День Победы в Челябинске 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Несмотря на эпидемию коронавируса, праздновать День Победы в Челябинске 9 мая 2020 года будут. Но в онлайн-формате. На сегодня запланированы виртуальная акция Бессмертный полк, авиашоу, пробег ретроавтомобилей, которые можно посмотреть с балконов или через видеотрансляции, и многое другое. Полная афиша мероприятий — в нашем материале.

Весь день мы будем рассказывать о праздновании Дня Победы в режиме онлайн-трансляции, чтобы вы ничего не пропустили. А пока заряжайтесь атмосферой праздника — посмотрите концерт песен военных лет, организованный «Комсомольской правдой» и Челябинской филармонией в студии звукозаписи AleksSounD.

Концерт с доставкой на дом, с днём победы! Прямая трансляция из студии AleksSounD. Часть 1.Powered by Restream https://restream.io/ Концерт с доставкой на дом, с днём победы! Прямая трансляция из студии AleksSounD Ссылка на донаты: https://www.donationalerts.com/r/alexan174 Ссылка на исполнителя: Ссылка на группу в ВК: https://vk.com/repbazaalekssound #живойзвук #онлайнконцерт #live #кавергруппа #музыкачелябиск #концертвпрямомэфире #музыка #онлайн #челябинск #онлайнтрансляция #короновирус #музыкант #прямойэфир #2020 #челябинсконлайн https://www.donationalerts.com/r/alexan174

Концерт с доставкой на дом, с днём победы! Прямая трансляция из студии AleksSounD.Powered by Restream https://restream.io/ Концерт с доставкой на дом, с днём победы! Прямая трансляция из студии AleksSounD Ссылка на донаты: https://www.donationalerts.com/r/alexan174 Ссылка на исполнителя: Ссылка на группу в ВК: https://vk.com/repbazaalekssound #живойзвук #онлайнконцерт #live #кавергруппа #музыкачелябиск #концертвпрямомэфире #музыка #онлайн #челябинск #онлайнтрансляция #короновирус #музыкант #прямойэфир #2020 #челябинсконлайн https://www.donationalerts.com/r/alexan174

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