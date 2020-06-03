2020-06-03T06:50:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Не запрещено, значит разрешено: в режим самоизоляции жителей Челябинска атаковали рекламой автобусных туров

Разбираемся, насколько это законно
Ирина ФАДЮШИНА
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Сложно соблюдать дистанцию во время поездки на автобусеСложно соблюдать дистанцию во время поездки на автобусеФото: Иван ВИСЛОВ
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Челябинские турфирмы начали активно предлагать автобусные туры по Южному Уралу и в другие регионы. Поездки возобновились еще до того, как губернатор Алексей Текслер разрешил прогулки в парках.

Несколько недель назад челябинка Ирина чуть было не решилась на такую поездку, но после очередного всплеска заболеваемости в регионе, одумалась. Написала организатору тура и получила весьма неожиданный ответ:

— Чего боятся то? Этого вируса вообще не существует. Раздули политики вот и все. У меня 8 000 знакомых в Челябинске, 1 000 по миру — не заболел ни один, — ответил представитель турфирмы.

Если вы не видели больных, это ведь не значит, что их нет? Недавно из больницы выписался фотокорреспондент КП-Челябинск Валерий Звонарев. Он перенес COVID-19 и двустороннюю пневмонию. А еще мы побывали в «красной зоне» челябинской «Коммунарки». Поверьте, болезнь существует.

Поездки предлагают в основном небольшие турфимы. И желающие есть.

— Свободные места есть только на конец июня. Ближайшие все забронированы, — ответил другой организатор автобусных туров.

— Комфортный туристический автобус. За время карантина пройден весь технический и косметический ремонт, — хвастается еще одна турфирма.

А здесь вообще все удовольствия, запрещенные на карантине:

— Организовываем тур на Уральское Бали. Едем жарить шашлыки, будет кальян и горячий чай. Собираемся мини-группкой.

Активно в поездки челябинцев зазывают в соцсетях. Хочешь-не хочешь нарвешься на рекламу путешествий в Казань, Екатеринбург и другие города, но только кому же придется платить штраф?

Мы обратились за разъяснением в туристическое бюро «Спутник».

— До 15 июня в Челябинской области действует режим ограничений, массовые мероприятия запрещены. До этой даты туров нет. Мы предлагаем поездки на конец месяца, — рассказала журналисту КП-Челябинск замдиректора компании Дарья Ерхова.

Она отмечает, что пока специальных требований к туристическим автобусам нет. Скорее всего, они будут такие же, как и для общественного транспорта: обработка антисептиком, масочный режим.

— Правила рассаживать туристов в салоне через одного пока нет. Конечно, это приведет к росту цен. Представьте: в автобусе 40 мест, а поедет в два раза меньше, — продолжает Дарья Ерхова. — По расселению в отелях везде по-разному. В Краснодарском крае нельзя селить в один номер чужих людей. В Москве и Санкт-Петербурге можно.

Можно ли вообще организовывать автобусные туры в период самоизоляции? Вопрос спорный.

— Передвижение между регионами разрешено. Конечно, с учетом особенностей отдельных регионов. Например, Курганская область вообще закрыта для иногородних, — отмечает эксперт по туризму Михаил Панов.

А вот экскурсии можно считать массовыми мероприятиями. Но организаторы могут заявить, что занимаются только перевозкой людей.

— Турфирмы пытаются выжить, делая хоть что-то, что не запрещено. Власти всегда смотрели сквозь пальцы на автобусные туры, — отмечает Михаил Панов. — На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в самолетах должна соблюдаться дистанция 1,5 метра. С такой постановкой вопроса у нас чартеры вообще не полетят. Будут ли субсидировать перелеты, оплачивая пустые места?

Стоит ли ехать в автобусный тур? Каждый для себя решает сам, насколько он готов рискнуть здоровьем. Если среди группы окажется заболевший COVID-19, с которым в автобусе провели пару часов, то вероятность заражения стопроцентная.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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