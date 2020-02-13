«Горько! с КП»: специальный проект для влюбленных

Планируете пожениться в этом году? Тогда именно для вас мы объявляем старт третьего сезона свадебного проекта «Горько! с КП». К участию приглашаются все влюбленные пары Челябинска, планирующие свадьбу до 30 ноября 2020 года.

Уже сегодня вы можете отправить ваше совместное фото и сделать шаг к победе. Цель проекта — помочь будущим молодоженам в предсвадебной суете. Ведь победители проекта получают множество товаров и услуг для торжества: платье невесты и костюм жениха, мальчишник и девичник, букет невесты и банкет в ресторане, услуги салонов красоты и медицинских центров, а также многое другое.

Миллионная аудитория сайта уже крикнула «Горько!» победителям предыдущих кастингов. Не упустите и вы возможность сделать праздник рождения новой семьи еще более ярким и запоминающимся.

Как принять участие в проекте?

1 этап — до 30 апреля 2020 года — прием заявок от влюбленных пар. Для этого на сайте www.chel.kp.ru нужно загрузить фото по форме под текстом и рассказать об истории своего знакомства и любви.

2 этап — с 14 февраля по 25 мая 2020 года — онлайн голосование за участников конкурса.

3 этап — с 26 мая по 29 мая 2020 года — определение десяти пар-финалистов, победителей онлайн-голосования, которые примут участие в Кастинге Любви.

4 этап — Кастинг Любви — выбор и награждение победителей проекта «Горько! с КП» — 2020. Остальные финалисты получат ценные подарки к свадьбе, но какие — пока останется тайной.

Принимайте участие в конкурсе, расскажите о своих чувствах и, может быть, именно вашей паре достанется свадьба «под ключ».

Положение о конкурсе.