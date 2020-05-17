В челябинском сквере вырубили деревья для строительства аптеки

Сначала проспект Ленина, теперь — ЧМЗ: накануне днем в Металлургическом районе начали вырубку деревьев возле Центрального клуба (он же — ДК Строителей). Там планируют построить аптеку.

— Вырубили многолетние ивы, липы и другие деревья на территории архитектурного ансамбля Центрального клуба, который является выявленным объектом культурного наследия, — рассказала читательница КП-Челябинск Елизавета Копырина. — Вбиты сваи. Участок вместе с тротуаром огородили металлическим профлистом. На вопрос, что происходит, сказали, что планируют построить аптеку в этом месте.

Техника начала работать в субботу. Фото: Елизавета Копырина

Несколько лет назад сквер уже приходилось спасать. Деревья отстоял депутат Госдумы Андрею Барышеву — его офис как раз находится в здании Центрального клуба.

— Не понятно, как без публичных слушаний было выдано новое разрешение на строительство. Продлить его могли только, если есть незавершенный объект. Снесли большое количество деревьев, выбрали грунт. Работы начались в выходной день, мне не успели вовремя отреагировать, — рассказал Андрей Барышев.

В понедельник депутат намерен встретиться со всеми заинтересованными сторонами.

— Нам показали разрешение на снос деревьев. Но тут вопрос даже не к застройщику, а властям. Как вообще этот документ мог появиться в природе? Для жителей района это знаковое место, мы часто проводили там субботники, дети высаживали деревья. Тем, кто живет в других районах, возможно, не понять, — продолжает Андрей Барышев.

Застойщик уверяет, что со стороны Шоссе Металлургов вид не изменится. Фото: Андрей Аликин

Строительство намерена вести индивидуальный предприниматель Людмила Аликина. По данным СБИС, ее основной вид деятельности — изготовление металлоконструкций.

— Было проведено обследование деревьев, определено количество сухостоя. Документы по сносу проходят двойной контроль: в управлении благоустройства и в управлении экологии Челябинска. Внешний вид сквера не пострадал. Из здоровых деревьев были только три шаровые ивы. Ни одна липа, ель не была спилена. Наоборот, мы формировали проект благоустройства чтобы максимально сохранить деревья, в том числе обошли высокую голубую ель, — рассказал сын Людмилы Аликиной Андрей.

Предпринимателем было приобретено право аренды данного земельного участка, а летом прошлого года было получено новое разрешение на возведение аптеки.

Здание возведут быстро — каркас уже изготовлен. Фото предоставлено застройщиком

— Ранее у первоначального арендатора также было разрешение на строительство. Насколько нам известно, участок для целей строительства выделялся еще в 2013-2014 годах. Мы уже полностью оплатили снос насаждений, технологическое присоединение, изготовили каркас здания, чтобы построить максимально оперативно и свести к минимуму дискомфорт для жителей, — добавил Андрей Аликин.

В понедельник депутат Андрей Барышев планирует встретиться со всеми заинтересованными сторонами в надежде прийти к соглашению. Он отмечает, что все можно восстановить, но аптеку нужно стоить в другом месте.

КП-Челябинск будет следить за развитием событий.

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