«У людей начинается депрессия и тревога»: как работает служба психологической помощи в Челябинске в режиме самоизоляции

Боязнь заболеть коронавирусом, одиночество и тревога за будущее. С такими проблемами звонят челябинцы на горячую линию психологической помощи во время самоизоляции. «Телефон доверия» работал и раньше, но в карантинное время сотрудников перевели на режим 24/7.

— Поступает около 30 звонков в сутки. За ночь бывает по 15, 3-4 часа ночи — самое тяжелое время для тревоги, — рассказала оператор горячей линии Ольга Барковская. — Буквально день назад звонила женщина, которая хотела покончить с собой: устала от изоляции, конфликтов с мужем, проблем с учебой у ребенка. Мы ее держали на телефоне 1,5 часа, пока не пришел супруг и она не остепенилась. Разговариваем, ищем, какие-то «якоря». Например, пожилые родители: что с ними будет, кто будет за ними ухаживать. Когда человек звонит, он ищет возможность удержаться.

Самоизоляция вгоняет в депрессию и в тревогу. Доходит до того, что у людей нарушаются сон и аппетит: кто-то не может есть, кто-то, наоборот, заедает.

— Бывают и такие истории: «Я сходил в магазин, рядом со мной чихул мужчина», появилась тревога нарушился сон. Родители жалуются на непослушание детей, круглосуточный шум-гам. Пары начинают ссориться: одно дело — человек на работе, пришел соскучился, а тут целыми днями нос к носу, начинаются бытовые проблемы. Есть те, кто не выдерживает одиночества, кому важно поговорить.

Большинство звонков поступает от мам с детьми, а также пожилых людей, у которых никого нет.

— Средний возраст — 40-50 лет. Молодые люди на режим изоляции практически не жалуются — видимо, помогает общение в Интернете, звонят, когда есть семейные проблемы, — отмечает Ольга Барковская.

Сами сотрудники горячей линии на работу не жалуются. Многие из них занимаются психологической помощью уже много лет. Совсем юных психологов стараются не брать — важен еще и жизненный опыт.

Обратиться за психологической помощью можно по номеру +7 (351) 269 77 77. На горячей линии дежурят психологи, психотерапевт, психиатр и соцработник, который прошел обучение по коронавирусу и межличностным отношениям. Звонки анонимны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru