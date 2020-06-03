Поступай в МГТУ им. Г.И. Носова онлайн

Приемная кампания 2020 Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова полностью пройдет в онлайн-формате. Все документы принимаются только в электронном виде в «Личном кабинете поступающего» на сайте опорного университета — отправлять их по почте и приносить оригиналы в университет не нужно. О правилах приема, как подать документы, сколько бюджетных мест выделено в этом году и что важно учесть абитуриентам, расскажет ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ им. Г.И. Носова Зоя Акманова.

Какие ключевые изменения произошли в правилах приема в 2020 году?

Приемная кампания-2020 будет кардинально отличаться от предыдущих. Она пройдет исключительно в дистанционном режиме: от подачи документов до сдачи экзаменов и зачисления. Это закреплено законодательно.

Где найти подробную информацию о направлениях подготовки этого года?

Полный перечень направлений подготовки всех форм и уровней обучения находится на официальном сайте университета, в разделе «Абитуриенту», а также вся важная информация размещается в официальных группа в социальной сети «ВКонтакте»: «Я поступаю в МГТУ им. Г.И. Носова» и «Опорный университет МГТУ им. Г.И. Носова».

Как подать документы?

Подача документов возможна только через информационную систему вуза в электронном формате. Документы, направленные через другие каналы, или предоставленные лично, к рассмотрению приниматься не будут. В «Личном кабинете поступающего» в МГТУ им. Г.И. Носова размещены видео инструкции по работе с личным кабинетом и заполнению заявления, расписание вступительных испытаний и инструкция для участника вступительных испытаний в системе ProctorEdu, информация о сроках приема и вступительных испытаний.

Какие основные сроки приемной кампании для бакалавриата и магистратуры?

Сроки приема документов и дополнительных вступительных испытаний привязаны к последнему дню обнародования результатов ЕГЭ. С этого дня на подачу документов отводится 9 дней для абитуриентов, которым предстоят творческие вступительные испытания и испытания, проводимые вузом самостоятельно, и 23 дня, тоже начиная с последней даты объявления результатов, для всех остальных абитуриентов, претендующих на бюджет. Все, кто имеет на руках документ об образовании, соответствующего уровня, могут подать документы уже сейчас!

Как предоставить в университет оригиналы документов и согласие на зачисление?

Заявление о согласии на зачисление подается тем же способом, что и документы — через личный кабинет поступающего. Оригиналы документов об образовании абитуриенты пока представлять не должны. С них берется письменное обязательство о том, что в течение первого года обучения оригиналы они представят. То же касается и медицинского осмотра: его разрешают пройти не сейчас, а после поступления — в первый год учебы. Летом 2020 года идти в поликлинику и проходить медосмотр не нужно.

В этом году будет организован прием на целевое обучение?

Традиционно университет проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты по специальностям, направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый Правительством Российской Федерации. Прием осуществляется при наличии договора о целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, так называемым заказчиком. Скан, подписанного документа необходимо прикрепить в соответствующий раздел личного кабинета поступающего.

Какие минимальные баллы необходимо набрать абитуриенту для поступления в МГТУ?

В 2020 году минимальные тестовые баллы ЕГЭ следующие:

В этом году Минобрнауки выделило дополнительные бюджетные места. Сколько появится в МГТУ и по каким направлениям подготовки?

По сравнению с 2019 годом количество бюджетных мест на направления подготовки бакалавриата/специалитета увеличилось на 263. В Многопрофильный колледж МГТУ им. Г.И. Носова мы готовы принять 475 абитуриентов, на бакалавриат/специалитет в университет — 1609, в магистратуру — 376, в аспирантуру — 23. В этом году абитуриенты впервые могут поучаствовать в конкурсе на бюджетные места по таким направлениям подготовки как: «Психология», «Журналистика», «Экономика», «Менеджмент», «Перевод и переводоведение» и «Государственное муниципальное управление».

Как будут проходить вступительные испытания при поступлении в магистратуру и аспирантуру?

Вступительные испытания пройдут с использованием дистанционных образовательных технологий. Экзамены будут проводиться с использованием системы ProctorEdu, которая предполагает контроль и наблюдение проктора за абитуриентом во время написания вступительного испытания. Абитуриенты, планирующие учиться заочно на договорной основе в магистратуре и аспирантуре, могут подать документы до 8 сентября.

Опорный университет в этом году открывает новые магистерские программы?

Да, МГТУ запускает три англоязычные программы: «Современный металлургический инжиниринг», «Управление электроэнергетическими системами и сетями» и «Дизайн». Еще две программы, посвященные экономике: «DIGITAL экономика и управление» и «Учетные системы и бизнес-аналитика». Также ведется набор на программу «Иностранные языки и межкультурная коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента».

Как будет организован процесс поступления для иностранных граждан?

В связи с тем, что приемная комиссия МГТУ работает в онлайн-формате, абитуриентам, проживающим за рубежом, поступить в опорный университет будет проще. Им теперь не нужно приезжать в Магнитогорск на экзамены или для подачи документов. Все можно сделать дистанционно. Однако есть важное условие: если документы на иностранном языке, необходимо предоставить их нотариально заверенный перевод на русский язык.

Куда можно обратиться абитуриентам, если у них возникнут вопросы?

В этом году мы создали контакт-центр и горячую телефонную линию МГТУ 8-800-100-1934, операторы которой ответят на все вопросы по приемной кампании. Звонок бесплатный. Также можно обратиться по телефону приемной комиссии +7 (3519) 33-09-39. Как и прежде, продолжают активно работать информационные сообщества в социальной сети «ВКонтакте», где можно задавать вопросы в сообщениях.