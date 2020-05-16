«Бросают бычки и бутылки в вольер»: медведь, живущий в придорожном кафе на трассе М-5, остался без хозяина и нуждается в помощи

Медведь по кличке Малыш тринадцатый год живет за кафе «Берлога» на трассе между Бакалом и Саткой. Местные жители говорят, родился топтыгин в передвижном зверинце. Медвежонком хозяева отдали его владельцу общепита. Но сейчас звериные повадки чаще наблюдаются у людей, которые приезжают посмотреть на медведя.

Восемь лет назад в соцсетях появилось сообщение, что зверь умирает от голода. В Сатку выехала комиссия из Челябинска, в составе которой был известный ветврач и зоозащитник Карен Даллакян. Выяснилось, что зверь абсолютно здоров, его кормят, за ним ухаживают, но условия содержания не соответствуют нормам: клетка мишке мала. В ней он даже несколько лет не ложился в спячку. Карен Даллакян добился, чтобы животному отстроили более просторный вольер. В этом помогли местные власти и предприниматели.

Недавно о медведе с М-5 снова заговорили. Его хозяин скончался, кафе закрылось, бизнес унаследовал сын, который приезжает сюда редко. На прошлой неделе топтыгина навестили местные жители и ужаснулись: вольер давно не убирался, животное сидит в грязи, а в кормушке у него комбикорм. Увиденное посетители сняли на видео и отправили активистам общественной организации «Гражданский патруль».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/779364" frameborder="0"></iframe> Условия содержания медведя под Саткой.Видео: соцсети

ХОЗЯИН КАФЕ НЕ ПРОТИВ ОСТАВИТЬ ЖИВОТНОЕ

— Съездили к медведю, привезли ему ящик еды: хлеб, сгущенку, молоко, мед, покормили. Что-то мы сами купили, что-то собрали златоустовские зоозащитники. Мы там уже три раза были, до этого мясо привозили, но Карен Даллакян сказал, его медведю нельзя. В администрацию пытались попасть, чтобы попросить взять ситуацию на контроль, но нас не впустили — из-за карантина не принимают. На следующей неделе снова поедем, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск активист «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев.

Ранее «Гражданский патруль» отправлял обращение в областную прокуратуру с просьбой забрать медведя и передать его в более комфортные условия.

Это медвежья берлога. В старой клетке ее не было, и медведь не уходил в спячку несколько лет. Фото: Гражданский патруль

Во время первой поездки общественники тоже увидели нечищеный вольер. По словам Андрея, сейчас за медведем ухаживает сожительница покойного хозяина. У нее свое кафе по соседству, уделять много времени животному ей сложно, но она его не бросает.

— После нашей первой поездки в вольере стали убирать чаще. Я разговаривал с новым владельцем кафе, он сказал, что хочет оставить медведя, но у него не хватает средств: в месяц на содержание уходит 40-50 тысяч. Говорит, нужна помощь.

Андрей отмечает, вопросов нужно решить много. Например, раз кафе не работает, появилась проблема с водой: чем клетку мыть и чем поить медведя. А еще нужно копать яму, куда можно будет убирать помет, сейчас его складывают прямо возле от клетки.

За судьбой животного сейчас следят общественники и зоозащитники. Фото: Гражданский патруль

СПАСТИ МЕДВЕДЯ ОТ ЛЮДЕЙ

Сейчас за судьбой Малыша следит ветеринар Карен Даллакян. По его словам, медведь не истощенный и не голодный, наоборот упитанный, бодрый. Его здоровье в полном порядке. Однако к медведю часто спускаются проезжающие мимо люди. Во-первых, они подвергаю себя опасности. Медведь может наброситься, когтистая лапа легко пролезет через прутья.

Возле закрытого кафе на трассе под Челябинском голодает медведь, — Карен Даллакян 00:00 00:00

Во-вторых, хищник нередко страдает от встреч с людьми. Они пытаются покормить косолапого, не задумываясь, что ему можно есть, что нельзя. Бывает, бросят чего-нибудь, а у животного потом диарея. Некоторые ради прикола кидают медведю бычки, пиво или водку. А алкоголь крайне опасен для хищника. Люди буквально издеваются над животным. Случалось, зимой криками будили зверя, чтобы поглазеть него. Когда кафе работало, сотрудники такого не позволяли. А сейчас следить некому.

— Доступ к вольеру не защищен. Там есть ограждение, но оно «бумажное». Нужно поставить надежный забор с калиткой и ключами. В вольере нередко обнаруживаются бутылки из-под пива, из-под водки. У медведя свой рацион, его нельзя кормить, чем попало. А тем более поить алкоголем. Сейчас проблема не с медведем, а проблема с людьми. За медведем убирают, но люди приходят и снова там становится грязно. В прошлый раз администрация Сатки, партия Единая Россия и завод «Магнезит» построили великолепный вольер. Думаю, ничего не стоит сделать ограждение, подремонтировать этот вольер и покрасить его, он уже облез, — говорит Карен Даллакян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/779373" frameborder="0"></iframe> Медведь Малыш, живущий возле кафе на М-5.Видео предоставлено активистами «Гражданского патруля»

Многие просят, чтобы медведя увезли в более комфортные условия. Но ветеринар считает, в этом нет необходимости.

— Зачем забирать, если у него все хорошо? Животное себя комфортно чувствует, у него берлога, он каждый год спит. Такового вольера у него не будет нигде. Ни в каком приюте нет столько территории, чтобы его сделать. В 2012 году вольер для этого мишки обошелся в 1,5 млн рублей. Это очень дорогое удовольствие для приютов.

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