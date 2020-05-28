«Деньги позарез нужны»: в Челябинске продают ларьки с шаурмой и майнинговые фермы

Предприниматели Челябинска и области начали активно избавляться от бизнеса. Специалисты отмечают, что за последний месяц количество объявлений о продаже готового бизнеса выросло в два раза. Одни продают предприятия на арендных площадях, другие избавляются от квадратных метров с оборудованием и даже продукцией в довесок.

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Бизнес самый разный. К примеру, цветочный ларек продается за 130 тыс. рублей, доплатите еще 10 и станете обладателем собственной шаурмячой, пивной магазинчик — всего 60 тыс., бистро (магазин, кафе) по цене самой недорогой студии — 750 тыс., ларек-кондитерская -150, салон красоты за 300 тыс., детскую игровую комнату за 500 тыс. Базу отдыха под Миассом предлагают за 450 тыс., много предложений о продаже площадей под аренду… Перечислять все места не хватит. Очевидно, что такие цены показатель того, что бизнес в период пандемии коронавируса «не прет». Кто-то даже назвал это дело «коронакризисом».

ПРОДАМ ФЕРМУ И ДОМ

Есть и нетривиальные предложения. Так, в самом центре Челябинска можно запросто купить подземную парковку на 50 машиномест. Ценник – 10 млн рублей. Получается, по 200 тыс. за место. Владелец сказал, что прежде такие площади продавались аж по 500 тыс. рублей Сейчас уходят за 300 тыс.. Но он готов «подвинуться» еще на сотню в сторону уменьшения. Говорит, деньги позарез нужны.

Одно парковочное место по цене подержанной «Лады».Фото: Avito

Или вот вам — готовый бизнес «Гостевой дом» в Советском районе. Два этажа, плюс цоколь – 225 кв. м. и земельный участок более 450 квадратов. Цена 4,2 млн рублей. Помнится такую цену не так давно просили за хорошую трешку с евроремонтом и обстановкой в центре города.

Если есть 2,3 млн рублей, то можно вложиться в покупку теплицы для круглогодичного выращивания лука. 230 кв.м. Целая поляна в Ленинском районе! В придачу дают участок земли семь соток. Есть даже домик для рабочих. Продавец сообщил, что со сбытом проблем нет, есть и готовая база покупателей. Ранее мы писали о продаже целого особняка с теплицей.

Теплица продается за 2,3 млн рублей. Фото: Avito

А вот еще круче! За три млн вы можете стать настоящим фермером! В 20 км от Челябинска продают большое фермерское хозяйство. Лошади, коровы, куры. Есть крытые стойла, несколько построек для хознужд, земля, двухэтажный дом со всеми удобствами — все зарегистрировано в собственность. Хозяин рассказал, что на участке есть жилой домик для рабочих. Рядом большое пастбище на 1000 и более голов, два пруда. За эти деньги бонусом отдаст еще и минипогрузчик и кучу стройматериалов, которых хватит на постройку еще одной такой фермы.

Ферма продается вместе с животными. Фото: Avito

— Торг и обсуждение только у капота, аренду и иную ерись не предлогать! — говорится в объявлении (орфография сохранена).

Говорит, что продает все потому, что меняет место жительства… Целый агробизнес по цене добротной квартиры в Челябинске.

ШАХТА ДЛЯ «ДОБЫЧИ» КРИПТОВАЛЮТ

В крупном жилом микрорайоне на Северо-Западе продается магазин «Продукты и разливные напитки». Продавец говорит, что долгов скопилось немало и нужно со всем расплачиваться. Все это продается вместе с товарным остатком. Цена за все – 425 тыс. рублей. Правда, нужно учитывать, что торговые площади в аренде. В месяц нужно платить за 50 кв. м. 33 тысячи рублей.

И на «закуску» из разряда экзотики. Вы можете стать модным бизнесменом за два миллиона рублей! За такую сумму продается шахта с майнинговым оборудованием для заработка на рынке криптовалют (биткоин). Прилагается длинный список оборудования. Правда, как отмечают специалисты, курсы криптовалют очень «капризные», а оборудование быстро изнашивается. Кроме того, игроки рынка уже ждут новый вид майнинга.

Майнинговую ферму отдают за 2 млн. Фото: Avito

КОММЕНТАРИЙ

Константин Шаповалов, ведущий экономист аудиторской компании:

— Недавно в России отметили День предпринимателя. Много было обсуждений на эту тему. И касались они, в основном, деятельности в условиях приостановки работы многих предприятий, малого бизнеса, микробизнеса. Сейчас в Москве, к примеру, можно купить в собственность торгово-развлекательный комплекс вместе со всеми арендаторами по цене хорошего коттеджа в Подмосковье. Такой до «коронакризиса» стоил порядка 150-200 млн рублей. О чем это говорит? Об элементарном падении потребительского спроса, который всегда кормил и должен кормить экономику. Нет притока средств в сферу торговли, услуг, строительства, продажи и аренды жилья и прочее и прочее. Денег у населения либо нет, либо люди просто экономят.

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Бизнес, если, конечно, это не бюджетная сфера или не работа в рамках крупных муниципальных или госзаказов, ужимается. Те же, к примеру, небольшие продовольственные магазинчики, отделы, салоны красоты, игровые комнаты, которые платят аренду, просто не могут выжить без притока денег. А учтите, почти у всех кредиты, налоги, зарплата сотрудникам. Те же «Продукты», как известно, активно вытесняют торговые сети.

Да, сейчас другие времена. И многие начинают понимать, что жизнь не идеальна, и слова «замутить бизнес» сейчас уже не актуальны, как это было, скажем, в 90-е годы.

Люди избавляются от бизнеса по известной пословице — «лучше уже синица в руке, чем журавль в небе». Кстати, скорее всего, через пару-тройку месяцев можно будет приобретать такой бизнес не на сайте объявлений, а на порталах судебных приставов, других площадках, где реализуют все, что арестовано за долги.

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