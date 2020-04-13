«Передаем задания через соседей»: учитель рассказал, как в глубинке Челябинской области работают на удаленке

Небольшим городкам Челябинской области переход на дистанционное обучение дался непросто. Не везде хорошо ловит интернет, не у всех учеников есть дома компьютеры. Учитель среднего звена на условиях анонимности рассказал КП-Челябинск, как в его школе проходит обучение на удалёнке.

УЧИМСЯ ЧЕРЕЗ «ВКОНТАКТЕ»

— В нашей школе более 400 учеников. Компьютер в доме не у каждого. Таких, конечно, единицы, но есть. Поэтому мы решили создать беседы во «ВКонтакте». Приложением можно пользоваться на телефоне, высокая скорость интернета не нужна, многие дети и родители тут уже зарегистрированы.

Каждый классный руководитель создал беседу, добавил в нее своих учеников. Но поскольку у нас учителя — это в основном люди в годах, сначала мы их научили пользоваться «контактом». Я регистрировал, походу объяснял, что да как. Кому-то дети дома объясняли. К тому же, вместе с директором мы составили и разослали подробные инструкции: как добавить детей, как высылать задания и т.д.

Объяснили, что помимо «ВКонтакте» хорошо бы использовать платформы, которые разрешены Министерством. Например, я высылаю детям готовые видеоуроки со специальных площадок. А в чате просто раздаю задания и собираю их на проверку.

Если у ребенка вообще нет доступа в интернет, держим связь через соседей. Городок небольшой, одноклассники часто живут недалеко друг от друга.

Либо родители, кто не на «удаленке», периодически заходят в школу по пути на работу, заносят тетради и берут задания.

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ВИСНЕТ ИНТЕРНЕТ, ЧАСТО ВЫРУБАЮТ СВЕТ

Почему «ВКонтакте», а не система «Сетевой город» (сервис, где учителя выкладывают домашнее задание, выставляют оценки и т.д. — прим. автора)? Во-первых, система несовершенна. Сейчас с чем все столкнулись? Перегруз! Скоро должен прийти график, какой муниципалитет, в какое время может заходить на сайт. Это же максимально неудобно! Да и в нашей школе «Сетевой город» не особо развит. Пароль и логин мы родителям раздали, но сервисом они не пользуются. У многих школ уже нет бумажных журналов и дневников, все в электронном виде. А у нас по-старинке.

К тому же, переход на дистанционное обучение произошел резко. Если бы мы знали о нем заранее, мы бы, конечно, приготовились, все продумали. Мы тестировали и «Сетевой город», и РЭШ («Российская электронная школа» — прим.авт.), и «ЯКласс» и другие системы, но конференции в соцсетях оказались самым удобным вариантом.

В беседу своего класса я добавил еще и родителей, чтобы они контролировали детей. Нам бумажка сверху пришла, что именно родители в этот период отвечают за усвоение материала детьми.

Я расписываю задания досконально. Максимально все упрощаю. Если прикрепляю какой-то видеоурок, то так, чтобы детям не нужно было переходить на сторонние сайты, можно было просмотреть его сразу в беседе. У кого-то те же видео на YouTube могут не открыться.

Также стараюсь не ставить строгие сроки выполнения заданий. Понимаю, что интернет виснет, к тому же может возникнуть какой-то форс-мажор, например, в нашем городе часто отключают свет.

Дети тоже подолгу сидят с «домашкой»: то интернет зависнет, то свет в районе отключат.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОЦЕНКИ СТАЛИ ЛУЧШЕ

Понятно, что такая система обучения далека от идеала. Но ситуация с вирусом обязует, по-другому никак. Одно дело, когда ты объясняешь в школе напрямую, и ученики тебе задают вопросы, другое дело, когда ты пытаешься донести до них что-то онлайн.

У меня рабочий день теперь с восьми утра до часа-двух ночи. Сутками практически не отрываюсь от компьютера. Утром сажусь за ноутбук, начинаю проверять, отвечать на вопросы, скидывать задания, мониторить, кто как проходит электронную тетрадь.

Дети выполняют задания не одновременно, это не собрать пачку тетрадей и за раз ее проверить. Родители считают, учителя сейчас как работают: скинули задания и отдыхают, а потом матери и отцы сидят с детьми до ночи их выполняют. Сейчас в напряжении все: и дети, и родители, и учителя.

Родители еще возмущаются: «Я буду дома объяснять, а учителя будут деньги за это получать?». За мои постоянные переработки мне не доплатят, как бы вообще зарплату не урезали.

Зато у детей хорошие оценки пошли, потому что с ними сидят родители. У нас как обычно родители проверяют уроки: «Ты сделал домашнее задание?». Ребенок, что ответил? Сделал. А правда он сделал, как — никто не смотрит. Потом дети в школу приходят, а у них ничего не готово. Родители их теперь контролируют. И оценки другие: четверки, пятерки. Тройки еще ни разу не ставил. Работа-то идет!

Единственное, мне жалко детей. Они сейчас перегружены. Я максимально облегчаю задания. И других учителей тоже просили не загружать детей.

По словам учителя, несмотря на сложности новой системы, у детей улучшилась успеваемость.Фото: Михаил ФРОЛОВ

РОДИТЕЛИ ПОНЯЛИ, ЧТО ИХ ЧАДА НЕ САМЫЕ ОДАРЕННЫЕ

Родители иногда сходят с ума. Одна мама сказала, что когда в микрорайоне отключали свет, они ИЗО рисовали с фонариком на лбу. Ну, это же идиотизм! Учителя говорят, по возможности (!), высылайте задания к такому-то времени. Будет свет, сядете, сделаете. Сами себе усложняют жизнь. Тем более, что в частном секторе очень часто отрубают электричество.

По сути, если мы откроем Конституцию, там все обязанности прописаны: за получение детьми знаний отвечают родители. Это я вам говорю, как учитель обществознания и права. Преподаватель — это кто? Человек, который дает информацию. А родители должны контролировать получение этой информации. Только родители почему-то это забыли, скинули детей на школу.

А теперь они столкнулись с трудностями, с которыми никогда не сталкивались. Родители поняли, что их дети не самые одаренные, где-то они что-то упускают. Сейчас им приходится с этим работать. И для них это непривычно, тяжело. Но все-таки они тоже должны этим заниматься. Поэтому считаю, зря родители так негативно реагируют.

Некоторые все понимают, даже поддерживают нас, пишут в беседе: «Спасибо за ваш труд».

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НАС ПРОДОЛЖАЮТ МУЧИТЬ ПРОВЕРКАМИ

У меня еще страх по поводу ЕГЭ. Только обществознание сдают больше 20 моих учеников. Я не знаю, как мы теперь будем готовиться. Министерство нам прислало документы, где написано: ЕГЭ, ОГЭ отменять не будут, экзамен пройдет в штатном режиме. Сроки могут сдвинуться, но экзамены все равно состоятся.

Также мы готовимся ко Всероссийской проверочной работе (ВПР). Это проверка, как ученики усвоили материал, пройденный за год. Показатель знаний конкретных учеников, школ, районов и так далее. Сказали, никого не волнует, что мы отстали по программе из-за дистанционного обучения. Конечно, мы бы лучше повторили материал, изучили не пройденное, и закрыли эту несчастную четверть, отправили детей на каникулы. Нет же! В конце мая будем мучить детей. Восьмиклассники должны аж восемь предметов написать, шестиклассники — шесть. Что будет, не знаю...

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