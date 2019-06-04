2019-06-04T13:27:36+03:00
История современности

Ашинская трагедия: фото первых дней железнодорожной катастрофы под Уфой

30 лет назад в Челябинской области два поезда взлетели на воздух. «Комсомолка» публикует черно-белые фото Ашинской трагедии
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Аша, Транссибирская магистраль, 1710 километр. Утро 4 июня 1989 года. Фото: архив Юрия Вишни.Аша, Транссибирская магистраль, 1710 километр. Утро 4 июня 1989 года. Фото: архив Юрия Вишни.

Снимки черно-белые, но краска здесь и не нужна. Карточки сделаны в первые дни Ашинской трагедии фотографами из Челябинской области.

Ашинская трагедия произошла ровно 30 лет назад. В ночь на 4 июня 1989 года в Челябинской области, неподалеку от Уфы, взлетели на воздух два пассажирских поезда — «НовосибирскАдлер» и «Адлер — Новосибирск». Причина — взрыв газа. Газ скопился в низине и рванул из-за искры из-под колес.

Последние переговоры погибшего под Ашой машиниста

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«Срочно в ожоговый центр». Фото: архив Юрия Вишни.

«Срочно в ожоговый центр». Фото: архив Юрия Вишни.

— Мне тогда было 13 лет. Помню, ночью нас разбудил грохот. По небу полыхнуло зарево. Удар был такой, что в центре Аши вынесло стеклянные витрины. Мы сначала подумали, что рванула АЗС. Или что-то случилось на заводе. Но «скорые» помчались за город, к железнодорожным путям. И повезли в больницу обгорелых людей, — говорит жительница Челябинска Олеся Лошкарева, которая в детстве жила в Аше.

В ожоговом центре не было свободных коек. Фото: архив Юрия Вишни.

В ожоговом центре не было свободных коек. Фото: архив Юрия Вишни.

По официальным данным в ночь с 3 на 4 июня на 1710 километре перегона Аша — Улу-Теляк погибло 575 человек. В том числе, 181 ребенок. Среди них — девять хоккеистов молодежной команды «Трактор-73».

Михаил Горбачев на 1710-м километре Транссиба. Фото: архив Юрия Вишни.

Михаил Горбачев на 1710-м километре Транссиба. Фото: архив Юрия Вишни.

Травмировано 623 человека. Все они стали инвалидами.

52 человека получили незначительные травмы.

Мама поправляется! Вся семья уцелела. Фото: архив Юрия Вишни.

Мама поправляется! Вся семья уцелела. Фото: архив Юрия Вишни.

Тела и прах сгоревших в огне катастрофы отправили в 45 регионов нашей страны и девять республик бывшего СССР.

Похороны. Многие гробы пустые. Фото: архив Юрия Вишни.

Похороны. Многие гробы пустые. Фото: архив Юрия Вишни.

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Взрыв, случившийся из-за утечки газа, в одночасье унес жизни 575 человек, пассажиров двух составов «Новосибирск-Адлер» и «Адлер-Новосибирск». Еще 623 человека получили тяжкие увечья. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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