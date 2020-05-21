2020-05-22T08:44:48+03:00
Общество

Красавица в белом халате: поддержим врачей и выберем самых эффектных медиков региона

«Комсомолка» объявляет «медицинский» конкурс красоты
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Отважные, самоотверженные, внимательные и терпеливые — в сложное время эпидемии врачи оказались на передовой в борьбе с коронавирусом. Рискуя своей жизнью и здоровьем, они помогают людям справиться с болезнью и заряжают позитивным настроем в это тяжелейшее время.

«КП-Челябинск» выражает огромную признательность врачам, медсестрам и санитарным работникам, восхищается и гордится трудом медработников.

А знаете ли вы, что под медицинскими масками и противочумными костюмами скрываются настоящие красотки, достойные мировых подиумов?

Чтобы это доказать, мы объявляем старт конкурса среди самых обаятельных и привлекательных медработников «Красавицы в белых халатах».

Принять участие в нем могут все сотрудницы учреждений здравоохранения, медицинских центров и аптек.

Красавицы в белых халатах будут отправлять свои фото, а читатели «КП-Челябинск» — поддерживать участниц своими лайками.

Присылать заявки и голосовать за претенденток за звание самой-самой можно с 21 мая по 21 июня включительно. Итоги голосования будут приурочены ко Дню медицинского работника.

Вниманию участниц! В заявке обязательно укажите ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты, а также расскажите, в какой медицинской организации вы трудитесь и в какой должности. Можете рассказать пару слов о своей работе, это поможет читателям лучше вас узнать.

По итогам самые обаятельные и привлекательные будут награждены призами от партнера конкурса - наборами полезной продукции для всей семьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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