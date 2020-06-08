Когда на челябинской свалке зазеленеет трава?

Закрывшаяся на рекультивацию челябинская городская свалка сейчас напоминает огромный песчаный холм ярко-желтого цвета. На 40-метровой вершине нет тяжелого запаха, который десятилетия вымещал воздух. Как признается главный специалист «РосРАО» по проектам Уральского региона Дмитрий Тюрин, вначале работать было очень тяжело — из-за запаха.

ЧЕРЕЗ ГОД, ОСЕНЬЮ…

Мусорный курган почти полностью укрыт гидроматами — дренажным герокомпозитным материалом. Рулоны раскатывают внахлест, чтобы не было брешей. Гидроматы — это элемент прослойки толстого «пирога», под которым скроют залежи отходов. Поверх мембраны отсыпана супесь — рыхлая горная порода. Толщина этого слоя — 40 см.

До 70-летия свалка не дожила года, закрылась в сентябре 2018-го. Огромный мусорный курган и окрестности площадью в 74 га — самый большой объект рекультивации в стране.

Средства на большую работу область получила из федерального бюджета, по программе «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Цена вопроса — 4,5 млрд руб. Рекультивацией занимается компания «РосРАО». Каждый день на кургане работает не менее 50 единиц тяжелой техники.

Но укрыть свалку специальной тканью и засыпать супесью — полдела. Для отвода свалочного газа и жидких отходов исполнитель большой работы построит сложнейшую фильтрационную систему. Вокруг свалки создадут армогрунтовую стену, чтобы не допустить попадания фильтрата в подземные воды.

Каждый день на кургане работает 50 единиц тяжелой техникиФото: Инна КУМЕЙКО

К ноябрю 2021 года закончится технологический этап большой работы. Далее курган отсыплют черноземом и посеют траву. Получится зеленый холм.

Вслед за Челябинском свалки будут рекультивированы в Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Карабаше. Задача-максимум — включить эти объекты в федеральную программу.

ВИД НА ДЫМЯЩИЕ ТРУБЫ

Процесс рекультивации осмотрел губернатор Алексей Текслер. Признается, что в тему погружен. В его адрес поступает множество вопросов от челябинцев — по срокам работ, их особенностям. Так, в апреле губернатор участвовал в совещании с министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным, рассказывал о ходе работ.

На вершине холма губернатор сделал несколько кадров на мобильный телефон. Снял дым, валящий из труб ЧЭМК и «Мечела». Ликвидация выбросов крупнейших промпредприятий — обязательный пункт программы экологического оздоровления города.

— Те планы, которые у нас подписаны, согласованы, уже решают большую часть проблем. Мы для каждого из этих производств поставили дополнительные задачи, для того чтобы мы с вами перестали чувствовать выбросы. Количество жалоб уменьшится. Но пока, как только наступают неблагоприятные метеоусловия, мы видим и чувствуем, что проблема есть, — сказал Алексей Текслер.

Поможет, подчеркивает Текслер, закон о квотировании выбросов, принятый в июле прошлого года. Точка зрения губернатора: толерантность к загрязнителям должна быть нулевой. Требования регионального экологического стандарта неотменимы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Я достаточно погружен в тему работ по городской свалке, мне постоянно приходят отчеты. Поэтому я в целом, несмотря на то, что приехал сюда лично в первый раз, понимал, где мы находимся. Это место, где можно видеть все наши основные проблемы в Челябинске с точки зрения экологии. Рядом ЧМК, с другой стороны — Челябинский электрометаллургический комбинат, мы находимся на месте свалки. Собственно, тоже один из еще недавно проблемных экологических очагов. 20 млн кубометров отходов, 75 га территории — это все ежегодно выбрасывало в атмосферу 60 тыс. тонн вредных веществ. Сегодня мы видим, что по свалке большая часть технических работ завершена. Это первый шаг по наведению экологического порядка в регионе.