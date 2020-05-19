2020-05-19T06:58:29+03:00
Общество

«Выносили, завернутых в одежду»: в Челябинской области братья спасли из пожара четверых детей

Силовики Андрей и Павел Бородины бросились на помощь незнакомой семье
Валентина ВАГАНОВА
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Благодаря братьям-силовикам мама и ее четверо детей не пострадали.Благодаря братьям-силовикам мама и ее четверо детей не пострадали.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Многодетная мама Любовь Моторина из Брединского района чуть не лишилась четверых детей. О страшном пожаре напоминает обгоревшая дверь на веранде. Она отрезала комнат выход к комнате, где спали малыши. К счастью, на помощь пришли братья Бородины. В выходной день они ехали по своим делам, но когда увидели дым, сразу же бросились к месту пожара.

«МАМА, ПОЖАР!»

Любовь днем, как всегда, уложила детишек спать, а сама пошла на кухню. Супруга дома не было, отлучился по делам. Все было спокойно: ни дыма, ни запаха гари. Только домашняя любимца Лайма начала вдруг сильно лаять во дворе.

— Старший сын был в зале, окна которого выходят во двор, увидел огонь. Выбежал на кухню, кричит: «Мама, пожар!». Я выскочила на веранду: она уже полная дыма, шифер трещит, горящие его куски падают с крыши. Мы с сыном схватили кто тазик, кто кастрюлю и стали поливать огонь изнутри, — вспоминает Любовь события того страшного дня.

Пламя охватило веранду и отрезало семье выход. Погода была теплая, с ветром, который мгновенно распространял огонь по сухому дереву.

— Был такой эффект, будто дверь облили бензином и бросили спичку, все вспыхнуло молниеносно, — говорит хозяйка дома.

Женщина стала звать на помощь. От волнения даже не могла набрать номер пожарной части. В голове была только одна мысль: «Там дети».

В комнате оставались еще трое ее ребятишек — самому маленькому год и 10 месяцев, двойняшкам в марте исполнилось три года. И старший — 10-летний помощник — здесь, рядом, маленькими ручонками пытается залить огромное пламя.

ВЫНОСИЛИ ПОД ГРАДОМ ПАДАЮЩЕГО ШИФЕРА

В этот момент мимо проезжали Андрей и Павел Бородины. Оба офицеры: Андрей больше 20 лет служит в МЧС, Павел — больше 16 лет в Росгвардии. Братья были на выходном и ехали в гости к родителям. Увидев дым, остановились.

— Я забежал внутрь. Павел в это время вызвал пожарных и достал из машины огнетушитель, — рассказывает Андрей Бородин. — На веранде была женщина, я спросил ее, есть еще кто-то дома?». Сказала: «Дети есть».

Окна открывать было нельзя, чтобы не раздувать пламя. Братья ринулись через огонь и вынесли малышей на руках, укрыв их верхней одеждой, вместе с ними выбежали и Любовь с сыном. Она и ее четверо ребятишек сильно перепугались, но не пострадали.

— Детей посадили в машину к знакомым, которые тоже остановились, чтобы помочь. Сами вернулись, обесточили дом и стали тушить, — продолжает подполковник МЧС.

К тому моменту прибежали соседи, начали ведрами таскать воду и заливать пламя. Совместными усилиями удалось сбить огонь до приезда пожарных.

Подполковник Андрей Бородин с братом, старшим лейтенантом Павлом Бородиным. Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

Подполковник Андрей Бородин с братом, старшим лейтенантом Павлом Бородиным.Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

ПОСТАВИЛИ ЖЕЛЕЗНУЮ ДВЕРЬ

Сейчас все дети уже отошли от пережитого. К счастью, малыши не успели надышаться дымом, поэтому обошлось без больницы.

— Все хорошо, вон, играют, — с улыбкой рассказывает Любовь.

Дом многодетной семьи, купленный в прошлом году, внутри не пострадал, лишь немного почернел от дыма.

— А вот веранду нужно разбирать и снова строить. Обгорело крыльцо, сгорела полностью наружная сторона двери, нам пришлось дверь поменять, поставили железную. Крыша на веранде сгорела, угол веранды пострадал сильно, — перечисляет Любовь. — Мы написали письмо, чтобы нам выделили областную помощь, как погорельцам, но пока еще ничего нет.

Любовь воспитывает четверых детей. Сейчас семье нужно ремонтировать обгоревший дом

Любовь воспитывает четверых детей. Сейчас семье нужно ремонтировать обгоревший дом

В ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что причиной пожара стал непотушенный окурок, брошенный в мусорный пластиковый бак на углу дома. Однако хозяйка говорит, в баке был строительный мусор (семья делает ремонт в доме), в том числе стекло. А накануне Людмила выбросила туда еще торфяные стаканчики для рассады.

— Возможно, стекло нагрелось от солнца, и эти торфяные стаканчики загорелись. А торф же горит незаметно и без запаха, видимо, поэтому собака и лаяла, учуяла своим тонким нюхом.

Братьев Бородиных могут представить к награде за их поступок. Но офицеры отмечают, что бросились в огонь, рискуя собой, совсем не для медалей.

— Любой на нашем месте сделал бы также. Тогда просто именно мы вовремя оказались на месте. Если бы на пару минут позже, ситуация могла бы обернуться трагедией. К счастью, все обошлось!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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