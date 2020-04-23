2020-04-23T10:47:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Очаги заражения коронавирусом в Челябинской области: вспышка в Златоусте

Появились новые очаги заражения коронавирусом в Челябинской области
Ирина ФАДЮШИНА
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44 зараженных — очаг в Златоусте44 зараженных — очаг в ЗлатоустеФото: Валентина ВАГАНОВА
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Количество очагов заражения коронавирусом в Челябинской области пополнил Златоуст. Там в одном из корпусов горбольницы №1 заразились 44 человека. Всего в регионе +57 новых больных (итого 173).

— Прошедшие сутки дали нам существенный прирост подтвержденных случаев. Расследуя ситуацию, мы видим, что такое массовое распространение стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи. Сейчас Роспотребнадзором проводится расследование о результатах которого мы сообщим. Скорее всего, будут и другие случаи по этому очагу, — рассказал Алексей Текслер.

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Сейчас взяты анализы у максимального количества людей, контактировавших с больными пациентами и сотрудникам. Корпус больницы закрыт на карантин.

— Для сохранения доступной медпомощи в Златоуст направят врачей из областных учреждений, — уточнил глава региона.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Где еще вспыхнули очаги CODID-19 в Челябинской области?

Первый челябинец, заболевший COVID-2019, вернулся из Италии. Вместе с ним были госпитализированы жена-помощница прокурора, дочь-студентка, мама и коллега по работе.

В центре скандала оказался торговец мясом, отдыхавший с женой в ОАЭ. От «домашнего очага» инфекции подхватил заразу даже полугодовалый малыш. Коронавирус подтвердили у фельдшера, которая брала у него анализы, в результате чего пришлось закрывать всю станцию скорой помощи. Под подозрением — сотрудница Сбербанка и аптекарь.

В Магнитогорске закрыли на карантин целый подъезд многоэтажки, после того, как один из жителей умер от пневмонии, а у двоих его родственников заподозрили коронавирус. Теперь дочь погибшего намерена судиться с врачами.

Дочь умершего от пневмонии умоляла врачей проверить его на коронавирус. Эксклюзив КП-Челябинск

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Еще один домашний очаг COVID-19 в Магнитогорске — семья из Таджикистана, давно живущая в Магнитогорске. Заразились семь человек: родственники и соседи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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