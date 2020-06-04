«От детей и жены остались куски сажи»: в годовщину Ашинской трагедии свидетели рассказали, что пережили в страшный день

Утром 4 июня 1989 года в 11 километрах от Аши прогремел мощный взрыв. Произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории России и Советского союза.

Простыни целые, а от людей остались куски сажи: загадка ашинской трагедии 4 июня 1989 года 00:00 00:00

На трубе продуктопровода, по которому транспортировали газобензиновую смесь, образовалась узкая щель. Примерно за три часа до катастрофы приборы показали падение давления. Однако вместо того чтобы искать утечку, дежурный персонал лишь увеличил подачу газа для восстановления давления. Из-за протечки и особых погодных условий в низине скопилось газовое озеро.

Взрыв по трагической случайности произошел как раз в момент прохождения встречных пассажирских поездов «Новосибирск — Адлер» и «Адлер — Новосибирск». Удар оказался такой силы, что волной с путей было сброшено 11 вагонов, а в центре города Аша, расположенного в нескольких километрах от эпицентра, вынесло стеклянные витрины. По официальным данным, 575 человек погибли, 623 стали инвалидами, получив тяжелые ожоги. Среди погибших 181 ребенок. Детей тогда награждали путевками, и многие ехали на отдых. Из них девять хоккеистов юниорской команды «Трактор-73». Как вспоминает тренер спортшколы «Трактор» — Виктор Перегудов, для всех авария до сих пор вызывает шок:

— Нам сообщили это ночью, утром рано мы уже знали. Это был вообще шок, а потом когда их привезли в школу, ребят из хоккеистов, там когда выносили, ну это описать даже невозможно. Ком в горле.

«СГРЕБАЛИ ОСТАТКИ СГОРЕВШИХ ЛЮДЕЙ»

Из-под вагонов выгребали остатки людей. Фото: архив Юрия Вишни.

Помощь пострадавшим началась незамедлительно. Первыми на место происшествия прибыли жители близлежащих населенных пунктов, как вспоминает собкор «Комсомольской Правды» Сергей Смирнов, который работал на месте трагедии, перед глазами развернулась жуткая картина:

— Ашинцы все бросились туда на выручку, не зная, что произошло. Первый старверхом партии был в отпуске, председатель госисполкома — в отпуске, был заместитель, который бросился, как обычные граждане, оделся и побежал туда просто вытаскивать людей. Подъехать к поездам оказалось трудно, дороги не было, кругом лес и на руках приходилось вытаскивать людей к машинам. Человека несут, он вроде бы живой, нормально себя чувствует, донесли, раз и умер. Я помню, стою, сгребают остатки людей, сгоревших, это кусочки сажи или в позе боксера лежит такой. Кругом военные, кругом милиция на каждом метре. Какой-то злобы, паники не было, все были спокойными.

ЗАГАДКА АШИНСКОЙ ТРАГЕДИИ

Мощность объемного взрыва была оценена в 300 тонн тринитротолуола. По другим оценкам могла доходить до 12 килотонн, что сравнимо с мощностью ядерного взрыва в Хиросиме.

— Я познакомился с полковником танковых войск из Челябинска. Ему жена написала, что купила в отпуске крышки для консервирования. «Какое счастье», — она написала. Он знал, в каком купе она едет. Вот мы с ним заходим в это купе, и вот загадка этого объемного взрыва: крышки лежат, а от детей и жены остались куски сажи. Все полки, на которых люди спали, все целые. И на деревьях весят белые простыни, белые подушки, нетронутые огнем. Как все получилось, непонятно, — поделился Сергей Смирнов.

«ТАКИЕ ВЕЩИ НЕ ЗАБЫВАЮТСЯ»

Родственникам некоторых погибших пришлось хоронить пустые гробы. Фото: архив Юрия Вишни.

Для эвакуации пострадавших на место были направлены бригады скорой помощи из Аши, Златоуста, Уфы и Челябинска. Из-за большого количества пострадавших с тяжелыми ожогами, требующих сложного лечения, госпитализация осуществлялась как в близлежащие так и в больницы других регионов. Как вспоминает врач Челябинского ожогового центра Михаил Коростелев, который непосредственно участвовал в спасении пострадавших — это происшествие оставило самые тяжелые воспоминания в его практике:

— Не забываются такие вещи. Для меня Ашинская катастрофа — это родовая травма врача, я бы так сказал. Я только закончил институт, один год закончил ординатуру, и только-только осваивал комбустиологию (ожоговую медицину. — Прим. ред.). Представьте себе, среди вот этого количества пациентов, которые одномоментно поступили, у нас получилось порядка 150 человек за один день. Чтоб вам было понятно, по данным американцев, десять одновременно поступивших ожоговых больных парализуют работу многопрофильной больницы на трое суток.

ДАВАЛИ ВОЗДУХ «НА СУХУЮ»

Сотни выживших людей остались инвалидами. Фото: архив Юрия Вишни.

Пострадавших везли непрерывным потоком. В Челябинске, с тяжелыми ожогами принимали в городской клинической больнице № 6. И даже в не самых лучших условиях врачи делали все возможное, чтобы спасти людей

— Конец 80-х — это был не самое лучшее время, импортных аппаратов искусственной вентиляции тогда не было. Было достаточное количество наших, свезли практически со всего города. Другой вопрос, что качество этих аппаратов в 80-е было не то, не было таких вещей, как увлажнитель, то есть мы давали кислород, что называется «на сухую». Перебоев с какими-то средствами для инфузии нет, перевязочного материала было в достатке, то есть что-что, а это лежало на складах всегда. Мне даже запомнились такие вещи: только-только появились аэрозоли — самое современное средство на тот момент. Нам просто привезли бочками этот аэрозоль по 20 литров, они были на каждом этаже, — рассказывает Михаил Коростелев.

РАЗВИТИЕ ОЖОГОВОЙ СЛУЖБЫ

На сегодняшний день Ашинская трагедия считается самой крупной по числу ожоговых больных в истории современной России. Но эта катастрофа способствовала развитию комбустиологической службы нашей страны.

— Министр здравоохранения Ничаев, приехал через три дня, когда мы уже всех больных разложили, началась отчасти перетасовка кадров. Приехал Леонид Рошаль. Мы разделяли людей по травме, не по возрасту. И задача была сконцентрировать наиболее тяжелых пациентов там, где есть аппараты искусственной вентиляции, там, где есть специалисты, — вспоминает врач. — С приездом Рошаля надо было организовывать специально детский ожоговый, то есть мы начали перетаскивать внутри больницы больных, чтобы дети отдельно, взрослые отдельно. Единой методики сортировки не было. Ашинская трагедия дала толчок изданию приказа по всей медицине России, тогда это было РСФСР, и тогда же вышел первый приказ о том, что у нас создаются именно центры, а не отделения, что за этими центрами закреплена не одна, а несколько территорий. Тогда была создана первая цельная ожоговая служба России.

На сегодняшний день существуют две версии утечки газа — это повреждение вследствие работы экскаватора и вторая — появление повреждения вследствие коррозии. Трубопровод под Ашой так и не восстановили, а затем ликвидировали. В память о погибших в стране 5 июня был объявлен однодневный траур. Какое наказание понесли виновные в Ашинской трагедии? Судебное разбирательство продолжалось шесть лет, обвинение предъявили девяти должностным лицам. Максимальная мера наказания по предъявляемым статьям, предусматривала — пять лет лишения свободы.

Три человека, занимающиеся обслуживанием газопровода, получили по два года лишения свободы. Двоих приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Это начальник стройуправления треста и начальник линейной инженерно-технологической службы. Заместитель начальника ВПО «Союзнефтегазпереработка» избежал наказания. Уголовное дело в отношении него было прекращено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ашинская трагедия: фото первых дней железнодорожной катастрофы под Уфой

Два поезда взлетели на воздух (смотреть)

Поезд памяти повез из Челябинска родственников погибших к месту скорби

122 из 575 жертв железнодорожной катастрофы - жители Южного Урала (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru