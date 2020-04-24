Вспышка коронавируса в Челябинской области: разбираемся, как в одной больнице заразились более 40 пациентов и врачей

В Челябинской области на карантин закрыли все отделение больницы Златоуста. Изолированными от мира оказались 76 пациентов и 25 медиков. У 44 человек уже подтвержден коронавирус. Это самый крупный очаг заболевания в регионе. По предварительным данным, он возник из-за нарушении в оказании медпомощи. Журналисты «Комсомольской правды» — Челябинск»выяснили, как это могло произойти.

В случае ухудшения…

Глава Златоуста Максим Пекарский подчеркнул, что сейчас активно идет дезинфекция мест проживания тех, у кого был выявлен коронавирус, а также всего, с чем они могли контактировать.

— Очаг выявлен на территории больницы. Среди заболевших — и пациенты, и медики. 44 человека (по данным на 23 апреля — Прим. ред.). Они изолированы в круглосуточном стационаре в корпусе № 3 на Бушуева. Сам корпус закрыт на карантин. Ожидаем приезда представителей минздрава и врачей, которые будут оказывать экстренную помощь. Специалисты продолжают проводить анализы на COVID-19. Скорее всего, число инфицированных в Златоусте будет расти. Полиция усилит контроль за соблюдением режима повышенной готовности. В случае ухудшения ситуации по решению правительства области могут быть введены цифровые пропуска. Берегите себя и своих близких — сообщил глава Златоуста.

Жители сразу же начали волноваться.

— Нужно закупить 10000 тестов на COVID-19 и тестить и тестить скорее... параллельно грамотно просить большие деньги на развитие медицины в городе, — пишут они в группах в соцсетях.

О первом смертельном случае

Все началось со смерти женщины от коронавируса - это второй случай в Челябинской области. Депутат Законодательного собрания Ольга Мухометьярова рассказала, что еще пару недель назад она «звонила во все колокола» на предмет тщательного обследования жительницы Златоуста, которая вернулась из отпуска из Юго-Восточной Азии. Требовала от всех инстанций серьезно заняться мерами дезинфекции и профилактики в городе. Но на тот момент женщину толком даже не обследовали. Итог — трагедия с серьезными последствиями.

— Отсюда, от такой халатности, думаю, все и тянется, — утверждает Ольга Мухометьярова. — Тесты тогда не взяли ни у самой прибывшей, ни у тех, с кем она после этого контактировала. Женщине пенсионного возраста (63 года) просто поверили на слово. Она всем говорила, что чувствует себя нормально, что она здорова. Я требовала от всех структур — местного управления здравоохранения и областного Минзрава, Роспотребнадзора, чтобы уже с самого начала усилили контроль и проводили все необходимые мероприятия, включая обеспечение средствами защиты медперсонала. Но в итоге был случай заражения сотрудницы поликлиники. Я полагаю, что именно в поликлинике пошла цепочка заражения коронавирусом.

Откуда очаг?

— То, что произошло с женщиной, которая на днях скончалась в Златоусте, и, судя по предварительным данным, именно она разнесла инфекцию, это как раз следствие такого непродуманного подхода и пренебрежение безопасностью, — продолжает Ольга Мухометьярова. — По моим данным, все началось с городской поликлиники, а врачи, по долгу работы постоянно контактируют со своими коллегами, с пациентами…

Женщину, ставшую жертвой COVID-19 в Златоусте, до этого возили на карете скорой помощи по разным больницам, включая медучреждения Миасса. На одном из новостных сюжетов на ТВ видно, что фельдшер, которая перемещалась вместе с заболевшей, по минимуму была защищена: обычная маска, легкий защитный костюм… Я не знаю, обрабатывалась ли еще кабина кареты скорой? Я повторю, эту женщину также возили в Миасс. Так, что там тоже требуется тщательная проверка.

Ольга Мухометьярова также посетовала на то, что в Златоусте слабо информируют граждан о режиме повышенной готовности, и это также большой минус. По словам депутата, женщина лежала и в стационаре, а после ее выписали домой, кстати, как и многих больных. Сделано это было для того, чтобы освобождать койко-места для тех, кто может поступить с диагнозом коронавирус. А до того, как уехать домой, пенсионерка долгое время лежала в палате.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что у погибшей была онкология, а скончалась она от ковидной пневмониии.

Главврач сам заболел

— Я считаю, что специалисты, медики должны четко определить от чего произошел смертельный случай — от слабо выраженной онкологии, которой страдала женщина или от коронавируса, — отмечает Ольга Мухометьярова, и добавляет — Городская больница Златоуста — это целый комплекс различных медицинских учреждений (филиалы). Недавно уволенному со своей должности главврачу городской больницы Андрею Карпову сейчас поставлен диагноз пневмония, есть информация, что болеет и его сын… Я это к тому, что Карпов входил в оперативный штаб Златоуста, который координировал работу городских служб в режиме пандемии и повышенной готовности, постоянно был в контакте с врачами. Он контактировал с десятками специалистов и администрации, других структур. Все должны пройти проверку, и, разумеется, находится на двухнедельной самоизоляции.

По словам Ольги Мухометьяровой ни у кого из фельдшеров, другого медперсонала городской больницы пробы на COVID-19 не брали.

— Не собираюсь нагнетать обстановку, но последствия этого случая для Златоуста, для ближайших территорий, когда число контактов было бесконтрольным, могут оказаться очень серьезными — заявила депутат Заксобрания Челябинской области.

Ждем результатов проверки

— Можно только предполагать, что вирус пошел «в рост» в то время, когда женщина, которая недавно скончалась, еще лежала в стационаре. Результаты медицинского исследования должны разъяснить ситуацию. У меня знакомая работает в городской больнице. Она на днях сдала анализы на COVID-19. Результат отрицательный. Но она сейчас на строгой двухнедельной изоляции. Цифры по Златоусту, конечно, тревожные, но я считаю, что цепочка заражений должна прерваться, — высказывает свое мнение депутат городского собрания Марат Сафиев.

В минздраве официально подтвердили, что коронавирусом могла заражиться о новая главный врач больницы. Сейчас она находится на больничном. Временно исполняющим обязанности главного врача назначен заместитель директора ГКУЗ «ЦКДМО» Василий Масюк.

Мама там работала

Корреспондент «Комсомольской правды» пообщался с родственниками медперсонала больницы.

— У меня мама медсестра, в соседнем здании работает, в поликлинике. Началось все с того, что с другого района с больницы приехала на перевязку к хирургу женщина, у нее болезнь оказалась. В итоге персонал и заразился. И, судя по всему, и больные от персонала. Это все очень серьезно.

У мамы и всех сотрудников терапевтического отделения завтра будут брать анализы. А первые признаки заболеваний были еще в прошлую пятницу, то есть, неделю назад. Я, конечно, очень переживаю. Отделение, где обнаружили очаг вируса, закрыли. Но врачи по работе продолжают ходить из одного корпуса в другой, — поделилась своей информацией читательница «Комсомольской правды».

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне сообщил:

— Прошедшие сутки дали нам существенный прирост подтвержденных случаев. Расследуя ситуацию, мы видим, что такое массовое распространение стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи. Сейчас Роспотребнадзором проводится расследование о результатах которого мы сообщим. Скорее всего, будут и другие случаи по этому очагу.

Для сохранения доступной медпомощи в Златоуст направят врачей из областных учреждений».

Заместитель губернатора региона Ирина Гехт тоже расценивала ситуацию с заболеваниями в Златоусте как недоработку.

— Не буду пока других слов тут использовать — это касается фельдшера скорой помощи. Даже перевозя пневмонийного больного, врачи должны соблюдать все меры предосторожности, о чем мы постоянно разговариваем… Будут сделаны выводы, — сказала вице-губернатор.

По данным на утро 24 апреля, всего в Челябинской области коронавирусом заразились 173 человека.

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