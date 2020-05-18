2020-05-18T22:24:01+03:00
Общество

Челябинцы в кризис покупают квартиры в Москве и Санкт-Петербурге

«Комсомолка» узнала, чем манит столичная недвижимость
Инна КУМЕЙКО
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Челябинцы и в кризис покупают недвижимость в столичных городах.Челябинцы и в кризис покупают недвижимость в столичных городах.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Что лучше: трехкомнатная квартира в собственности с ремонтом в современном ЖК на Северо-Западе или двушка в новостройке за МКАД в Москве, да еще в ипотеку? При этом, дом-высотку сдадут без отделки, придется тратиться на ремонт.

Вероятно, кто-то крепко задумается. На дворе — кризис, размер зарплаты у многих скачет, как показания ЭКГ. Некоторые челябинцы уже избавляются от квартир в ипотеке, потому что потеряли работу и им нечем погашать взносы по займу. Но семья челябинских врачей решила продать комфортабельную трехкомнатную квартиру в столице Южного Урала и перебраться в «замкадье».

— Манит льготная ставка «народной ипотеки-2020» под 6,5% годовых. Акция распространяется на новостройки, причем в Москве размер кредита может составлять до восьми миллионов рублей, — говорит челябинский риелтор Любовь Иванова. — Мои клиенты — семья врачей, жене 40 лет, мужу — 45 лет. У них трое детей. Из-за экологии, ради детей и карьерных перспектив и переезжают. Переживают, что трехкомнатную в нашем городе быстро продать не получается.

По словам специалиста, в среднем, продажа квартиры занимает три месяца. Если публикации объявления есть во всех источниках, на окне жилища наклеено объявление о продаже. И, конечно, если люди готовы торговаться.

«КРОШКА» НА ЮГЕ

Сговорчивость продавца — половина успеха.

— Еще одни мои клиенты решили переехать в Крым, выбрали для жизни Севастополь. В Челябинске продали двухкомнатную квартиру 97 серии на Северо-Западе, окна которой выходят на ледовую арену «Трактор». Квартира без ремонта, на последнем этаже, но просторная — 53 кв. м. Уступили более 200 тыс. руб — до 1,8 млн. руб. В Крыму, после присоединения полуострова к России, недвижимость подорожала до уровня Подмосковья. Потому купили апартаменты площадью 22 (!) кв. м за 1,25 млн. руб. Апартаменты относятся к нежилой недвижимости, и регистрация проживающих в них возможна только временная, до пяти лет. Потом процедуру нужно повторять. Но клиенты согласились: зато жить будут на юге! Сейчас будем продавать еще одну их квартиру в Челябинске, чтобы что-то еще выкроить на полуострове.

Крым манит солнцем и морем. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Крым манит солнцем и морем.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Минус оформления сделок недвижимости в Крыму: несоответствие документов на жилье или землю у большинства собственников требованиям законодательства РФ.

КУПИТЬ КВАРТИРУ ЗА «ДЕТСКИЕ ДЕНЬГИ»

На окраине Санкт-Петербурга, в новостройках, квартиру-студию площадью до 28 кв м можно купить на стадии строительства за 2,2 млн руб. И челябинцы покупают метры дистанционно, с помощью электронной регистрации сделки, в ипотеку.

Окраины Санкт-Петербурга прирастают районами-муравейниками. Фото: Архив КП.

Окраины Санкт-Петербурга прирастают районами-муравейниками. Фото: Архив КП.

— По «ипотеке-2020» под 6,5% годовых требуется первоначальный взнос в 20% от стоимости квартиры или 440 тыс руб по конкретному примеру, — считает Любовь Иванова. — В качестве первоначального взноса можно использовать маткапитал. Государство «премирует» рождение первого ребенка в семье суммой в 476 тыс. руб. За второго ребенка положено 617 тыс. руб. То есть, можно погасить не только первоначальный взнос, но и часть суммы по обязательному ежемесячному платежу.

ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ

Да-да, бывает и так! Несколько лет назад житель Челябинска купил однокомнатную квартиру площадью 38 кв м на пр. Сизова в Приморском районе Санкт-Петербурга. Вкладывался челябинец ради инвестиций, чтобы зарабатывать на аренде. За квартирой присматривал питерский риелтор, за определенную мзду. Но после погашения всех обязательных платежей у собственника оставалось 18 тыс. руб.

«Невыгодно», — решил челябинец и продал квартиру в городе на Неве за пять млн руб, что на 1 млн дороже, чем покупал несколько лет назад, чтобы вложиться в Челябинске, в нежилые помещения и сдавать их в аренду.

— Планы клиента спутала пандемия и кризис. В «дострессовые времена» на аренду помещения в 85 кв м он бы зарабатывало до 60 тыс. руб. Сейчас недвижимость пустует: желающих начинать дело или расширяться на новых площадях пока нет. Но даже с учетом временных отрицательных явлений клиент рад, что избавился от квартиры, контролировать которую сам не мог, — говорит Иванова.

Очарованным легендарными городом на Неве эксперты советуют не торопиться с покупкой недвижимости из-за климата. В Питере часто сыро, плюс пронизывающие ветра с Балтики. Прежде чем покупать квадратные метры, в Петербурге нужно побывать в разные времена года. Ощутить город кожей.

Петербург красив, но дурной климат выдержит не каждый. Фото: Архив КП.

Петербург красив, но дурной климат выдержит не каждый. Фото: Архив КП.

Вкладываться в растущие рынки Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского края, Калининграда даже в кризис выгоднее, чем в квадратные метры в Челябинске.

По мнению эксперта, выгодна недвижимость в крупных городах, если в семье подрастают дети. Или у покупателей скоро пенсионный возраст. Для многих банков, к слову, пожилые люди, особенно работающие, — выгодные заемщики по ипотеке. У них есть гарантированный доход — пенсия и заработок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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