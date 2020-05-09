Акция Бессмертный полк в Челябинске 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Из-за эпидемии коронавируса акция Бессмертный полк в Челябинске 9 мая 2020 года пройдет в онлайн-формате. Жители Челябинской области прислали организаторам более 400 видеороликов, снятых о своих героях. Все их объединили в общую ленту «Бессмертный полк онлайн».

Трансляция акции пройдет на нашем сайте и публикацих КП-Челябинск в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. В откликах все желающие могут рассказывать истории своих воинов и тружеников тыла.

Полная афиша празднования Дня победы в Челябинске 9 мая 2020 года — в нашем материале.

Весь день мы будем рассказывать о праздновании Дня Победы в режиме онлайн-трансляции, чтобы вы ничего не пропустили. А пока заряжайтесь атмосферой праздника – посмотрите концерт песен военных лет, организованной «Комсомольской правдой» и Челябинской филармонией в студии звукозаписи AleksSounD.

Концерт с доставкой на дом, с днём победы! Прямая трансляция из студии AleksSounD. Часть 1.Powered by Restream https://restream.io/ Концерт с доставкой на дом, с днём победы! Прямая трансляция из студии AleksSounD Ссылка на донаты: https://www.donationalerts.com/r/alexan174 Ссылка на исполнителя: Ссылка на группу в ВК: https://vk.com/repbazaalekssound #живойзвук #онлайнконцерт #live #кавергруппа #музыкачелябиск #концертвпрямомэфире #музыка #онлайн #челябинск #онлайнтрансляция #короновирус #музыкант #прямойэфир #2020 #челябинсконлайн https://www.donationalerts.com/r/alexan174