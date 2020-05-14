В Челябинске начинается бесплатная раздача многоразовых масок

Швея мебельной фабрики «Майя» Надежда Колосова которую неделю шьет не чехлы на диваны и кресла, а многоразовые маски. Материал — хлопок и нетканое полотно, из которого строчат одноразовые медицинские халаты.

— За смену успеваю отшить до 500 масок, по ночам снятся, — смеется Надя. — Но мы с 18 коллегами понимаем, что наша работа очень важная.

На маску из хлопка у ударницы труда Надежды Колосовой уходит четыре минуты, потому что она двухслойная. Маска из нетканого полотна занимает вполовину меньше.

ДЕЛАТЬ БИЗНЕС НА ЖИЗНЕННО ВАЖНОМ — ЭТО КОЩУНСТВО

— Для масок из хлопка мы используем высококачественный хлопок, который идет как комплектующий в чехлах для мягкой мебели, — говорит главный технолог мебельной фабрики Тамара Корнеева. — Наше предприятие выпускает мягкую мебель уже 21 год. С приходом пандемии коронавирусной инфекции наш директор Абуталиб Мурадов решил помочь людям. Не все могут купить маски, а в начале апреля их в свободной продаже и не было. Мы шьем маски и раздаем их — на предприятиях, в детсадах, в больницах. Нельзя делать бизнес на жизненно важном — это кощунственно. Как только Президент России объявил о масочном режиме, мы вечером разработали несколько вариантов масок и на следующий день приступили к работе. Работаем с восьми утра и, бывает, до девяти вечера. Директору звонят, мы выстраиваем логистику и каждый день развозим по адресам.

Каждый день мастерицы «Майи» отшивают три-четыре тысячи масок. Востребованный аксессуар не залеживается.

Наталья Котова побывала на предприятиях, где шьют маски для бесплатной раздачи

В четверг, 14 мая, на «Майе» побывала глава Челябинска Наталья Котова.

— Мы хотим не только познакомиться с вами и производством, но и поблагодарить за вашу социальную политику, — обратилась глава города к Абуталибу Мурадову. — Спасибо, что благотворительной миссией вы поддерживаете решение губернатора о введении обязательного масочного режима. С большим удовольствием вручаю вам благодарственное письмо. Кроме того, благодарим вас за то, что поддержали нас в самом начале режима самоизоляции в течение двух недель и развозили горячие обеды нуждающимся семьям города. Мы готовы поддержать вас сотрудничеством и через внебюджетный фонд развития Челябинска заказать у вас партию масок в несколько тысяч штук для бесплатной раздачи в общественных местах города.

В благодарность руководитель мебельной фабрики передал мэру Челябинска пять тысяч масок.

«ВСЕМ ТЯЖЕЛО, ПОЧЕМУ НЕ ПОМОЧЬ?»

— Мы уже сшили более 100 тысяч масок, откликнулись на призыв регионального министерства экономического развития помочь, — говорит Мурадов. — Раздали около 25 тысяч масок. Пять тысяч штук я отправил к себе на родину, в Дагестан. Мы работаем с администрацией Ленинского района, с фондом ветеранов. У меня много знакомых, я им помогаю. Отправляю в полицию, в Росгвардию. Сейчас во всем мире, всем тяжело. Я подумал: если у меня есть возможность помочь, почему я должен стоять в стороне? Никакой корысти.

Производят маски из высококачественного трикотажа и хлопка и на швейной фабрике «Силуэт».

— Около 100 тысяч штук мы планируем произвести. Девочки и в выходные выходят, и по вечерам остаются. Мы обзвонили все больницы города — увезли в каждую по три-четыре тысячи штук, — говорит генеральный директор «Силуэта» Виктор Назаров.

На «Силуэте» власти города тоже разместят заказ на производство масок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава города Наталья Котова:

— В пятницу, 15 мая, наши волонтеры начнут бесплатную раздачу масок. Например, на остановках общественного транспорта, в аптеках, торговых сетях, в государственных и муниципальных учреждениях. Переданные в дар 10 тысяч многоразовых масок мы раздадим горожанам. С 12 мая в регионе введен обязательный масочный режим, и мы решили использовать все возможности, чтобы обеспечить горожан индивидуальными средства защиты. А Фонд развития Челябинска поддержит добрые инициативы размещением заказа на пошив масок для будущих акций. Важно донести информацию для горожан об обязательном соблюдении масочного режима. Отлично, что у нас есть социально ответственные руководители.