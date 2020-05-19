«Выносили, завернутых в одежду»: в Челябинской области братья спасли из пожара четверых детей

Многодетная мама Любовь Моторина из Брединского района чуть не лишилась четверых детей. О страшном пожаре напоминает обгоревшая дверь на веранде. Она отрезала комнат выход к комнате, где спали малыши. К счастью, на помощь пришли братья Бородины. В выходной день они ехали по своим делам, но когда увидели дым, сразу же бросились к месту пожара.

«МАМА, ПОЖАР!»

Любовь днем, как всегда, уложила детишек спать, а сама пошла на кухню. Супруга дома не было, отлучился по делам. Все было спокойно: ни дыма, ни запаха гари. Только домашняя любимца Лайма начала вдруг сильно лаять во дворе.

— Старший сын был в зале, окна которого выходят во двор, увидел огонь. Выбежал на кухню, кричит: «Мама, пожар!». Я выскочила на веранду: она уже полная дыма, шифер трещит, горящие его куски падают с крыши. Мы с сыном схватили кто тазик, кто кастрюлю и стали поливать огонь изнутри, — вспоминает Любовь события того страшного дня.

Пламя охватило веранду и отрезало семье выход. Погода была теплая, с ветром, который мгновенно распространял огонь по сухому дереву.

— Был такой эффект, будто дверь облили бензином и бросили спичку, все вспыхнуло молниеносно, — говорит хозяйка дома.

Женщина стала звать на помощь. От волнения даже не могла набрать номер пожарной части. В голове была только одна мысль: «Там дети».

В комнате оставались еще трое ее ребятишек — самому маленькому год и 10 месяцев, двойняшкам в марте исполнилось три года. И старший — 10-летний помощник — здесь, рядом, маленькими ручонками пытается залить огромное пламя.

ВЫНОСИЛИ ПОД ГРАДОМ ПАДАЮЩЕГО ШИФЕРА

В этот момент мимо проезжали Андрей и Павел Бородины. Оба офицеры: Андрей больше 20 лет служит в МЧС, Павел — больше 16 лет в Росгвардии. Братья были на выходном и ехали в гости к родителям. Увидев дым, остановились.

— Я забежал внутрь. Павел в это время вызвал пожарных и достал из машины огнетушитель, — рассказывает Андрей Бородин. — На веранде была женщина, я спросил ее, есть еще кто-то дома?». Сказала: «Дети есть».

Окна открывать было нельзя, чтобы не раздувать пламя. Братья ринулись через огонь и вынесли малышей на руках, укрыв их верхней одеждой, вместе с ними выбежали и Любовь с сыном. Она и ее четверо ребятишек сильно перепугались, но не пострадали.

— Детей посадили в машину к знакомым, которые тоже остановились, чтобы помочь. Сами вернулись, обесточили дом и стали тушить, — продолжает подполковник МЧС.

К тому моменту прибежали соседи, начали ведрами таскать воду и заливать пламя. Совместными усилиями удалось сбить огонь до приезда пожарных.

Подполковник Андрей Бородин с братом, старшим лейтенантом Павлом Бородиным.Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

ПОСТАВИЛИ ЖЕЛЕЗНУЮ ДВЕРЬ

Сейчас все дети уже отошли от пережитого. К счастью, малыши не успели надышаться дымом, поэтому обошлось без больницы.

— Все хорошо, вон, играют, — с улыбкой рассказывает Любовь.

Дом многодетной семьи, купленный в прошлом году, внутри не пострадал, лишь немного почернел от дыма.

— А вот веранду нужно разбирать и снова строить. Обгорело крыльцо, сгорела полностью наружная сторона двери, нам пришлось дверь поменять, поставили железную. Крыша на веранде сгорела, угол веранды пострадал сильно, — перечисляет Любовь. — Мы написали письмо, чтобы нам выделили областную помощь, как погорельцам, но пока еще ничего нет.

Любовь воспитывает четверых детей. Сейчас семье нужно ремонтировать обгоревший дом

В ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что причиной пожара стал непотушенный окурок, брошенный в мусорный пластиковый бак на углу дома. Однако хозяйка говорит, в баке был строительный мусор (семья делает ремонт в доме), в том числе стекло. А накануне Людмила выбросила туда еще торфяные стаканчики для рассады.

— Возможно, стекло нагрелось от солнца, и эти торфяные стаканчики загорелись. А торф же горит незаметно и без запаха, видимо, поэтому собака и лаяла, учуяла своим тонким нюхом.

Братьев Бородиных могут представить к награде за их поступок. Но офицеры отмечают, что бросились в огонь, рискуя собой, совсем не для медалей.

— Любой на нашем месте сделал бы также. Тогда просто именно мы вовремя оказались на месте. Если бы на пару минут позже, ситуация могла бы обернуться трагедией. К счастью, все обошлось!

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