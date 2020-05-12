«Мы рискуем, бегая с фотоаппаратом по городу»: журналист КП-Челябинск сдала тест на коронавирус

Нам, журналистам, по долгу службы необходимо ездить по городу и общаться с большим количеством людей — даже в пандемию. Например, недавно я объехала почти весь Челябинск для интервью с героями эпохи коронавируса — челябинцами, которые сейчас на посту, чтобы защитить других. А в прошлом месяце снимала репортаж из челябинской «Коммунарки», общаясь с зараженными пациентами.

Симптомов у меня никаких нет, но повод для беспокойства все же есть. Для успокоения решила сдать анализ на COVID-19.

Если здоровье не беспокоит, нет контактов с больными за последние 14 дней и выездов за границу, провериться можно в частной клинике. В Челябинске несколько медцентров, предоставляющих такую услугу. Почитав условия и сравнив цены, я выбрала медицинскую лабораторию «Гемотест» — здесь приемлемая цена (1930 руб., действуют скидки), хорошие отзывы и результат придет быстро.

Отделение для приема биоматериала находится по улице Молодогвардейцев.Фото: Валентина ВАГАНОВА

За три часа до обследования мне наказали не есть, не пить и не чистить зубы. На прием я записалась заранее по телефону. Минута в минуту меня запустили внутрь.

— Добрый день. Вытрите, пожалуйста, ноги и наденьте бахилы, — вежливо просит сотрудница в защитном костюме. У входа расстелена ткань, вымоченная в дезинфицирующем растворе, и стоит ведро с бахилами. Каждый предмет в холле обтянут пленкой: стойка администратора, дверные ручки, часы и даже выключатели. По словам сотрудников, каждые полчаса все поверхности обрабатываются.

— А теперь давайте обработаем руки и наденем перчатки, — медсестра указывает на антисептик на столе и протягивает одноразовые перчатки. Я пришла на обследование в маске, и предлагать повязку мне не стали, но без нее здесь находиться нельзя.

Первым делом нужно надеть средства индивидуальной защиты.Фото: Валентина ВАГАНОВА

После облачения мне дали заполнить анкету. Вопросы простые — нет ли симптомов, контактов с больными, не выезжала ли я в столичный регион или за границу. Потом попросили написать электронную почту: на нее придет результат обследования с печатью, его можно предоставить на работу (некоторые работодатели сейчас требуют).

Заполняю анкету.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ручки тоже обрабатываются.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Терминал обтянут пленкой. Его регулярно протирают раствором, убивающим заразу.Фото: Валентина ВАГАНОВА

С собой я взяла паспорт и полис ОМС, они нужны для заключения договора на оказание медуслуги. Оформление бумаг заняло буквально несколько минут. Но если хочется сэкономить время, можно сделать предзаказ на сайте.

Оставила свою почту и номер телефона. Результат придет на «электронку», о чем уведомит смс-сообщение.Фото: Валентина ВАГАНОВА

В процедурном кабинете у меня начался мандраж. Слышала, что тест на ковид — процедура не из приятных.

— Не волнуйтесь, это совсем не больно, — успокаивает медсестра Людмила. По голосу слышно, что она улыбается, но респиратор скрывает эмоции. Чтобы мне было не так страшно, Людмила объясняет каждую свою манипуляцию. От этого становится немного спокойнее.

Медсестра достает из холодильника колбу с раствором, куда позже поместит пробу…Фото: Валентина ВАГАНОВА

… подписывает ее маркером.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Медсестра рассказывала о каждой манипуляции, тем самым настраивая меня на процедуру. От этого мне было спокойнее.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Ну, все, открываем рот… — говорит Людмила, вооружившись зондом — длинной ватной палочкой. И осторожно вращательными движениями при помощи зонда собирает материал с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки глотки …

Момент икс.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Б-р-р-р, неприятно… Глаза непроизвольно наполняются слезами — рефлекс. Однако процедура длится доли секунды и, как только зонд вынырнул, меня моментально отпустило.

Сейчас биоматериал положат в колбочку.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Пробу медсестра дважды кодирует: подписывает маркером и приклеивает наклейку. Затем помещает в пакетик с ватным шариком — он нужен, чтобы колба не упала по дороге в лабораторию, и помещает в холодильник. В конце дня все биоматериалы отвезут на исследование.

Подписали два раза, точно не перепутают!Фото: Валентина ВАГАНОВА

В пакетике колба должна стоять строго вертикально, для этого сюда кладут вату.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Пробы хранятся в холодильнике.Фото: Валентина ВАГАНОВА

В этом контейнере пробы отвезут в лабораторию.Фото: Валентина ВАГАНОВА

В контейнере специальные охлаждающие элементы.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Срок выполнения исследования — 1-3 дня. Мне результат пришел на третий день — я здорова.

НА ЗАМЕТКУ

9 популярных вопросов об анализе на COVID-19 (отвечают специалисты лаборатории «Гемотест»)

Что это за анализ?

Тест выполняется методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Он позволяет быстро размножить генетический материал нового коронавируса — РНК, чтобы его можно было обнаружить. Биоматериал для исследования — мазок из ротоглотки.

Насколько он точный?

Очень точный. «Гемотест» аккредитован как референсная лаборатория Роспотребнадзора по COVID-19 — подтверждаемость результатов анализов превышает 98%.

Зачем сдавать анализ?

Чтобы снизить риск для других людей и вовремя принять меры: например, анализ сдают те, кто продолжает работать или ездить в общественном транспорте, но живет или часто общается с пожилыми родственниками. Коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно, ее инкубационный период длится от 2 до 14 дней — в это время человек представляет опасность для окружающих, даже если не подозревает об этом.

Можно ли прийти с симптомами ОРВИ?

«Гемотест» не принимает пациентов с симптомами ОРВИ — это важное требование Роспотребнадзора, которое помогает не допустить распространения инфекции. Если человек чувствует себя заболевшим, ему нужно остаться дома и вызвать врача. Также нельзя сдавать анализ, если в последние 14 дней человек контактировал с заболевшими COVID-19.

Как подготовиться к анализу?

3 часа до анализа нельзя есть, пить, полоскать рот и чистить зубы, курить — в противном случае можно «смыть» вирусные частицы из горла в пищевод.

Когда будут готовы результаты?

В течение 3 дней. Их можно получить по электронной почте или в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru. Результаты выдаются в качественном формате (обнаружено/не обнаружено) и предоставляются на официальном бланке, который можно предъявить по месту требования.

Анализ на коронавирус может сдать любой желающий.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Как обеспечивается безопасность пациентов?

«Гемотест» ограничивает количество человек, которые могут одновременно находиться в отделении, выдает посетителям одноразовые средства индивидуальной защиты и антисептики, регулярно дезинфицирует помещения. В то время, когда можно сдать анализ на коронавирус, пациенты с другими заказами не принимаются, а люди старше 65 лет обслуживаются только на дому до улучшения эпидемической обстановки.

Можно ли сдать анализ анонимно?

Нет, понадобятся паспорт и полис ОМС. Данные документов можно внести в предзаказ на сайте — это поможет сэкономить время в самом отделении.

Зачем нужен полис, если анализ сдается за деньги?

Это тоже требование Роспотребнадзора: во время эпидемии частным и государственным медицинским учреждениям очень важно сотрудничать, чтобы сдерживать эпидемию. «Гемотест» передает ведомству данные пациентов с положительным результатом анализа — с их помощью оно может быстро идентифицировать человека, установить круг его контактов и прислать врача.

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