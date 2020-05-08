2020-05-08T15:31:58+03:00
Общество

Праздничный концерт ко Дню Победы в Челябинске. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Вспоминаем вместе песни военных лет
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К 75-летию Великой Победы солисты Челябинской государственной филармонии проводят онлайн-концерт и поздравляют южноуральцев.

Музыканты выступают в студии звукозаписи AleksSounD, а вы можете подпевать солистам знакомые с детства песни, не выходя из дома.

«Огонек», «До свидания, мальчики», «Давай закурим», «Журавли», «В городском саду», «Песенка военных корреспондентов»… Эти и многие другие известные любимые песни, звучавшие с первого дня войны и до праздничного победного салюта, исполняют лауреаты международных конкурсов, вокалисты Рустам Зайченко, Святослав Хазов, Екатерина Берсенева, Юлия Семенова, Борис Цыпышев, Ольга Печерских, заслуженная артистка РФ Алина Анищенко, неоднократная участница передачи «Романтика романса» на канале «Культура» Елена Никитина, художественный руководитель Челябинской филармонии Владимир Ошеров, народный артист России Дмитрий Назаров (Москва).

Ведущая концерта — музыковед, директор ансамбля «Уральский диксиленд», автор книги «Джаз в Челябинске» Наталья Риккер.

Студия звукозаписи AleksSounD радует поклонников музыки онлайн-концертами. Новости и расписание выступлений — в официальной группе AleksSounD.

Концерт с доставкой на дом, с днём победы! Прямая трансляция из студии AleksSounD.Powered by Restream https://restream.io/ Концерт с доставкой на дом, с днём победы! Прямая трансляция из студии AleksSounD Ссылка на донаты: https://www.donationalerts.com/r/alexan174 Ссылка на исполнителя: Ссылка на группу в ВК: https://vk.com/repbazaalekssound #живойзвук #онлайнконцерт #live #кавергруппа #музыкачелябиск #концертвпрямомэфире #музыка #онлайн #челябинск #онлайнтрансляция #короновирус #музыкант #прямойэфир #2020 #челябинсконлайн https://www.donationalerts.com/r/alexan174

Партнеры проекта:

Магазин постоянных распродаж «Галамарт»;

Стоматология «Скрынниковв».

ИСТОЧНИК KP.RU

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