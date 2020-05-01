Столовая ЧелГУ начала доставку еды челябинцам

Комбинат питания Челябинского государственного университета организовал доставку еды по городу. Теперь заказать блюда из обновленного меню от известного шеф-повара Тимура Жанайдарова может любой желающий.

- Расширение функционала нашего комбината, работа навынос решает сразу несколько задач, — поясняет ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. — Во-первых, не простаивают его мощности, и сотрудники (а это 20 человек!) будут получать заработную плату. Во-вторых, мы обеспечиваем питанием горожан в самоизоляции в востребованном сегодня формате доставки. Кроме того, сейчас мы прорабатываем вопрос привлечения к деятельности комбината наших студентов, которым тоже нужна возможность заработать.

В меню несколько видов пицц, пироги, шашлыки, котлеты и рыба, салаты и полезные гарниры, например, брокколи и цветная капуста. А еще — супы: домашняя лапша, грибной суп-пюре и окрошка.

Предприняты дополнительные меры безопасности: на комбинате работает рецеркулятор, который убивает микробы, курьеры доставляют в масках, очках и перчатках, которые обрабатываются после каждого выезда, закуплены специальные сумки для перевозки горячих блюд.

Комбинат питания ЧелГУ работает ежедневно, включая субботу и воскресенье, по всем районам города. Заказ можно сделать с 10:00 до 17:00 по телефону +7 (996) 692-55-20 или в сообществе ВКонтакте «Комбинат питания». При заказе от 300 рублей доставка будет бесплатной. Предусмотрен и самовывоз блюд (ул. Бр. Кашириных, 129, вход Театрального корпуса), в случае которого клиент получает скидку до 30%.

— Мы продолжаем совершенствовать наши услуги, меню будет расширяться, — говорит Тимур Жанайдаров. — Свои пожелания вы можете оставить в телеграм-канале «Вкусный ЧелГУ» . Спасибо, что и в самоизоляции остаетесь с нами!

Меню комбината питания ЧелГУ.