Началось с мысли: «Классная диета»: красавица-мусульманка из Челябинска ведет Instagram и развивает родную культуру

Сегодня, 24 мая, мусульмане Челябинска и всего мира празднуют Ураза-байрам, который знаменует окончание поста. Пожалуй, впервые за всю историю ислама священный месяц Рамадан прошел в режиме карантина. Мы поговорили с молодой мусульманкой 25-летней Наилей Шариповой о том, что изменилось из-за эпидемии коронавируса, а также узнали, как живут девушки в платках на Южном Урале.

Башкирские красавицы в стилизованных национальных костюмахФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Такого никогда не было, чтобы мечети оказались закрыты. С другой стороны, самоизоляция — возможность побыть наедине с собой, ведь мы постоянно куда-то спешим: на работу, потом надо купить продуктов, приготовить Ифтар (вечерний прием пищи во время месяца Рамадан. — Прим. ред.), потом пойти в мечеть, а там будут подруги, выбрать, что же надеть… духовность уходит на задний план, заменяясь бытовыми вопросами. Сейчас есть возможность укрепить отношения с родителями. У многих моих подруг, как и у меня, родители не соблюдающие. Это возможность показать пример, поделиться своими мыслями, — отмечает Наиля. — Недавно на Ифтаре была жена имама. Она рассказывала, что раньше его в течение Раманада постоянно приглашали куда-то, а теперь они могут побыть вместе.

Повседневную одежду удается найти в масс-маркетеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Родители девушки — этнические мусульмане. Так называют тех, кто хочет сохранить веру, но не выполняет всех предписаний. Среди поколения, выросшего в советскую эпоху, отмечает она, очень мало соблюдающих (мусульман, придерживающихся всех правил), хотя прадедушка по маминой линии был муллой. А вот у молодежи интерес к вере есть. Наиля пришла к этому в студенческие годы.

— От меня многие ожидают услышать невероятную историю, как разбежались тучи, прогремел гром, и я все осознала. Или думают, что была какая-то болезнь. Просто начался пост, я решила: «Классная диета!» и стала интересоваться, смотреть блоги мусульман на Youtube. Тогда у меня не было подруг мусульманок, которые действительно разбирались в этом вопросе, следовали бы предписанному. Потом я встретила девушку-мусульманку, с которой мы были в лагере 10 лет назад. Начали общаться, — рассказала Наиля. — Почти все мои знакомые пришли к исламу сами, сознательно. Многие девочки начинают интересоваться, глядя на своих бабушек, на которых не так сильно повлиял советский атеизм.

Наиля — биолог по образованиюФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В гардеробе девушки много красивых образовФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наиля — биолог по образованию и рассматривает ислам еще и с точки зрения науки. По ее словам, пятикратная молитва в день создает идеальные условия физиологической релаксации, так как задействованы в этом связки, мышцы, повышается уровень серотонина в крови.

— Пост сложно держать первые три дня — это биологический факт. Идет привыкание организма, он начинает тянуть ресурсы из организма, которые могут быть зашлакованы. Поэтому может болеть голова. На диете ты можешь сказать: «Сейчас съем булочку, а потом и побегаю побольше», но не получится сказать: «Я сегодня не подержу пост, а Бог потом меня на один день выпустит из рая».

Наиля активно участвует в молодежных форумахФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Несмотря на то, что мусульман в Челябинске много, но девушки в платке — все-таки в диковинку. Цель ношения платка — это не привлечь внимание, а как раз наоборот. Однако стараться красиво одеваться еще никто не запрещал, ведь по тебе будут судить об остальных мусульманах.

— Пока сама себя не примешь, то будешь чувствовать эти взгляды. Я не обращала внимания и сейчас не обращаю. Может у меня близорукость? (смеется) На днях у меня была фотосессия в яблонях. Со мной были две девочки в шортах и одна в платке — такой контраст. Они говорят: «На вас постоянно кто-то пялится». Я говорю: «Где?» В платке ходят 50:50. Многие боятся осуждения, негатива.

Красивые наряды приходится заказывать в ИнтернетеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наиля работает педагогом-организатором в школе, где училась сама. Там многие знают ее семью и относятся с понимаем, что, например, в месяц Рамадан она не участвует в чаепитиях. В общении с незнакомцами иногда проще сказать, что на диете, чем объяснять про пост.

В окружении Наили есть как мусульмане, так и те, кто придерживается других взглядов. Тут главное, чтоб люди были хорошими.

— Конечно, есть такое ощущение, что всех друзей-парней я распугала, надев платок. Вообще мусульманкам не нельзя общаться с противоположным полом один на один, не должно быть друзей-мальчиков, — отмечает она. — Бывают что парни пишут по делу, а потом пытаются заигрывать. Причем, это в основном не соблюдающие, кто не знает правил общения с такими девушками, но почему-то думают, что здорово иметь жену в платке.

Общаться с парнями — только по делуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наиля ведет активный образ жизни: ведет блог с хештегом #наплатке, ходит в походы, ездит на молодежные форумы, развивает башкирскую культуру, развеивая стереотип, что женщины в исламе должны сидеть дома и ждать мужа.

— Этот стереотип. Не сказано, что жена должна заниматься только домом, уборкой, готовкой еды. Да, она должна совершать намаз, воспитывать детей, выполнять предписанное Всевышним. Но при этом же она может быть активной, получать образование, иметь свою социальную и гражданскую позицию. Женщина – она же мать, которая воспитывает поколение (иногда мужа), но для этого нужно же чтоб в голове что-то было еще.

Девушка активно занимается спортомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наиля организовала образовательный курс «ЙОЛА: Башкирский мадуль».В рамках этой программы в течение месяца она организует занятия для девушек по саморазвитию и «прокачке башкирской культуры».

— Наши предки знали больше чем мы о быте, о жизни, о семейных ценностях. Сейчас эта мудрость, к сожалению, утрачивается. В этом проекте мы изучаем традиции нашего народа, прикладные умения — национальная кухня, шитье, но так же показываем, что чтоб быть настоящей башкиркой, не нужно ехать в деревню, ходить в национальном костюме и оградиться от современного образа жизни. Поэтому у нас есть занятия, которые направлены на личностный рост, гибкие навыки soft skills. Ведь женщина — мать нации.

Девушка проводит национальные праздникиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

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