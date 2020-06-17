2020-06-17T09:04:26+03:00
Общество

Повлиял ли кризис на популярность ломбардов?

Разбираемся, почему люди предпочитают залоговые займы, а не банк или МФО, и как выбрать ломбард
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Фото: Евгений ФёдоровФото: Евгений Фёдоров

В период длительной самоизоляции у многих доходы снизились по сравнению с «докоронавирусным» периодом. Однако планов на лето никто не отменял: одним нужно сделать ремонт в квартире, другим — приобрести товары для дачи, а третьим — устроить незабываемый летний отдых на местных курортах. Что делать? Сегодня большинство понимают, что идти за «быстрыми» деньгами в микрофинансовые организации значит переплатить в разы выше, чем взял. Банки же снова ужесточили требования к заемщикам по потребкредитам. На помощь приходит ломбард.

Но не все знают, как отличить добросовестный ломбард от сомнительных скупщиков. Также многим не до конца понятно, какие преимущества получает клиент, обращаясь в ломбард. О нюансах ломбардного бизнеса «КП-Челябинск» рассказал гендиректор сети «Фианит-Ломбард» Станислав Боронин.

Фото: Евгений Фёдоров

Фото: Евгений Фёдоров

ПОЧЕМУ ЛОМБАРД?

В разных районах Челябинска сейчас работает 64 филиала федеральной сети «Фианит-Ломбард», в области — еще 71.

Это финансовая помощь тем, кому срочно нужны деньги. Эксперты отмечают, что интерес к ломбардам был высоким и в докризисный период.

В текущей же ситуации, когда банки выдают кредит далеко не каждому, а киоски микрозаймов изменили условия по тарифам, ломбарды стали практически единственным источником гарантированного получения быстрого займа для населения.

На обязательные платежи по кредитам домохозяйствам в среднем приходилось тратить 10,9% располагаемых доходов, а это максимальное значение за все время наблюдений, сообщает Центробанк в квартальном «Обзоре финансовой стабильности». В ЦБ также констатируют, что банки особенно столкнулись с невыплатами в период кризиса, вызванного коронавирусом, когда снизились доходы населения.

Почти на 53% банки сократили выдачу розничных кредитов в апреле 2020 года, чем в марте. При этом выдача кредитов наличными упала на 58,5%. Данные мониторинга Frank RG.

— Нас часто спрашивают, не повысилось ли количество клиентов в ломбардах в этот непростой экономический период. Могу сказать, что увеличения потока клиентов не наблюдаем. В период самоизоляции даже было заметно снижение посетителей, так как онлайн-заем в ломбарде оформить невозможно, нужно принести залог, — уточняет Станислав Боронин. — Финансовые кризисы также невыгодны для ломбардов, как для любого бизнеса. Во время снижения платежеспособности клиентов повышается доля невыкупленных залогов. В обычное время доля невыкупа по нашей сети составляет менее 10%. А в кризисы этот показатель может вырасти в 1,5-2 раза. Ломбард заинтересован, чтобы клиенты выкупали свои ценности и, при необходимости, могли вновь воспользоваться ими как залогами.

Фото: Евгений Фёдоров

Фото: Евгений Фёдоров

КЛИЕНТЫ ЛОМБАРДА — КТО ОНИ?

— Основные клиенты ломбардов — женщины от 28 до 35 лет, а также предприниматели, которые могут быстро получить оборотные средства и вложить в свой бизнес, и, конечно, молодежь, — комментирует Станислав Боронин. — Никто ведь не стесняется пользоваться кредитной картой, брать в банке потребительский кредит или ипотеку. Люди не стыдятся, что квартира в залоге. Ломбард — еще один источник финансирования, получения денег на свои нужды. Быстро, безопасно, в спокойной и доброжелательной обстановке.

Интерес к ломбардам со стороны населения вполне понятен. Здесь не требуют справки о доходах, не смотрят на кредитную историю клиента и не спрашивают, на какие цели нужны деньги.

Для индивидуальных предпринимателей и владельцев малых предприятий ломбарды также порой являются чуть ли не единственным способом получить срочную финансовую помощь, чтобы покрыть так называемый кассовый разрыв в период экономических и эпидемиологических трудностей.

Фото: Евгений Фёдоров

Фото: Евгений Фёдоров

ОБРАЩЕНИЕ В ЛОМБАРД: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ НОВИЧКУ

— У многих складывается ошибочное впечатление, что ломбард — это завуалированная скупка: принес, сдал и забыл. Но статистика говорит об обратном: около 90% клиентов выкупают свое имущество. И экономический смысл ломбардного бизнеса именно в этом: зарабатывать на процентах от выдачи денег, а не на перепродаже залогов», — говорит Станислав Боронин.

Наш корреспондент уточнил у товароведов, что необходимо знать новым клиентам и чему, как правило, удивляются новички.

Процент за пользование займом невелик, а сам срок пользования деньгами можно продлить. Для большинства понятна схема: оставил вещь в залог, только по паспорту — без анкет, справок и поручителей, получил сумму, при выкупе залога выплатил сумму займа и проценты. Если выкупить к сроку не удается, можно выплатить проценты и продлить заем. При этом новички удивляются, что проценты невысокие: «Я думал, придется больше переплатить». Потому что ломбарды ассоциируют с микрозаймами, где займы не обеспечены залогом, кредитные риски выше, и, соответственно, проценты выше в разы. Наглядный пример показан на картинке ниже.

Настоящий ломбард — это не комиссионка. Гендиректор «Фианит-Ломбард» Станислав Боронин является членом правления Национальной ассоциации ломбардов и отстаивает позиции легальных игроков бизнеса в Экспертном совете думского комитета по финансовому рынку и в Совете по микрофинансированию в Центральном банке. Он предупреждает: на фоне сокращения числа добросовестных ломбардов в последние год-два появились псевдоломбарды: комиссионки, не подконтрольные Центробанку, стали предлагать услуги по выдаче займов, что незаконно и не выгодно клиентам.

Ломбард — это не МФО. Начиная с 2010 года, в каждом городе нашей страны чуть ли не на каждой остановке общественного транспорта появились ларьки с вывеской «быстрые займы до зарплаты». Многие помнят случаи, когда из-за займа в пятнадцать тысяч рублей человек оказывался в кредитной кабале, а коллекторы доводили его буквально до сведения счетов с жизнью.

— Принципы, лежащие в основе ломбардного бизнеса, совершенно иные: все займы обеспечены залогом, и даже если человек не возвращает заем в оговоренный срок, ломбард ничего не вправе ему предъявить, — подчеркивает Станислав Боронин. — Современные ломбарды больше сравнивают с небольшими «домашними» банковскими отделениями, чем с комиссионками или МФО.

Фианит-Ломбард : с нами все сложится.

ЧТО ПРИНИМАЕТ В ЗАЛОГ ЛОМБАРД?

Холдинг «Фианит-Ломбард» работает с разными видами залогов, имея в штате профессиональных оценщиков любых товаров. Это одно из преимуществ данной компании, ведь благодаря широкой линейке залогов займы становятся доступнее.

Фото: Евгений Фёдоров

Фото: Евгений Фёдоров

Сюда можно принести:

— золотые изделия, в том числе с драгоценными камнями (оценка изделий с учетом вставок с бриллиантами проводится в большинстве отделений; оценка с учетом вставок с крупными бриллиантами и др. драг. камнями — в отделениях, где принимают геммологи, запишитесь по тел. 8-919-124-09-53);

— серебро: столовое, слитки, монеты, часы, портсигары;

— бытовую технику и электронику (смартфоны, фотоаппараты, видеокамеры, планшеты, ноутбуки, системные блоки, телевизоры, кухонную технику и т.п.);

— изделия из натурального меха (норковые шубы, а в ряде отделений также шубы, жакеты, жилеты из песца, соболя, каракуля (каракульчи), рыси, лисы (чернобурой и рыжей);

— наручные часы, как демократичных марок, так и элитных брендов, в том числе швейцарские;

— велосипеды, самокаты и гироскутеры, горные лыжи, сноуборды, тренажеры и другой спортинвентарь;

— строительные инструменты;

— антиквариат и практически любое имущество — в особом формате «Фианит-Ломбард МАКСИ»;

— автомобили, мото- и спецтехнику («Фианит Автоломбард»).

По неювелирным и нестандартным залогам можно обратиться по Viber или WhatsApp 8-912-891-38-63, вас сориентируют, в каком ломбарде примут такую вещь, и дадут предварительную оценку.

ПОЧЕМУ «ФИАНИТ- ЛОМБАРД»?

Заем в ломбарде, действительно, может спасти в трудную минуту, а условия вполне гуманные. Однако при выборе ломбарда надежнее отдать предпочтение крупной сети с отличной репутацией.

— Несколько лет назад «Фианит-Ломбард» ввел услугу перевода денежных средств на карту, — Станислав Боронин делится историей введения современных сервисов. — Банки с недоверием реагировали на наше предложение о сотрудничестве в этом направлении: «Никогда в ломбарде не было и не будет пластиковых карт. Вашим клиентам кроме наличных ничего не надо». Но мы сделали этот шаг и пошли дальше. Поэтому сегодня в большинстве отделений «Фианит-Ломбарда» вы можете получить заем с перечислением на банковскую карту и в каждом — оплатить сумму займа и проценты безналичным путем. Что очень помогло в карантин, когда люди старались исключить процесс передачи наличных денег.

Фото: Евгений Фёдоров

Фото: Евгений Фёдоров

Кроме того, в карантин у клиентов появилась потребность оплачивать не только проценты, но и сумму займа на сайте, чтобы подождать с приходом в ломбард, а за пользование займом не переплачивать. Не каждая компания может экстренно ввести такую услугу — мы справились. Можно оплатить любую часть займа, до минимального остатка 100 руб.

Фото: Евгений Фёдоров

Фото: Евгений Фёдоров

РАСПРОДАЖИ

А еще «Фианит-Ломбард» — это отличная возможность приобретать товары по ценам ниже, чем в магазине!

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Челябинск и Копейск: ВКонтакте, Instagram;

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Магнитогорск: ВКонтакте, Instagram;

Миасс, Златоуст, Куса: ВКонтакте;

Еманжелинск, Коркино: Instagram.

АДРЕСА

Адреса отделений «Фианит-Ломбард» в Челябинске и области (пользуйтесь фильтрами, чтобы уточнить виды принимаемых залогов и другие услуги).

Остались вопросы? В любое время суток ответим по бесплатному номеру: 8-800-333-1220.

ООО «Фианит-Ломбард», номер в реестре ломбардов 8041.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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