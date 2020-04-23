Как приумножить накопления с минимальным риском: онлайн-семинар об инвестициях с нуля

29 апреля начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Брокер» Виктор Бондарович и директор Уральского филиала ПАО Московская Биржа Максим Костылев и расскажут о первых шагах в мир инвестиций.

Онлайн-семинар будет полезен всем, кто интересуется сохранением и приумножением личных финансов. Слушателям расскажут о стратегиях и инструментах инвестирования, а также об изменениях в налогообложении.

После завершения семинара участникам будет предоставлен доступ к записи.

РЕГИСТРАЦИЯ

На какие вопросы будем отвечать:

С какой минимальной суммы можно начинать инвестировать?

Как быть инвестором, не имея специальных знаний и в сфере экономики?

Каков риск не заработать совсем или потерять все деньги?

В какие инструменты выгодно инвестировать сейчас? Будут ли они ликвидны через полгода? Год? Три года?

Инвестиции во время карантина: как выбрать стратегию инвестирования в режиме самоизоляции? Что такое инвестиционная стратегия, и от чего зависит ее выбор? Примеры стратегий на fintarget.ru.

Как начать инвестировать новичку: пошаговая инструкция.

В программе семинара слушатели также узнают:

— инструменты Московской Биржи для инвестора;

— сравнение облигаций и депозитов;

— налоговые льготы;

— изменения в налогообложении с 2020 года.

Организаторы: ПАО Московская Биржа, БКС Брокер, медиахолдинг «Комсомольская правда».

Дата проведения: 29 апреля. Начало в 14.00.

Предварительная регистрация обязательна на сайте.

СПРАВКА КП

«БКС Брокер» — брокер №1 в рейтинге Московской Биржи*. В 1995 году компания была одной из первых, кто начал оказывать брокерские услуги в России. Уже больше 20 лет «БКС Брокер» каждый день работает над тем, чтобы вам было проще и удобнее управлять своими финансами.

* ООО «Компания БКС» номер 1 в рейтинге ПАО Московская Биржа «Акции и паи: режим основных торгов Т+, режим переговорных сделок и режим РПС с ЦК» по торговому обороту на июль 2019 года.

ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.