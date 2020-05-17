Вице-мэр Челябинска осудил подрядчика, вырубившего деревья возле ЮУрГУ
Подрядчик, срубивший деревья на проспекте Ленина рядом с Южно-Уральским госуниверситетом, сделал это самовольно и будет наказан. Об этом заявил заместитель мэра Челябинска по городской среде Александр Егоров.
— Тоже переживаю за вырубленные деревья. До августа никаких вырубок не было запланировано вообще, это самовольное нарушение подрядчиком договора, — написал он в комментариях к посту о вырубке.
Примечательно, что его коллега — главный архитектор города Павел Крутолапов — заявил, что под топор пошли только больные деревья. Это вызвало много вопросов у жителей.
— Можно лечить больные деревья, а не вырубать зелень в центре загазованного, пыльного города, где даже самый маленький кустик на вес золота. Если, конечно, они были больны. Посмотрите на спилы, — пишет челябинка Ольга Терехина. — В центре Екатеринбурга на Ленина есть бульвар, где стоят огромные старинные деревья, по этому бульвару я ходила в универ пять лет с 1972 по 1977. Деревья живы и по сей день.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU