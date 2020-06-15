2020-06-15T09:27:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти объяснили, почему отменили Парад Победы в Челябинске 24 июня

От торжественного построения войск и техники решили отказаться
Сергей ГРУШАКОВ
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Парада Победы ждали больше месяцаПарада Победы ждали больше месяцаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Челябинске отменили Парад Победы, перенесенный с 9 мая на 24 июня. Об этом заявили в правительстве области.

— Такое решение принято в связи с тем, что в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, а также из-за риска дальнейшего распространения COVID-19, на основании рекомендаций медиков, — прокомментировали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Ожидалось, что по центральной площади Революции пройдет колонна военной техники, в которую традиционно входят знаменитые Т-34 и самоходные артиллерийские установки, прошагают подразделения военных частей. 9 мая из-за роста заболеваемости все мероприятия были отменены. Тем не менее, цветы к Вечному огню возложили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, военные и простые челябинцы, которые приходили с портретами своих воевавших родственников. В небо с авиабазы Шагол в небо поднялись три самолета Су-34. Они пронеслись над Вечным огнем.

В надежде отпраздновать День Победы более масштабно, парад перенесли на 24 июня. Но к сегодняшнему дню ситуация в Челябинской области только ухудшилась. Количество заболевших значительно выросла. Вспышка коронавируса возникла и среди военных — опасным вирусом заразились десятки курсантов челябинского филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 30 июня. Всего в регионе подтверждены 4993 случая заражения коронавирусом, скончались 87 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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