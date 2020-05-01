Герои эпохи коронавируса: смотрим на челябинцев, работающих в пандемию, чтобы защитить других

Есть профессии, без которых невозможно обойтись даже тогда, когда всю страну призывают оставаться дома. Фотопроект «Комсомольской правды» о тех, кто сейчас находится на передовой борьбы с коронавирусом и делает все, чтобы наша с вами жизнь шла привычным чередом. Посмотрите в эти глаза! Давайте вместе постараемся, чтобы их усилия оказались не напрасными и мы все скорее вернулись в привычному ритму.

В этом фотопроекте мы представили лишь основные профессии. Героев эпохи коронавируса гораздо больше, и вы, наверняка, знаете их, встречаетесь с ними, когда выбегаете из дома в магазин или аптеку, вызываете такси или заказываете доставку. Это люди, которые продолжает трудится, чтобы мы с вами оставались дома и берегли себя.

Светлана Хилай, заведующая первым лечебным отделением ОКБ №2

Светлана Хилай.Фото: Валентина ВАГАНОВА

«Смена началась накануне в 7.30 утра, на часах 12.35 следующего дня, а мы работаем, и пока будем работать (интервью у Светланы мы брали в тот день, когда в больницу поступили больные коронавирусом из Златоуста — прим. авт.). Сутками на ногах, присаживаемся ненадолго, только чтобы напечатать выписной эпикриз, дневник пациента, что-то назначить. Все остальное время работаем. Бывает, что и поесть не успеваешь».

Татьяна Геращенко, старший фельдшер станции скорой помощи

Татьяна Геращенко. Фото: Министерство здравоохранения Челябинской области.

«Когда закончится пандемия, возьму отпуск и всей семьей уедем отдыхать в Крым, там так чудесно!».

Виктор Седов, заместитель командира пятой роты Центрального района Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Челябинску:

Виктор Седов.Фото: Валентина ВАГАНОВА

«Мы, сотрудники Росгвардии, круглосуточно несем службу на территории региона. Наряду с обеспечением безопасности охраняемых объектов, а их под нашим контролем более 30 тысяч, мы принимаем участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. На маршрутах патрулирования, в случае необходимости, с горожанами проводим профилактические беседы об ограничениях, связанных с действующим в регионе режимом повышенной готовности.

И сами очень ответственно подходим к необходимым мерам безопасности и профилактики, дважды в день — перед заступлением на службу и после проходим термометрию, используем средства индивидуальной защиты, регулярно дезинфицируем помещения и служебный транспорт.

Оставайтесь дома. Мы работаем для вашей безопасности!».

Василий Поляков, старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОП «Центральный» УМВД России по Челябинску:

Василий Поляков.Фото: Валентина ВАГАНОВА

«Сотрудники полиции Челябинской области ежедневно осуществляют охрану общественного порядка в условиях режима повышенной готовности. Призываем отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, направленным на недопущение распространения опасной инфекции, и благодарим сознательных граждан за ответственное отношение к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм».

Максим Созинов, помощник начальника караула 5-й пожарно-спасательной части:

Максим Созинов.Фото: Валентина ВАГАНОВА

«Сейчас много детей находятся на самоизоляции, я ожидал, что будет больше выездов, связанных с неосторожным обращением с огнем из-за баловства. Но в нашу смену я этого не застал. Еще ожидал, что как обычно, садоводы «ломанутся» в сады, начнут сжигать траву и прочее. Хотя у нас действует противопожарный режим, но как обычно — русский авось. Однако пожаров на садовых участках стало меньше, по сравнению с прошлым годом. Видимо, из-за карантина и запрета на передвижение. Но трава все равно горит, выезды есть: кто-то выжигает полевые угодья, пытается убрать старую траву таким способом.

В связи с пандемией у нас особые жесткие инструкции. Например, часто срабатывают пожарные сигнализации в лечебных учреждениях. У нас напротив больница, Горького, 28, там есть инфекционное отделение, где лежат пациенты с коронавирусом. По приезду туда, не важно, сработала сигнализация ложная, или кто-то курил, или там на самом деле пожар, мы по минимуму стараемся контактировать с людьми, которые там находятся, и обязаны как можно быстрее осмотреть помещение. После такого выезда мы должны свою боевую одежду убрать в пакет и сдать на обработку.

Бывают выезды, когда мы должны информировать население, раздавать памятки, на этот случай у нас есть маски. В части у нас регулярно проводится обработка поверхностей: столов, подоконников, дверных ручек и т.д. У нас даже стало пахнуть, как в больнице. Утром и вечером измеряем температуру».

Ольга Туева, кондуктор трамвая:

Ольга Туева.Фото: Валентина ВАГАНОВА

«Тяжело, конечно, рискуем. Но стараемся, держимся. Людей нужно как-то перевозить, люди работают. Так же рискуют, но работать надо. Пассажиров стало меньше и вагонов, соответственно, поубавилось. Работаем в масках, перчатках. На каждой конечной обрабатываем вагоны».

Алексей Семенов, водитель маршрутного такси:

Алексей Семенов.Фото: Валентина ВАГАНОВА

«Тяжеловато работается. Пассажиропоток упал где-то на 70%. А мы на запчасти так же тратимся, и на заправку. С шести утра и до девяти вечера работаем. Я частный перевозчик, мне приходится самому идти в рейс, потому что водители отказываются выходить на линию с такой зарплатой. Конечно, и риск есть, но работа у нас такая. Пассажиры стали садиться далеко друг от друга, все равно, видимо, опасаются. Да и мы работаем в масках, перчатках».

Михаил Долгополов, начальник участка Курчатовского и Калининского районов, компания «Строймеханизация»:

Михаил Долгополов.Фото: Валентина ВАГАНОВА

«Несмотря на карантинные мероприятия, работы не стало меньше, даже больше, потому что карантин пришелся на период субботников. На них в прошлые годы предприятия выводили своих сотрудников, ЖЭКи организовывали жильцов. Сейчас вся работа в основном легла на плечи дорожных подрядчиков.

Мы усилились людьми, техникой. Круглосуточно убираем все в штатном режиме, если мы не будем работать, город превратится в большую помойку. Также делаем в плановом порядке ямочные ремонты, убираем прилотковую зону, всю грязь, пыль возле тротуаров и на них. Ежедневно на линию выходят машины КДМ (комбинированная дорожная машина — прим. авт.). Убираем также мусор с газонов. Людей хоть и попросили сидеть дома, но не сильно они прислушались. Мусор не убавляется, а прибавляется. Кроме того, мы занимались дезинфекцией, поливали улицы специальным раствором. Стараемся, чтобы город был чистым».

Галина Деева, почтальон:

Галина Деева.Фото: Валентина ВАГАНОВА

«Вся пенсия и все выплаты приносятся на дом. В апреле пенсии были доставлены досрочно. Обычно мы доставляем с 4 по 24 число каждого месяца, а в этот раз пенсии доставлялись до 12 числа, то есть, вдвое сжатые сроки. Соответственно, нагрузка на почтальонов сильно увеличилась. Сейчас пенсионеры в режиме самоизоляции и многие просят почтальонов принести на дом продукты, которые продаются в почтовом отделении.

Еще стали доставлять много посылок из интернет-магазинов. Мы просим клиентов воздержаться от посещения отделения, если нет крайней необходимости.

Прошла декада подписки, все подписчики подписались, никого пандемия не испугала. Организации, которые не работают, просят оставлять корреспонденцию, приезжают, забирают. Судебные участки работают, почту доставляем. Все своевременно, никаких промедлений нет».

Анатолий Ширягин, курьер:

Анатолий Ширягин.Фото: Валентина ВАГАНОВА

«Мы по-прежнему работаем два через два, по 12 часов. Каждый сотрудник ходит в маске, в перчатках. Если соблюдать все меры безопасности, то и страха заразиться нет».

Михаил Бухтояров, продавец-кассир:

Михаил Бухтояров.Фото: Валентина ВАГАНОВА

«В нашей работе в принципе ничего не изменилось, только стали измерять температуру, когда приходим на работу и уходим, с записью в журнал. А также стали работать в средствах защиты, что немного стесняет действия. Хотя за полтора месяца уже привык. Покупателей меньше не стало, может быть, приходят только чуть реже. Весь товар есть: и крупы, и сахар, и хлеб, и другие продукты. Я даже не думаю о риске заразиться, у меня организм крепкий, я редко болею, поэтому отношусь к этому скептически».

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