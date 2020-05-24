Как живет первый ребенок миллениума: челябинская «Комсомолка» побывала в гостях у героини

24 мая «Комсомольской правде» исполняется 95 лет. Столько историй рассказано за эти годы, столько судеб. И одна из них проходит на наших глазах. Об Ангелине Закировой КП-Челябинск писал 20 лет назад, она была первым ребенком, родившимся в знаменательную дату — 1 января 2000 года, а теперь работает в редакции.

Этой весной пришла на практику в челябинскую редакцию «Комсомольской правды» студентка факультета журналистики УрФУ Ангелина Закирова. С собой девушка принесла черно-белый номер «Комсомолки», потому что тогда газета еще не выходила в цвете.

— Инна, а вы про меня писали 20 лет назад. Я — первый в Челябинске ребенок, родившийся 1 января 2000 года.

Газету со статьей об Ангелине Закировы бережно хранят.Фото: Валентина ВАГАНОВА

НУЛЕВОЙ ГОД, ЯНВАРЬ, ПЕРВЕНЕЦ

Точно! В конце декабря 1999 года решили мы в редакции написать о первом малыше, который появится первым в Челябинске в миллениум — «двухтысячный год». Ангелина, первенец в семье Закировых, появилась в одном из челябинских роддомов в 1.30 в первый день года и тысячелетия.

Ребеночка и счастливых родителей мы навестили спустя две недели. Жили тогда Ришара и Елена Закировы в маленькой квартирке на ул. Кирова. Рассиживаться мы не стали: в семье с новорожденными дел всегда невпроворот. Сняли на фото мирно спящее дите в подгузниках, поговорили с папой и мамой. К тому времени крошка-дочка научилась улыбаться во сне, и мама Лена считала это важным достижением. Еще бы: новорожденные дети для гордых родителей всегда похожи на шкатулку с сюрпризами. Поздравили мы Закировых, написали материал, и… И жизнь корреспондентов ежедневного издания, полная новостей, галопом побежала дальше.

ПЕЧАТНОЕ СЛОО НАДЕЖНЕЕ

Ангелина — девушка очень современная. Как многие двадцатилетние носит пирсинг: маленькое серебряное колечко.

— Родители разрешили?

— Я не спросила. Сделала во время сессии, в Екатеринбурге. Родители приняли.

— Что для тебя важнее: личная жизнь или профессия?

— Только профессия. Я в самом начале большого пути, не хочу ни на что отвлекаться.

— Ты — дите миллениума, интернета, соцсетей. Работаешь в медиахолдинге, который издает, в том числе, бумажную газету. Как ты относишься к печатному слову?

— Положительно. У газеты в бумажной версии всегда есть и будет свой читатель. Мне информация в газете кажется надежной: она опубликована, ее уже «не вырубить топором». Я и книги бумажные всегда предпочитаю электронным версиям. Они настоящие.

«РАДА, ЧТО В НАШЕЙ ЖИЗНИ ЕСТЬ ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА»

Елене Борисовне, мамы нашей коллеги Ангелины Закировой, мы позвонили спустя двадцать лет и пять месяцев. Теперь супруги Закировы — многодетные родители. Ангелина — старшая.

Второй ребенок — сын Руслан — родился 30 октября 2002 года. 27 января 2008 года на свет появилась дочка Анжелика. 28 декабря 2012 года — Изабелла.

Супруги Закировы воспитывают четверых детей!Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Трудно с четырьмя? — спрашиваю многодетную маму.

— Нормально. Конечно, дети все разные характером, эмоциями. Бывает, спорим, «говорим на разных языках». Но всегда приходим к общему знаменателю. Интересно с ними очень.

— Место жительства вы сменили…

— Да, та квартира, куда вы приходили в январе 200-го поздравлять с дочкой, была съемной. Несколько раз мы переезжали, сейчас живем в центре города. Но номер «Комсомолки» с материалом про нашу дочку в переездах не потерялся, его мы бережно храним!

— Как вы отнеслись к выбору старшей дочки стать журналистом?

— Положительно. Важно, что она ищет себя в любимой профессии. Рада, что ей нравится работать в редакции крупного федерального издания. Мир действительно тесен, и хорошо, что в нашей жизни опять есть «Комсомольская правда».

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