно через форму конкурса.

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