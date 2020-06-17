2020-06-17T09:11:46+03:00
Происшествия

Силовики задержали водителя грузовика, смявшего пять легковушек на трассе в Челябинской области

Два человека погибли на месте, еще несколько врачи спасают в больнице
Лидия ПЕСКОВА
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Грузовик без тормозов убил двоих и покалечил еще несколько человека на трассе М-5. Фото: управление ГИБДД по Челябинской области.Грузовик без тормозов убил двоих и покалечил еще несколько человека на трассе М-5. Фото: управление ГИБДД по Челябинской области.
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Жуткое видео с трассы М-5, где грузовик врезается в пробку, нельзя смотреть без внутреннего содрогания. За считанные секунды тяжеловес давит несколько легковушек словно жестяные банки. Такие кадры уж очень любят постановщики катастроф. Но сейчас речь идет не о кино, а о реальной жизни.

Кажется, в этом месиве никто не выживет. Но судьба не так жестока.

В Челябинской области грузовик «собрал» пять машин на трассе М-5.Видео: vk.com/Александр Шапошников

В ДТП погибли два человека — пассажир и водитель машины, которую подмяло первой. Еще шестеро получили травмы: двоих в средней степени тяжести увезли в районную больницу Катав-Ивановска, двое будут лечится дома, двоим оказали помощь на месте.

Кадры как из фильма-катастрофы. Фото: управление ГИБДД по Челябинской области.

Кадры как из фильма-катастрофы. Фото: управление ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла на мосту, где велись ремонтные работы. Правая полоса по ходу движения в сторону Москвы здесь заблокирована бетонными блоками. Машины ехали по левой стороне и были вынуждены сбрасывать скорость. Из-за этого и возникла небольшая пробка.

— Установлено, что водитель автомобиля Шанкси, который днем 16 июня ехал из Сатки в Катав-Ивановск, допустил столкновение с автомобилями Лада Гранта, Ауди КУ-7, Рено Сандеро, ВАЗ 2114 и Хино. Предварительной причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика, — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По поручению прокурора Челябинской области организована проверка жуткого ДТП. Надзорное ведомство выясняет, соблюдал ли водитель режим труда и отдыха, проходило ли его грузовик предрейсовый техосмотр, а сам водитель — предрейсовый медосмотр.

В следственном отделе полиции по Катав-Ивановскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Водитель задержан. Ему грозят до семи лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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