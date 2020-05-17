2020-05-17T07:48:34+03:00
Общество

Вице-мэр Челябинска осудил подрядчика, вырубившего деревья возле ЮУрГУ

И разошелся во мнениях с главным архитектором города
Ирина ФАДЮШИНА
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Вырубка велась от Орленка вверх по Ленина. Фото: Надежда Верт/vk.comВырубка велась от Орленка вверх по Ленина. Фото: Надежда Верт/vk.com
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Подрядчик, срубивший деревья на проспекте Ленина рядом с Южно-Уральским госуниверситетом, сделал это самовольно и будет наказан. Об этом заявил заместитель мэра Челябинска по городской среде Александр Егоров.

— Тоже переживаю за вырубленные деревья. До августа никаких вырубок не было запланировано вообще, это самовольное нарушение подрядчиком договора, — написал он в комментариях к посту о вырубке.

Примечательно, что его коллега — главный архитектор города Павел Крутолапов — заявил, что под топор пошли только больные деревья. Это вызвало много вопросов у жителей.

— Можно лечить больные деревья, а не вырубать зелень в центре загазованного, пыльного города, где даже самый маленький кустик на вес золота. Если, конечно, они были больны. Посмотрите на спилы, — пишет челябинка Ольга Терехина. — В центре Екатеринбурга на Ленина есть бульвар, где стоят огромные старинные деревья, по этому бульвару я ходила в универ пять лет с 1972 по 1977. Деревья живы и по сей день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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