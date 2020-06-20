Путевка на «Уральское Бали»: что кроется за красотой известного карьера с бирюзовой водой

Так выглядит «Уральское Бали»

Даже в разгар самоизоляции на подъезде к лазурно-бирюзовому озерцу в Челябинской области скапливаются десятки машин. Одно фото на фоне необычного пейзажа и — словно вы уже в отпуске за границей. Неожиданно промышленный каолиновый карьер неофициально стал туристическим местом притяжения. В этом году сервис «Google Карты» включил объект в топ-15 завораживающих уголков нашей страны. Но какие опасности таит в себе «Уральское Бали»?

Необычная картина предстает перед глазами – между сосенок и березок неожиданно начинает проглядывать чаша карьера с удивительной бирюзовой водицей и белым песочком — «Уральское Бали» во всей красе.

Купаться в карьере опасно для здоровья Фото: Алексей МИКУШИН

— Это красота подкупает. Но как туристический объект «Бали» у нас не значится, это технологический объект или индустриальное наследие. И хотя вокруг Кыштыма много озер, но многие предпочитают приезжать на отдых сюда, — рассказывает руководитель Центра развития туризма Кыштыма Алина Шмарина. — Владельцы карьера продолжают в этом районе вести добычу и переработку каолина. Это такая глина, которая используется как сырье для изготовления керамических изделий, сантехники. По сути, проход к карьеру запрещен. И находится здесь небезопасно. Но хозяева закрывают на это глаза. Пусть народ ходит.

Местные называют «Бали» идеальным селфи-местом. Одна компания забралась по колено в воду для более эффектных снимков. Дальше идти не решились. И вот здесь самый главный вопрос – насколько эта лазурно-бирюзово-изумрудная водица безопасна и почему она такого удивительного цвета?На подходе к карьеру здоровенная промоина. Местные его называют «провал». А все из-за того, что каолиновые глины – порода не стабильная и может разрушаться.

Зато белоснежный песочек очень нравится детишкам. Когда спустились к берегу, увидели целую галерею «скульптур». Глина податливая и из нее легко можно слепить что угодно. Ребятне нравится. А взрослые не прочь шашлыки пожарить на фоне бирюзовой глади. То тут, то там попадаются брошенные мангалы и следы от костров.

«Уральское Бали» - промышленный объект Фото: Алексей МИКУШИН

Заведующий химико-биологической лаборатории одной челябинской компании Филипп Епифанов рассказал, что такой бирюзовый цвет водоема – результат щелочной реакции взаимодействия каолинового минерала и воды. Сам каолин не растворяется в воде. Из него выходят вредные примеси - титан, железо, алюминий, кремний.

Из реакции этих химических элементов получается «наваристый» бульон лазурно-бирюзового цвета. Не случайно в водоеме нет никакой живности и растительности на глубине. Наглотаться такой водички никому бы не посоветовал. Камней в почках у вас точно прибавится. Да и запах от озера исходит щелочной. Сфотографироваться – пожалуйста, но не более.

Для эффектного селфи кто-то заходит в воду. Фото: Алексей МИКУШИН

Недавно на Каолиновом карьере «засветился» чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян. Он отправился на Уральское Бали вместе с супругой. Спортсмен не ожидал увидеть бирюзовую воду и белоснежный берег. На фоне знаменитого карьера он записал видео с несколькими упражнениями.

— Около Кыштыма столько прекрасных озер, но многих тянет именно на «Бали», — отмечает Алина Шмарина.

И добавляет, что для туристов здесь ничего не приспособлено, более того, неподалеку от карьера находится городской мусорный полигон и старый скотомогильник.

СПРАВКА «КП»

Добыча каолина началась на «Уральском Бали» в 1945 году. В 2011 году разработка месторождения в этом месте была приостановлена. Но работал насос, который время от времени откачивал воду из карьера. В 2012 году кто-то срезал электрический кабель и насосная станция прекратила работу. Карьер быстро заполнился водой. Дно чаши из-за глины очень вязкое. Может «засосать». Наибольшая глубина – около семи метров.

Кыштымское месторождение каолина считается одним из самых богатых в России.

Кстати, в окрестностях Кыштыма есть и другие подобные «Бали». Например, около поселка Тайгинка целая сеть таких карьеров, а чуть выше - огромные песчаные дюны (результат выработки месторождений, в том числе, и каолина).

КАК ДОБРАТЬСЯ

Даже во время самоизоляции «Уральское Бали» притягивало туристов Фото: Алексей МИКУШИН

Из Челябинска проезжаем поселок Каолиновый (перед Кыштымом), заправочную станцию и перед железнодорожным переездом правый поворот. Примерно через километр вам встретится преграждающая насыпь. После нее еще метров 500 прямо. «Уральское Бали» у вас окажется с левой стороны.

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