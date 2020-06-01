2020-06-01T09:22:45+03:00
На дом в ЧЕ

Еще погуляем: артисты со всей страны прислали музыкальные поздравления «Комсомолке»

«Комсомольская правда» продолжает праздновать 95-летний юбилей
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Художественный руководитель Челябинской государственной филармонии Владимир Ошеров и артисты ансамбля «Уральский диксиленд» Наталья Риккер и Валерий Сундарев, Гарри Ананасов и группа «Трамвай», Саша Самойленко и Анюта Морозова, кавер-группы «Радио Мальта» и Rolex, а также многие другие — даже находясь в режиме самоизоляции артисты не забыли поздравить «Комсомольскую» правду с 95-летием.

В адрес «КП-Челябинска» уже прозвучали теплые слова от первых лиц региона, парламентариев и представителей бизнеса. Видеопоздравления вы можете посмотреть на специальной странице.

По традиции, после официальной части, празднование дня рождения продолжается песнями и плясками. Надеемся, что наш видеоконцерт поднимет ваше настроение, зарядит позитивом и скрасит время, пока мы продолжаем сидеть дома.

Комсомольской правде 95 лет.

Еще погуляем!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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